因此，在 2024 年 GTO 传承之旅上看到 25 辆原汁原味的特别车型时，可谓是终生难忘的盛会。这些跑车和嘉宾车手们共同汇聚在美丽的平佐洛（Pinzolo）镇独有的乐菲度假村及水疗中心（Lefay Resort & Spa），该度假村坐落在伦代纳山谷的 Madonna di Campiglio 滑雪圣地，在意大利多洛米蒂山脉令人惊叹的山路上度过美妙的三天，同时领略该地区如诗如画的美景。

第一天，GTO 车队游览了意大利阿尔卑斯山海拔最高的村庄之一---塞纳勒（Senale）和南蒂罗尔地区的阿皮亚诺（Appiano），穿越葱郁的山谷，途经浪漫的城堡和葡萄园。第二天，GTO 车队将体验更多典型的意大利驾驶乐趣，这次车队将挺进邦多内山（Monte Bondone）蜿蜒曲折的道路，然后驶向加尔达湖北端环境优美的里瓦德尔加尔达镇，最后在傍晚时分返回平佐洛。





