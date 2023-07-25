法拉利在1947年作为跑车制造商诞生后，很快就展示了轻量化在赛场的优势。最明显的早期示范发生在1949年的勒芒24小时耐力赛上。
这是战后的第一场勒芒拉力赛（当时因为害怕地雷，部分赛道仍然禁止进入），著名的全天比赛见证了战前大发动机高车身怪物和新一代更轻、更小跑车之间的较量。
大卫打败了巨人歌利亚。二战带来了巨大的技术进步，其中轻型法拉利166 MM令人信服地击败了大型汽车就是其中一个范例。
获胜的法拉利赛场拥有赢得勒芒赛事中最小排量的发动机——只有2.0升。为什么它这么快？首先，它比战前的大型怪物更具空气动力性能。其次，它更轻。166 MM的总干重仅为650公斤。（相比之下，20年前的冠军赛车重达2000公斤。）
法拉利的发动机也比之前的任何获胜车型都更加热情奔放：在高转速6600 rpm时产生最大功率。
其V12配置是转速如此之高的重要原因，因为60度的V12具有完美的旋转平衡。（这是首辆赢得勒芒赛事冠军的V12发动机。） 发动机广泛使用了轻质合金也起到了同样重要的作用：更轻的发动机部件意味着更高的转速和更大的输出功率。
166 MM的车身也以创新的Superleggera（也叫Superlight，超轻）方法建造。Superleggera由米兰车身制造商Touring开发，一开始用于飞机，它采用细直径管道来塑造车身形状。然后以轻质合金板覆盖，以增加强度。
纵观跃马悠久的历史，从战后的Superleggera到今天的碳纤维，法拉利一直是轻量化结构的先驱。它对赛道和公路跑车都进行了创新。
1975年早期的308 GTB使用玻璃纤维车身，重量刚刚超过1000公斤。（后来的车型使用更传统的压制钢和铝材。）
1984年传奇的法拉利GTO是继一级方程式赛车之后，首批广泛使用复合材料的公路跑车之一。车身大部分采用杜邦凯夫拉纤维或碳纤维制成。干重为1160公斤，对于V8涡轮动力超级跑车来说非常轻。
接下来的法拉利限量版超级跑车F40将轻质复合材料的使用提升至更高级别。这是世界上首款车身几乎完全由复合材料（凯夫拉纤维和碳纤维）制成的量产公路车。第一辆时速超过200英里的公路车，其干重仅为1100公斤。
其替代车型F50是世界上首款使用类似F1碳纤维单体壳的公路跑车（自80年代初以来F1法拉利就采用这种结构）。2002年面世的限量版Enzo超跑是世界上第一辆使用碳纤维增强陶瓷制动盘的量产公路车。
轻质发动机部件也至关重要。1994年的F355使用了钛合金连杆，以便让V8发动机具有更快更高的转速。（F355在令人惊叹的8250 rpm时产生最大功率，最高转速为8500 rpm。）
如今的法拉利从车轮到车顶，继续大量使用创新的轻质合金和复合材料。其中包括轻质碳纤维轮毂（法拉利首次在488 Pista上使用）以及最新Purosangue的碳纤维车顶，减轻整体重量并降低重心。
这种轻量化的设计理念造就了更快、更灵活的公路车，大力提升了性能和驾驶乐趣。与法拉利其他理念一样，也受到赛车的影响。恩佐·法拉利知道，要赢得比赛，需要的不仅仅是强大的发动机。车身也必须尽可能轻便。
正如一位F1车队老板所说，强大的发动机让你在直道上跑得更快，而更轻的重量让你在任何地方都跑得更快。