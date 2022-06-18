这不是法拉利第一次创下了吉尼斯世界纪录，但这次或许是最璀璨耀眼的一次。早在2012年，964匹跃马在银石赛道聚集，创下了史上规模最大法拉利车队巡游的吉尼斯世界纪录，当然，法拉利还创下了数不胜数的赛车记录：如：“最多一级方程式制造商世界冠军头衔”和 “最多一级方程式大奖赛车队首发制造商”。





为纪念恩佐创立公司75周年的里程碑，菲奥拉诺赛道被选为举办盛大LED表演的理想场所，这是向全球各地车手和粉丝传递恩佐激情的闪亮宣言。