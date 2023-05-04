撰文: Chris Rees



虽说法拉利一级方程式赛车不需要前灯。但是，如果你驾驶的是公路跑车，那么无论天气如何，白天还是黑夜，能清楚地看到前方的道路至关重要。与每个技术领域一样，法拉利始终在设计、研发方面投入最大的精力，以完善照亮前方道路。

从第一辆法拉利（1947年的125 S）开始，马拉内罗的工程师和设计师不断投入各方面的创新设计。早在1953年，由于空气动力学和保护方面的考虑，500 Mondial和340 MM等法拉利运动车型已使用遮盖灯。接下来许多公路跃马车型纷纷效仿该设计，包括250 GT California，其特色为线条流畅风格以及遮蔽式车灯；然后是著名的365 GTB4“Daytona”，采用特殊Plexiglas前侧面板。（此外“Daytona”还有同样著名的另一设计 -在1971年由于美国法规改变，而改用可伸缩的弹出式大灯。

