红发少年微笑着。
当他来到马拉内罗的法拉利博物馆，了解跃马的历史时，他露出了笑容。
当他走过装配线，发现每辆法拉利均为手工制作且独一无二时，他笑了。
当他参观法拉利经典部门，欣赏一些最具标志性的车型时，他笑了。
当他近距离看到一辆法拉利车队单座赛车时，他笑了。
当他驾驶一辆蓝色的法拉利 Purosangue 穿过马拉内罗四处的山丘时，他笑了。
但当试车经理拉斐尔·德·西蒙尼（Raffaele De Simone）将他带到菲奥拉诺赛道的维修站，一辆 Assetto Fiorano 配置的 SF90 Spider 正在那里等着他，才是他最开心的时刻。
意大利网球冠军扬尼克·辛纳首次参观马拉内罗工厂，受到热烈欢迎
这是扬尼克·辛纳（Jannik Sinner）近期访问马拉内罗的总结。
这位 ATP 排名第 4 的网球冠军，与他的国家队队友一起夺得了戴维斯杯，这是继意大利夺冠 47 年后的又一次胜利，他过去一直想要拜访法拉利，不过要在众多网球活动和空闲时间之间取得平衡并非易事。但现在，他利用戴维斯杯决赛（辛纳在与诺瓦克·德约科维奇的塞尔维亚队进行半决赛后战胜了澳大利亚队）和西班牙恢复训练之间的间隙，花了半天时间拜访法拉利上，并且受到了法拉利首席执行官贝内代托·维尼亚的热情接待。
尽情享受他的首秀：赛道首秀。
他驾驶 SF90 Spider 跑完一圈后说道：“这对我来说是第一次，感觉真的太美妙了。无论是驾驶这款车型还是 Purosangue，我都感觉被车包围，仿佛它是我身体的延伸。有点像球拍：只是更大......”
扬尼克最近成为了一级方程式的合作伙伴，他对发动机的热情可以追溯到很久以前：“这是我父亲和祖父传下来的。我从小就和他们一起看比赛。但后来，当我开始在网球比赛中获胜，就出现了重叠的问题，因为如果进入了赛事的决赛，就得在周日比赛，一般也是大奖赛的同一天。所以现在我都是在比赛结束后观看比赛”。
辛纳没有错过参观法拉利车队的机会，在那里他见到了车队负责人弗雷德·瓦瑟尔（Fred Vasseur）以及一些技术人员和机械师。“网球和赛车都被视为个人运动，因为在球场上或在汽车里你都是孤独一人。但对于我们每个人来说，背后有一个为实现目标而共同努力的团队至关重要。团队成员所做出的牺牲与上场比赛的球员或车手是一样的。只有齐心协力才能到达顶峰，单枪匹马是走不远的。”
扬尼克·辛纳在马拉内罗法拉利博物馆内的荣誉堂
对于像扬尼克这样的汽车发烧友来说，参观装配线也变得特别有趣：“当我驾驶法拉利时，最让我激动的细节就是它的声音。法拉利的声浪总是非常独特。但在马拉内罗，每一个细节都让我印象深刻，无论是涂装、座椅还是缝线，每一辆法拉利都是独一无二的。我非常高兴看到在这里工作的人都有一种归属感：他们一定很荣幸能成为一个书写运动历史品牌的一分子。而且远不止于此。”