法拉利GT赛车活动负责人Antonello Coletta将法拉利499P描述为“对法拉利过去的致敬以，及对我们未来的一个宣言”。





“499证实了我们对耐力赛的承诺，这不仅是我们历史的一部分，也代表了使用该赛作为测试新技术的传统，”他说。





年终嘉年华并于伊莫拉赛道见证了Enzo和Dino Ferrari两车型结束于Corse Clienti赛车活动的年度结束。至少，意味着于欧洲，北美和英国的法拉利挑战赛Trofeo Pirelli系列的年度赛程落幕。





对于弗朗茨·恩斯特勒（Franz Engstler）来说，这是值得纪念的一天，他是在个人法拉利挑战赛赛季中壳牌杯表现出色的一位德国车手。在欧洲锦标赛上，他在加入14场比赛之后以196分获胜（共7场胜利和4次第二名），随后他在Imola Finali Mondiali赛登上领奖台，夺下杆位，最快圈速和该赛胜利。