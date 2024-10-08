GTO 于 1984 年在日内瓦车展首次亮相，搭载 2.8 升涡轮增压 V8 发动机，兼具宾尼法利纳的醒目设计以及先进的复合材料车身，超卓元素组合打造出了一款备受汽车媒体和公众赞誉的跃马跑车。法拉利的最初仅计划生产 200 辆 GTO，这是满足 B 组赛车认证标准所需的数量，但规则发生的重大变化导致法拉利最终退出了锦标赛。然而，GTO 的开发工作仍在继续，最终诞生了法拉利史上第一辆超级跑车。在停产前最终共生产了 272 台。
因此，在 2024 年 GTO 传承之旅上看到 25 辆原汁原味的特别车型时，可谓是终生难忘的盛会。这些跑车和嘉宾车手们共同汇聚在美丽的平佐洛（Pinzolo）镇独有的乐菲度假村及水疗中心（Lefay Resort & Spa），该度假村坐落在伦代纳山谷的 Madonna di Campiglio 滑雪圣地，在意大利多洛米蒂山脉令人惊叹的山路上度过美妙的三天，同时领略该地区如诗如画的美景。
第一天，GTO 车队游览了意大利阿尔卑斯山海拔最高的村庄之一---塞纳勒（Senale）和南蒂罗尔地区的阿皮亚诺（Appiano），穿越葱郁的山谷，途经浪漫的城堡和葡萄园。第二天，GTO 车队将体验更多典型的意大利驾驶乐趣，这次车队将挺进邦多内山（Monte Bondone）蜿蜒曲折的道路，然后驶向加尔达湖北端环境优美的里瓦德尔加尔达镇，最后在傍晚时分返回平佐洛。
第三天是行程的最后一天，GTO 车队离开平佐洛，向南前往马拉内罗，途经风景如画的 Costermano sul Garda 和历史悠久、文化底蕴深厚的曼托瓦市，最后抵达法拉利历史悠久的总部。
在传承之旅的最后一天，法拉利经典车部门的专家和 GTO 原开发团队的部分成员来到现场，向 GTO 车手们介绍了这款独特跃马跑车背后的一些秘密和不为人知的工程故事，最后这些超跑将驶过法拉利工厂并进行短暂展示。
在法拉利独家菲奥拉诺赛道上进行巡游将活动推向高超，跑车和车手将于次日启程离开。三天史诗般的驾驶体验、美妙的道路和壮丽的风景，以及对 GTO 诞生地的最后朝圣。对于首辆跃马超级跑车来说，是一次恰如其分的致敬，更是一次备受期待的回家之旅。