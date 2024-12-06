然而，Antoine Fuqua 并没有超级巨星的架子。非常平易近人。

这位美国导演最近几周在意大利评估一些未来的项目，他闪现马拉内罗，在那里会见了法拉利副总裁皮耶罗，并参观了工厂的一些区域，特别是法拉利经典车间，在那里他被一些经典历史车型深深吸引。

“速度、优雅、时尚：我相信法拉利是真正的艺术品，有些车型历久弥新。我知道这种比较似乎有些夸张，但对我来说，就如同在金字塔前一样令人陶醉。同样令人迷醉的还有它的声浪，就像清晨的第一杯咖啡，能唤醒沉睡的身心，改善一整天的心情。总之，恩佐·法拉利给世人留下了举世无双的遗产”。



