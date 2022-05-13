他们甚至可以个性化自己的车牌。一旦微调完成，汽车就会进行数字扫描，随后即可进行虚拟竞赛，玩家甚至有机会在法拉利自家的马拉内罗菲奥拉诺赛道上创造最快的圈速。





原始的法拉利F40是在1987年为了庆祝法拉利成立40周年而制造，也是恩佐·法拉利在逝世前参加的最后一次新车发布会。轻型底盘与双涡轮增压V8发动机相结合，使这款双座Berlinetta能够在4.1秒内完成0–100公里/小时的加速，最高速度可达324公里/小时，这在当时的量产车中是闻所未闻的速度。