大卫打败了巨人歌利亚。二战带来了巨大的技术进步，其中轻型法拉利166 MM令人信服地击败了大型汽车就是其中一个范例。

获胜的法拉利赛场拥有赢得勒芒赛事中最小排量的发动机——只有2.0升。为什么它这么快？首先，它比战前的大型怪物更具空气动力性能。其次，它更轻。166 MM的总干重仅为650公斤。（相比之下，20年前的冠军赛车重达2000公斤。）



法拉利的发动机也比之前的任何获胜车型都更加热情奔放：在高转速6600 rpm时产生最大功率。



其V12配置是转速如此之高的重要原因，因为60度的V12具有完美的旋转平衡。（这是首辆赢得勒芒赛事冠军的V12发动机。） 发动机广泛使用了轻质合金也起到了同样重要的作用：更轻的发动机部件意味着更高的转速和更大的输出功率。