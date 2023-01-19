但法拉利在这一领域的措施不仅是向外的。学习，尤其是“持续学习”，是法拉利首席执行官贝内代托·维尼亚非常关注的一个理念。他说道：“我从这样一个概念开始，即在生活中‘成为’比‘变成’更重要。个人成长是一个社区或一个公司成长的基础。学习意味着消除障碍，意味着克服教条，意味着加强适应变化的能力，尤其是在这样的不确定时期。同样，我也坚信透明度和分享我们自己的知识。为他人所用意味着稍微“清空”自己，然后准备再次填满，以便再次学习。这是一个连续的循环。”





他补充道：“我认为我们生命中最重要的标志是问号：如果你想要答案并想继续学习，就必须经常问自己问题。”





维尼亚还认为来自所有职位人员的沟通是关键，他说：“在等级组织中，交流是垂直的，因此是有限的：上级只和下级说话，反之亦然。但是，如果这些交流变得开放和流畅，交流的次数就会增加，就会出现信息和知识的交流。这就是附加值。你知道吗？为他人服务，当其他人也这样做时，您自己的个人成长也会受益。”