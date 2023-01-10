La Prova: 穿越时空的旅程

Blackbird黑鸟创意团队制作了一部融汇了跃马辉煌75年的精美影片，使用了来自三个不同时代的三款截然不同车型，并以一种非常特别的方式拍摄，展示了法拉利的历史和演变。





Frank Liew是一位驻香港的编剧兼导演，他还负责为Blackbird Consessionaires经销商将跃马进口到中国，而这部名为《La Prova》或者《Proof》的短片将其对马拉内罗的热情表露无遗。





这部十分钟的短片摄于2022年炎热的夏季，其中最令人惊讶的地方也许是在拍摄过程中完全没有使用任何专业的摄影设备。