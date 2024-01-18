虽然“原生态”外观是赛车中用来提高性能的减重 “诀窍”（基本上，油漆越少，车身越轻，速度越快），但性能并不是其灵感来源。而这一过程并非简化：其实“外露碳”个性化设计极为复杂，需要重新考虑 Daytona SP3 车身面板的整体组装。通常情况下，这款 Icona 车型的涂装会掩盖碳纤维板连接处可能形成的细小瑕疵。但在这种情况下，马拉内罗必须对碳纤维板的位置进行精密研究，以确保不会出现这种瑕疵。解决方案的另一个部分是为 Daytona SP3 的一些车身部分涂上一层同色调涂装，既能增强底层碳纤维饰面的效果，又能掩盖其他地方可能出现的细微瑕疵。

