全新的LEGO Ferrari Build and Race景点采用了任何其他乐高乐园度假村都未曾见过的尖端数字技术，这是一种可以完全定制的娱乐体验，让玩家能够修改自己的发动机、轮胎、动力装置和空气动力学。
该车位于加州乐高乐园新景点的中心
他们甚至可以个性化自己的车牌。一旦微调完成，汽车就会进行数字扫描，随后即可进行虚拟竞赛，玩家甚至有机会在法拉利自家的马拉内罗菲奥拉诺赛道上创造最快的圈速。
原始的法拉利F40是在1987年为了庆祝法拉利成立40周年而制造，也是恩佐·法拉利在逝世前参加的最后一次新车发布会。轻型底盘与双涡轮增压V8发动机相结合，使这款双座Berlinetta能够在4.1秒内完成0–100公里/小时的加速，最高速度可达324公里/小时，这在当时的量产车中是闻所未闻的速度。
观看视频：团队在 1,900 小时内使用了 358,000 块积木使得 LEGO F40 栩栩如生仿佛真车一样
按照其前身GTO所创立的极端机器理念设计，F40仅用了11个月就完成了概念设计、制造和交付，这在某种程度上也刷下了超级跑车的记录。相比之下，乐高F40的设计和建造团队花了1800多个小时来开发，然后又花了1900个小时来打造这款著名的法拉利红色高性能超豪华跑车。
LEGO Ferrari Build and Race 是一种完全可定制的体验，让客人可以拼搭、测试和比赛自己的汽车
From a build perspective, the real 1988 F40 took a spartan approach to construction. A large single front unit and removable rear body section meant there were only eleven body panels, while inside things were so sparce even the door release catch was a pull wire in the bare door pockets. The LEGO version is similar in size to the real thing; it’s 14 feet in length, more than six feet wide, four feet tall and has a wheelbase of eight feet.
一旦发动机、轮胎和空气动力学得到修改，比赛就开始了
35年以来，F40一直是汽车界的一个元老级标志，如今，新一代车手和法拉利发烧友可以坐到加州乐高乐园的新车内，了解更多跃马信息，合影拍照，最重要的是，从实物大小的乐高汽车中获得灵感。