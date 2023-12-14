红发少年微笑着。

当他来到马拉内罗的法拉利博物馆，了解跃马的历史时，他露出了笑容。

当他走过装配线，发现每辆法拉利均为手工制作且独一无二时，他笑了。

当他参观法拉利经典部门，欣赏一些最具标志性的车型时，他笑了。

当他近距离看到一辆法拉利车队单座赛车时，他笑了。

当他驾驶一辆蓝色的法拉利 Purosangue 穿过马拉内罗四处的山丘时，他笑了。

但当试车经理拉斐尔·德·西蒙尼（Raffaele De Simone）将他带到菲奥拉诺赛道的维修站，一辆 Assetto Fiorano 配置的 SF90 Spider 正在那里等着他，才是他最开心的时刻。