摘下护目镜，拂去44公里道路在身上留下的灰尘，这位25岁的赛车手满脑子想的就是领取1923年意大利北部萨维奥赛道（Circuito del Savio）大奖赛的奖杯。这是一位尚未成名的年轻赛车手---恩佐·法拉利的首次夺冠。
但由于其他原因，萨维奥大奖赛还在他的人生和职业生涯中起到关键作用。在那次活动中，他第一次遇见了恩里科·巴拉克卡（Enrico Baracca）伯爵。
两位男士很快熟络起来，并建立了长久的友谊，在接下来的几年里，伯爵夫人保利娜·比安科利女士强烈建议这位崭露头角的年轻赛车手采用其爱子弗朗切斯科双翼飞机上的标志。弗朗切斯科曾是一名受人尊敬的一战空军飞行员，于 1918 年阵亡。仍在丧子之痛的伯爵夫人向恩佐保证，这会给他带来好运。那个醒目的机身标志是一匹跃起的黑色骏马。
在 1932 年的斯帕（Spa Francorchamps）赛道，这一标志出现在为法拉利车队征战的阿尔法·罗密欧赛车上，据说由吉诺·克罗利（Gino Croari）设计。但直到 1947 年，在萨维奥大奖赛偶遇的 24 年后，恩佐·法拉利才在他的新工厂生产出第一辆汽车，从马拉内罗大门驶出的就是现在的传奇车型 125 S，车标上印有独特的跃马徽章。该年 5 月，它在皮亚琴察首次参加了比赛。
在此两年前，即 1945 年，恩佐开始建立自己的工厂时就已经决定为新公司创建一个与众不同的标志。可能有一些早期的内部设计。不过，作为完美主义者的恩佐在米兰找到了意大利二十世纪最伟大的艺术雕刻家之一---埃利吉奥·杰罗萨（Eligio Gerosa）。
最终版本,安装在1947年传奇的125 S上,这是法拉利车队的第一辆车。
其实在恩佐为阿尔法·罗密欧车队效力时，两人早已有了交集，杰罗萨的公司为阿尔法·罗密欧设计了扭蛇珐琅徽章。此外，两人都对巴拉卡怀有同样的钦佩之情，杰罗萨还成立了巴拉卡协会以纪念这位飞行员。事实上，杰罗萨已经为协会创造了巴拉克黑马的标志，特别赋予其一条上翘的尾巴。
1949 年，杰罗萨的公司被米兰坎迪亚尼（Candiani）家族的 Officine Meccaniche E Artistiche（O.M.E.A.）接管，但著名设计师仍在公司任职。如今，O.M.E.A.公司的档案记录着法拉利与1978年去世的杰罗萨之间的亲密合作，并包含了后来成为著名法拉利公司徽章演变过程的精彩文献。现年八十多岁的公司董事长埃米利奥·坎迪亚尼 (Emilio Candiani) 清楚地记得法拉利创始人参观车间的经历，以及在长达三十年的合作期间，与恩佐多次在马拉内罗的“Il Cavallino”餐厅共进午餐的情景。
其中一份重要档案文件是杰罗萨的设计草图，其精致的手绘细节具有明显的达芬奇风格。
坎迪亚尼车间的老员工说，恩佐·法拉利本人亲自要求在图纸上添加手写注释。在杰罗萨设计图的右下角，右下角的关键指示仍然清晰可见，内容如下：‘Invertire il cavallo’-‘把马转过来’。它捕捉到了企业徽标雏形被定格永远朝左的那一刻，就像从一开始就这样，并一直自豪地出现在世界各地的法拉利公路跑车和赛车上一样。
“这匹马在设计的演变中逐渐变得更加纤细、优雅。”公司副董事长、埃米利奥之子路易吉·坎迪亚尼（Luigi Candiani）解释道。他笑着说：“可以说它不再是早期罗马涅版本的大块头”，罗马涅其实指的是马拉内罗家乡艾米利亚·罗马涅地区著名的令人难以抗拒的美食。
新徽章的背景确实特意采用了独特的亮黄色，与附近摩德纳的官方市政颜色相呼应。埃米利奥·坎迪亚尼如今回忆道：“但主要是恩佐的想法推动了一切”。例如，125 S徽章的早期方案在顶部有三条意大利国色的曲线。“但我记得恩佐对杰罗萨说:‘我不要曲线，它们让我想起布加迪的格栅。给我换成直线！'”
骏马的脸部也逐渐变得更加精致。“有一次，恩佐希望马蹄在空中，而不是在字母上方。他对杰罗萨说：‘让它为我而飞’，”埃米利奥笑道。现在，在米兰阿尔巴尼街（Via Albani）历史悠久的作坊遗址外有一块墙壁牌匾，表彰那些才华横溢的坎迪亚尼工匠。埃米利奥·坎迪亚尼被授予“Cavaliere”（工业骑士）荣誉称号。坎迪亚尼骑士满怀深情地说道：“对我们来说，我们非常自豪能够为世界上最著名的标志之一做出贡献。这是一段意大利的历史。恩佐总是非常专业，胸有成竹。我记得他对自己的项目总是充满信心。这很让我感动。他总是一往直前。”