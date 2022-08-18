格雷姆·柯克是一个严肃、喜欢直截了当的澳大利亚人。当被问及为什么一位1960年代墨尔本男生的卧室墙上会贴着法拉利公路跑车的海报时，他回答道：“法拉利一直被誉为最好的跑车。我就想要最好的。”
当他年仅24岁时，表现出了同样坚定的态度，“通过储蓄、交易和努力工作”，实现了儿时的梦想。那是一辆二手的308 GTB，三年，行驶了5000公里。那已是41年前的事了。
格雷姆驾驶着他银色的“日常驾驶”，这是他三十多年来收集的众多spider系列中最新的一款
随后经历长达十年的中断，直到他30多岁，在此期间，他致力于创建自己的汽车零部件业务。还购置了房产。“然后我重新开始购买法拉利，此后我就没有停止过。” 他的“再入门”车型是一辆355 GTS。他实事求是地说道：“那是当时发售的车型，我一直都非常喜欢V8。”
如今，柯克的收藏涵盖了现代法拉利V8和V12的众多车型，从GT到专注于赛道的特别车型，包括F8 Spider、575M Maranello、488 Pista Spider、Portofino、599 GTB Fiorano和812 Superfast。目前的订单包括了812 Competizione A和SF90 Spider。格雷姆·柯克很少，甚至不会出手一辆车。“我不卖车； 我买车，”他强调。大部分的车都着保持精心校准的低里程数。
目前他日常驾驶的爱车是F8 Spider，他补充道：“银色的，这样我就不会显得太抢眼。“在我工作的地方泊车非常有趣，因为那是一个停满美国汽车的停车场。” 柯克和他父亲一样，“一直从事汽车行业”，他的汽车零部件公司现在是目前“澳大利亚‘美国肌肉车’市场V8发动机供应商的市场领导者”。
在建立了他的汽车零部件业务后，格雷姆说:“重新开始购买法拉利，从那以后我就没有停止过”
在他毫不掩饰地描述为“宏伟执念”的收藏中，是否对敞篷式车型存在着偏见呢？“啊，有的！”他高兴地承认。“我的收藏中有60%是敞篷车型。我拥有硬顶车型的唯一原因就是它没有敞篷车版本。”
对于柯克而已，这甚至不是美学问题。“不，一点也不。” 相反，这对他来说是真正发自内心的东西。“这样我能更好地听到汽车的声浪。如果我困在一辆车顶升起的Spider里，我就会把后窗摇下，这样我就依然能够听到发动机的声浪。”
当他试图描述法拉利敞篷车如此吸引他的地方时，他变得更加热情洋溢。“因为……”他开始说，然后停顿了一下，认真地试图将他几乎整个成年生活中如此重要的部分翻译成文字。“因为是露天的。我猜是那种“开阔”的感觉。这是一种没有被“束缚”的感觉。这也是我不喜欢硬顶车的地方。” 他的488 Pista Spider和Portofino都是Tailor Made个性化定制工序的结晶。后者“从澳大利亚赛车历史中汲取灵感”，采用偏心条纹。他没有选择皮革内饰，而是选择了Kvadrat Gloss帆布。“这是一种从不同角度看会变色的优质面料。”
柯克的 575M Maranello 在后方，前方是他的 F8 Spider
但在他的所有汽车中，他最喜欢的还是488 Pista Spider。“可能是因为我花费了非常多的心血来设计这一切。” 他拜访了意大利的Tailor Made专家，选择了Alcantara定制内饰，并在独特外饰色调上创建了一款配套的亮点---柯克橙色。“这是一种焦橙色，”他解释道。从我下订单到拿到这辆车大概花了三年时间。” 柯克指着其详细的“规格铭牌”说道：“我为此感到非常自豪，它是目前最高标准的Pista之一。” 明年，他的目标是定制812 Competizione。
其亲力亲为的处事方式延伸到亲自清洗爱车。“我乐意！星期天早上我会和狗一起去那里闲逛。 在阳光明媚的日子里，最棒得事莫过于把车开出来清洗。”
进入了知命之年，格雷姆·柯克的宏伟执念始终不渝。