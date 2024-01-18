有时候，“少即是多”并非平淡无奇的陈腔滥调。只需问问那些订购了 Tailor Made 个性化定制“外露碳”饰面的法拉利 Daytona SP3 幸运车主。因为 Tailor Made 定制项目所提供的最新个性化设计背后的指导思想，确实是减少而不是增加：定制车型的车底盘和车身并没有采用 Tailor Made 客户近乎无限的可选色调之一，而是直接“裸露”在外，只一层透明的保护涂层，使其黑色碳纤维原色调一览无余。这项技术借鉴了的法拉利过往的 Tailor Made 定制经验，但是当时车型的车底盘完全铝质，裸露在外，并有透明涂层。
然后，为了完成饰面，对车辆进行了特殊的“拉丝”处理，进一步提升其雄伟的车身。Daytona SP3 的全新外露碳纤维饰面也是出于同样的目的：增强第三款 Icona 特别系列车型的美感，展现车辆底层结构的精致美感。通常，未完成的车底盘和车身并不值得夸耀。但是，通过“暴露”Daytona SP3 的碳纤维元素，不得不说这辆车看起来更炫酷了。事实上，这种全新定制细节肯定会提高本已十分抢眼的性能。
虽然“原生态”外观是赛车中用来提高性能的减重 “诀窍”（基本上，油漆越少，车身越轻，速度越快），但性能并不是其灵感来源。而这一过程并非简化：其实“外露碳”个性化设计极为复杂，需要重新考虑 Daytona SP3 车身面板的整体组装。通常情况下，这款 Icona 车型的涂装会掩盖碳纤维板连接处可能形成的细小瑕疵。但在这种情况下，马拉内罗必须对碳纤维板的位置进行精密研究，以确保不会出现这种瑕疵。解决方案的另一个部分是为 Daytona SP3 的一些车身部分涂上一层同色调涂装，既能增强底层碳纤维饰面的效果，又能掩盖其他地方可能出现的细微瑕疵。
外露的碳纤维特有的色调涂装既能增强底层碳纤维饰面的效果，又能掩盖其他地方可能出现的细微瑕疵
对于那些渴望更惊艳外观的客户，Tailor Made 定制的外露碳纤维饰面提供了额外的动感增强选项：可进一步增强 Icona 车型外观的独家“过度碳”色调。这些色调以宝石和贵金属命名，如Rubino、Zaffiro、Malachite、Ambra、Oro 和 Ametista，加上大量的内饰和定制可能性，使每辆 Daytona SP3 都更加独一无二，并营造出一种效果，使汽车焕发出不易察觉的色调，丰富而非掩盖碳纤维的底层特色编织图案。目前，在法拉利客户中备受青睐的外露碳纤维个性化设计仅适用于 Daytona SP3，这是马拉内罗目前系列中唯一一款拥有整个碳纤维底盘和车身的跃马跑车。但谁知道未来还有什么惊喜呢......