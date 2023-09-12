其中一份重要档案文件是杰罗萨的设计草图，其精致的手绘细节具有明显的达芬奇风格。

坎迪亚尼车间的老员工说，恩佐·法拉利本人亲自要求在图纸上添加手写注释。在杰罗萨设计图的右下角，右下角的关键指示仍然清晰可见，内容如下：‘Invertire il cavallo’-‘把马转过来’。它捕捉到了企业徽标雏形被定格永远朝左的那一刻，就像从一开始就这样，并一直自豪地出现在世界各地的法拉利公路跑车和赛车上一样。





“这匹马在设计的演变中逐渐变得更加纤细、优雅。”公司副董事长、埃米利奥之子路易吉·坎迪亚尼（Luigi Candiani）解释道。他笑着说：“可以说它不再是早期罗马涅版本的大块头”，罗马涅其实指的是马拉内罗家乡艾米利亚·罗马涅地区著名的令人难以抗拒的美食。

新徽章的背景确实特意采用了独特的亮黄色，与附近摩德纳的官方市政颜色相呼应。埃米利奥·坎迪亚尼如今回忆道：“但主要是恩佐的想法推动了一切”。例如，125 S徽章的早期方案在顶部有三条意大利国色的曲线。“但我记得恩佐对杰罗萨说:‘我不要曲线，它们让我想起布加迪的格栅。给我换成直线！'”





骏马的脸部也逐渐变得更加精致。“有一次，恩佐希望马蹄在空中，而不是在字母上方。他对杰罗萨说：‘让它为我而飞’，”埃米利奥笑道。现在，在米兰阿尔巴尼街（Via Albani）历史悠久的作坊遗址外有一块墙壁牌匾，表彰那些才华横溢的坎迪亚尼工匠。埃米利奥·坎迪亚尼被授予“Cavaliere”（工业骑士）荣誉称号。坎迪亚尼骑士满怀深情地说道：“对我们来说，我们非常自豪能够为世界上最著名的标志之一做出贡献。这是一段意大利的历史。恩佐总是非常专业，胸有成竹。我记得他对自己的项目总是充满信心。这很让我感动。他总是一往直前。”