大约四万多名车迷来到赛道现场，见证了周末的庆祝活动，来自不同时代的经典法拉利齐聚一堂，飞驰于赛道上。
在周日的庆祝活动结束时，法拉利车展上也秀出两款全新的汽车，一款为296 GT3，第二款则是震惊全场的最新499P超级跑车。车迷们并有幸欣赏 法拉利挑战赛30年历史的主角们：348 Challenge、F355 Challenge、360 Challenge、F430 Challenge、458 Challenge Evo 和 488 Challenge Evo。
观看视频：第 30 届年终嘉年华（Finali Mondiali）精彩表演，见证比赛、奖杯颁发以及 499P 超级跑车的发布
99P将于明年国际汽联世界耐力锦标赛（FIA World Endurance Championship）上首次登场，该车在前一天晚上的豪华盛大活动中首次公开亮相。
499 显示该车三升 V6 双涡轮增压发动机一个气缸的容量（以立方厘米为单位），而“P”代表原型。
虽然499P LMH与今年早些时候推出的296 GT3之上均搭载V6发动机，但采用全新的设计，具有惊人的空气动力学特性。
2023年WEC的两辆499P赛车分别挂上赛号50，以纪念跃马最后一次出现在勒芒24小时耐力赛上的半个世纪。
法拉利的两款全新耐力赛车并列亮相，296 GT3 和 499P 将在明年的勒芒亮相
法拉利GT赛车活动负责人Antonello Coletta将法拉利499P描述为“对法拉利过去的致敬以，及对我们未来的一个宣言”。
“499证实了我们对耐力赛的承诺，这不仅是我们历史的一部分，也代表了使用该赛作为测试新技术的传统，”他说。
年终嘉年华并于伊莫拉赛道见证了Enzo和Dino Ferrari两车型结束于Corse Clienti赛车活动的年度结束。至少，意味着于欧洲，北美和英国的法拉利挑战赛Trofeo Pirelli系列的年度赛程落幕。
对于弗朗茨·恩斯特勒（Franz Engstler）来说，这是值得纪念的一天，他是在个人法拉利挑战赛赛季中壳牌杯表现出色的一位德国车手。在欧洲锦标赛上，他在加入14场比赛之后以196分获胜（共7场胜利和4次第二名），随后他在Imola Finali Mondiali赛登上领奖台，夺下杆位，最快圈速和该赛胜利。
整个周末，法拉利挑战赛赢得了 Trofeo Pirelli 的胜利，展示了过去 30 年的经典法拉利车型，赛事在盛大的晚会上达到了高潮，499P 也亮相其中
当天晚些时候并举行了法拉利挑战赛Trofeo Pirelli欧洲、北美和英国系列赛的颁奖仪式，并宣布了下一届法拉利Finali Mondiali的场地选在穆杰罗赛道，日期为2023年10月24日至30日。
此外，整个周末有更多庆祝及纪念不同的里程碑的特别活动，包括庆祝勒芒100周年相关的百年奖杯揭幕。
随着现场意大利国歌的钢琴演奏，并有来自格罗塞托空军中队的两架欧洲战斗机于空中飞越赛道，作为这次法拉利年终嘉年华的完美结束。