Antoine Fuqua 是好莱坞最成功的导演之一。他曾执导过电影、电视剧和纪录片，如关于拳王阿里的纪录片《我的名字是：穆罕穆德·阿里》或即将上映的关于迈克尔·杰克逊或纳尔逊·曼德拉的影片。他曾与不胜枚举的巨星合作，如丹泽尔·华盛顿（不仅是《伸冤人》三部曲等多部电影的男主角，还以《训练日》获得了 2002 年奥斯卡最佳男主角奖）、马克·沃尔伯格（《生死狙击》）、杰拉德·巴特勒（《奥林匹斯的陷落》）和杰克·吉伦哈尔（《铁拳》）等。
然而，Antoine Fuqua 并没有超级巨星的架子。非常平易近人。
这位美国导演最近几周在意大利评估一些未来的项目，他闪现马拉内罗，在那里会见了法拉利副总裁皮耶罗，并参观了工厂的一些区域，特别是法拉利经典车间，在那里他被一些经典历史车型深深吸引。
“速度、优雅、时尚：我相信法拉利是真正的艺术品，有些车型历久弥新。我知道这种比较似乎有些夸张，但对我来说，就如同在金字塔前一样令人陶醉。同样令人迷醉的还有它的声浪，就像清晨的第一杯咖啡，能唤醒沉睡的身心，改善一整天的心情。总之，恩佐·法拉利给世人留下了举世无双的遗产”。
经典车间参观结束后，大家还简单的参观了其他地区，从外部欣赏了不同大楼的建筑风格，包括最近新建的 E-building。之后，Antoine Fuqua 因其他事宜离开了。但相信这只是一次短暂的告别。