随后经历长达十年的中断，直到他30多岁，在此期间，他致力于创建自己的汽车零部件业务。还购置了房产。“然后我重新开始购买法拉利，此后我就没有停止过。” 他的“再入门”车型是一辆355 GTS。他实事求是地说道：“那是当时发售的车型，我一直都非常喜欢V8。”





如今，柯克的收藏涵盖了现代法拉利V8和V12的众多车型，从GT到专注于赛道的特别车型，包括F8 Spider、575M Maranello、488 Pista Spider、Portofino、599 GTB Fiorano和812 Superfast。目前的订单包括了812 Competizione A和SF90 Spider。格雷姆·柯克很少，甚至不会出手一辆车。“我不卖车； 我买车，”他强调。大部分的车都着保持精心校准的低里程数。





目前他日常驾驶的爱车是F8 Spider，他补充道：“银色的，这样我就不会显得太抢眼。“在我工作的地方泊车非常有趣，因为那是一个停满美国汽车的停车场。” 柯克和他父亲一样，“一直从事汽车行业”，他的汽车零部件公司现在是目前“澳大利亚‘美国肌肉车’市场V8发动机供应商的市场领导者”。