“书本不能满足我”。 意大利文艺复兴时期学者弗朗西斯科·彼得拉卡（Francesco Petrarca）在大约700年前如是说。而“满足”这个动词的使用让人联想到“滋养”自身学识的必要性，以及无法抑制的求知欲。
每个人都要接受必须要的学校教育的想法花了几个世纪才得以传播，而今天， 尤其是在不发达的国家，实现这一目标还需要继续努力。也就是说，有时候我们会觉得更够可观获取知识就能让人足够满足，一个人可以对自己当前的知识储备感到满意。
图片中，展示了参加过全球 MBA 和 Scuola dei Mestieri 的法拉利人。 从左至右： Matteo Angelucci, Emanuel Erasmo Tinervia, Leonilde Iannuzzi, Filippo Petrucci, Rocco Picerno, Danilo Di Bonito, Bruno Petrini, Tatiana Selogna, Manuel Giaquinto, Giulio Camiletti, Jonathan Scolaro, Angelo Fumarola, Michele Orlandin, Annalisa Vessia, Olimpia Ferrara, Francesco Di Matteo, Lavinia Negromanti, Domenico Ciccarelli, Cristian Imperiale, Guillaume Sigaud de Bresc, Alessio Fumato, Giuseppe Del Gaudio
而在法拉利根本不会考虑“感到满足”，这不是他们的做法。也不是战后的情况，恩佐·法拉利 (Enzo Ferrari) 甚至在建立马拉内罗工厂之前就开始着手开设专业夜校课程，并于1963年创办了一所学校，至今仍以迪诺·法拉利(Dino Ferrari)为名。
而最近，法拉利在意大利推动的一系列教育举措就是证明，比如2016年地震后在阿马特里切（Amatrice）重建学校，以及在国外与救助儿童会（Save the Children）的合作。
而且，满足于现状更不是我们今天的做事方式。想想在新冠疫情期间向当地学校捐赠IT资料； 与Fondazione Agnelli基金会和救助儿童会合作的“Arcipelago Educativo（群岛教育）”项目，保证为最弱势的孩子提供课程； 几周前，位于摩德纳的IstitutoFermoCorni的e.DO学习中心正式成立，这是一个学校实验室，将为该区域的高中学生和教师提供数学、科学和技术等学科的创新学习经验。
左起: Domenico Ficarella, Anna Mazzucco, Angelo Balistreri, Bartolo Violante, Federica Rotondaro, Alberto Virgillo, Francesco Migliore, Giovanni D'agostino, Giovanni Rufolo, Cosimo De Paoli, Paolo Benemia, Martina Rovolon, Francesco Spizzica, Lorenzo Natali, Nicola Terdich, Monica Luciani, Stefano Luparia, Caterina Iadicicco, Biagio Vorzillo, Giuseppe Sciacca
但法拉利在这一领域的措施不仅是向外的。学习，尤其是“持续学习”，是法拉利首席执行官贝内代托·维尼亚非常关注的一个理念。他说道：“我从这样一个概念开始，即在生活中‘成为’比‘变成’更重要。个人成长是一个社区或一个公司成长的基础。学习意味着消除障碍，意味着克服教条，意味着加强适应变化的能力，尤其是在这样的不确定时期。同样，我也坚信透明度和分享我们自己的知识。为他人所用意味着稍微“清空”自己，然后准备再次填满，以便再次学习。这是一个连续的循环。”
他补充道：“我认为我们生命中最重要的标志是问号：如果你想要答案并想继续学习，就必须经常问自己问题。”
维尼亚还认为来自所有职位人员的沟通是关键，他说：“在等级组织中，交流是垂直的，因此是有限的：上级只和下级说话，反之亦然。但是，如果这些交流变得开放和流畅，交流的次数就会增加，就会出现信息和知识的交流。这就是附加值。你知道吗？为他人服务，当其他人也这样做时，您自己的个人成长也会受益。”
左起: Valerio Rinaldini, Letizia Belletti, Vincenzo Parlato, Alberto Buccola, Maurizio Galiano, Valerio Simonini, Cecilia Sacchi, Raffaele Risolo, Alessio Rubino, Laura Sgarbazzini, Marinella Montecchi, Francesca Mincigrucci, Giuseppina Buonaiuto, Simone Lis, Federico Rasulo, Lucia Ciriello, Marianna Migliaccio
这就是为什么持续学习是根基。任何准备好学习成长的人，都会变得充实。在团队中工作可以让其他人成长，也可以充实公司。这样做的人不怕质疑或批评，因为他们的能力没有受到质疑。相反，这只是尝试从不同的角度来处理事情。
维尼亚认为立足于历史和认清事件也很重要，他说：“我们必须认识发生某些事情的日期，这些事情改变了我们的工作方式，让我们成长。我们强调的第一个日期是8月1日，团队在这一天出色地解决了一个让我们头疼的机械问题。解决了这个问题后，团队变得更加强大，经验更丰富，同时增强了自信心。你要不断向每个人以及在不同的地方学习。因为心灵永远不会厌倦学习。”
持续学习。正是如此。