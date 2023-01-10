La Prova: 穿越时空的旅程

Blackbird黑鸟创意团队制作了一部融汇了跃马辉煌75年的精美影片，使用了来自三个不同时代的三款截然不同车型，并以一种非常特别的方式拍摄，展示了法拉利的历史和演变。
Frank Liew是一位驻香港的编剧兼导演，他还负责为Blackbird Consessionaires经销商将跃马进口到中国，而这部名为《La Prova》或者《Proof》的短片将其对马拉内罗的热情表露无遗。
这部十分钟的短片摄于2022年炎热的夏季，其中最令人惊讶的地方也许是在拍摄过程中完全没有使用任何专业的摄影设备。
观看视频：以三个不同时代的经典法拉利为特色的短片“La Prova”
苹果公司为他们提供了五部iphone手机，进行了一系列严苛的拍摄计划，包括绑在无人机上进行一些航拍。
然而，你一定意想不到； 成片不仅在感觉上而且在规模上看起来都像一部真正的电影。
我们不做过多的剧透，《La Prova》讲述了一位痴迷于法拉利的年轻艺术家的故事，通过驾驶其原版的250 GT、Testarossa以及最后的新款296 GTB，随着生活的进步找到了与父亲的联系。
Apple iPhone 代替了传统相机拍摄电影，并采用了一些巧妙的新方法来拍摄汽车
Frank热衷于强调所涉及的历史，他说：“《La Prova》讲述的是对过去的敬畏、汲取的教训，同时又期待着未来。我认为所有的价值感在法拉利也是世代相传的，跃马是一个站在巨人肩膀上的品牌，历经75年后成为汽车领域的佼佼者。”
影片中最后驾驶的296 GTB是Frank特别喜爱的车型，他说道：“296 GTB代表了法拉利技术进步的最大飞跃之一，我认为这款车注定会成为未来的经典之作。
作为同类产品中第一款搭载较小混合动力发动机的车型，它蕴含了大量的前沿技术，但也有许多过去标志性车型的精美设计细节。当我第一次看到和驾驶这款车时，我马上感觉到是这是一辆吸取了先驱所有经验的跑车。”
一些设备被 3D 打印用于拍摄，在此期间其他剧组成员分享使用 iPhone 拍摄汽车的最佳想法
拍摄过程非常特别，因为没有使用大预算项目中看到的大型摄像机设备，Frank无疑非常希望以“仅用手机”的方式为成片增添光彩。
他解释道：“拍摄过程中的美妙之处是每个人都能自如地使用手机，所以形成了一个非常民主的系统，在这个系统中，几乎团队中的每个人都会对捕捉动作的炫酷方式有自己的想法。
而且，和这些跑车一起工作的经历真的太棒了，老实说，唯一的缺点是有一天我的手指被严重晒伤了，而且两辆旧车没有空调。所以，你可能会在最后的剪辑中看到一些汗水！”
法拉利最新的 Berlinetta，混合动力 296 GTB 被用作电影的高潮点睛
从前期制作、拍摄到剪辑，整个产品都是在Apple的生态系统中完成的，Frank非常热衷于突破极限。
他解释：“我们这次想做的是看看iPhone系统及其配套生态系统是否适合专业的电影制作环境；
它是否真的能取代我们习惯的摄影系统，看看如果我们以专业的方式为镜头打光，摄影机会有什么反应。
我们建造了一个可以在无人机上使用的3D打印支架，这是以前从未做过的，我们发现这款手机还能够捕捉到到宏大的电影景观和亲密的情感瞬间，而这些在过去都需要使用外部镜头。”
他认为这两个品牌非常契合，不仅仅在于拍摄《La Prova》，而且在理念上也如此。他解释说：“法拉利一直以突破已知可能性的界限而著称，而完成这一一个项目，向人们展示他们认为是极限的真正潜力，与他们对待自己产品开发的方式非常相似。”