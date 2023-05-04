虽说法拉利一级方程式赛车不需要前灯。但是，如果你驾驶的是公路跑车，那么无论天气如何，白天还是黑夜，能清楚地看到前方的道路至关重要。与每个技术领域一样，法拉利始终在设计、研发方面投入最大的精力，以完善照亮前方道路。
从第一辆法拉利（1947年的125 S）开始，马拉内罗的工程师和设计师不断投入各方面的创新设计。早在1953年，由于空气动力学和保护方面的考虑，500 Mondial和340 MM等法拉利运动车型已使用遮盖灯。接下来许多公路跃马车型纷纷效仿该设计，包括250 GT California，其特色为线条流畅风格以及遮蔽式车灯；然后是著名的365 GTB4“Daytona”，采用特殊Plexiglas前侧面板。（此外“Daytona”还有同样著名的另一设计 -在1971年由于美国法规改变，而改用可伸缩的弹出式大灯。
工程师们从1947年的125 S开始,就一直努力使法拉利车上的头灯尽可能高效和时尚,这一直以来都是首要任务。
早在1954年，法拉利就已经开创了隐藏式车灯的想法，当时马拉内罗为全球知名的瑞典女演员英格丽·褒曼（Ingrid Bergman）制造了一辆独特的375 MM。弹出灯随后也应用在许多法拉利车型上，从 1969 年出现于 512 S Pininfarina Speciale 展示车上；一直到于 1994 年停产的 512 TR; 其替代车款 512 M 则改用固定车灯。今天的法拉利Daytona SP3，其前灯一部分被可移动的保护罩隐藏，是一种对曾为经典的弹出式车灯表示的致敬。
在 1960 年代并有一个非常受关注的创新设计，那就是采用不只两个，而是四个前灯的构思。第一辆配备四前车灯的法拉利为1964年的330 GT 2+2。尽管这车型之上很快地又恢复为双前灯，但许多其他法拉利车型随后也开始配备四前灯，包括365 GTC4和365 GT4 BB。
1966年的P3型拥有四组头灯,带有两组灯泡,一组在另一组上面——后来的几款法拉利车型采用了这种布局。
该风格的一个引人注目的变化是1966年的330 P3，其四灯垂直堆叠方式特别引人注目。在21世纪，垂直堆叠的前灯再度成为458 Italia（2009），FF（2011）和2013年的LaFerrari等车型的标志性特征。
许多法拉利的创新源自于赛道技术及应用。1962年，内有碘蒸气的卤素大灯首次在由Olivier Gendebien和Phil Hill驾驶的法拉利330 TR上进行测试。从那时起，光束技术发展开始突飞猛进。2002年在法拉利575M Maranello之上采用了高强度氙气灯，而2006年的599 GTB Fiorano则采用了发光二极管（LED）。新一代自适应大灯于 2008 年配备于California 车型上市，可根据转向角、汽车的速度和横向加速度自动调整光束角度，从而在转弯时提供更宽敞的照明。
512 TR型,其产量已在1994年停止,是马拉内罗最后一款生产的车型,它配备有深受喜爱的隐藏式车头灯。
新一代自适应大灯于 2008 年配备于California 车型上市，可根据转向角、汽车的速度和横向加速度自动调整光束角度，从而在转弯时提供更宽敞的照明。
LED技术随后通过2012年的F12berlinetta，进一步改变游戏规则。SF90 Stradale引人注目的水平排列大灯，则是法拉利首次使用矩阵LED大灯。这项尖端技术可以感应汽车光范围内的其他车辆，然后自动缩减光束区域，以避免强光扰乱其他驾驶员的视线。该系统甚至可以与反光路标一起使用。
LED车头灯(发光二极管)在2006年随着599 GTB Fiorano型出现在法拉利车系列中。
马拉内罗工程师机敏地意识到，可以对前照灯设计进行调整，以协助其他领域。例如，F8 Tributo 的设计师想尽可能缩小前照灯尺寸，因此他们采用了最新 LED 技术，在车灯上方加大进气空间，从而更好地冷却制动器。
这在今天的Purosangue车型中达到了更精湛水平：看起来像前照灯的部件，实际上是围绕日间行车灯的双进气口; 前照灯本身，则是隐藏在下格栅中。