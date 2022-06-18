马拉内罗著名的菲奥拉诺赛道已被改造成一个破记录的LED灯墙。由172000盏灯、1039280个LED点和89公里的动态灯串组成，这片LED展示墙覆盖面积112958.27平方米，创下了最大LED照明赛道的吉尼斯世界纪录。
观看 Fiorano 赛道被改造成一个破记录的LED灯墙
这不是法拉利第一次创下了吉尼斯世界纪录，但这次或许是最璀璨耀眼的一次。早在2012年，964匹跃马在银石赛道聚集，创下了史上规模最大法拉利车队巡游的吉尼斯世界纪录，当然，法拉利还创下了数不胜数的赛车记录：如：“最多一级方程式制造商世界冠军头衔”和 “最多一级方程式大奖赛车队首发制造商”。
为纪念恩佐创立公司75周年的里程碑，菲奥拉诺赛道被选为举办盛大LED表演的理想场所，这是向全球各地车手和粉丝传递恩佐激情的闪亮宣言。
该LED灯墙由172000盏灯和89公里的动态灯串组成
半个世纪以来，菲奥拉诺赛道一直是跃马试验场，其最初的设计宗旨就是为了完美复制世界上大奖赛的赛道，最新的创新和技术进步在这全长3公里的慢速和快速弯道上进行测试。
为庆祝赛道成立50周年，马拉内罗的法拉利博物馆正在举办一个新展览，专门介绍半个世纪以来，让费奥拉诺赛道如此特别的人、车和历史。如果您不确定如何前往，只需跟随灯光，因为壮观的灯光展示就是中心舞台。