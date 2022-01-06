1961年，约翰·肯尼迪在其镀金的“卡梅洛特（Camelot）”总统任期内进驻白宫，苏联的尤里·加加林（Yuri Gagarin）成为第一个进入太空的人。而一级方程式世界锦标赛在9月10日来到蒙扎，举办了万众期待的意大利大奖赛。





法拉利车队拥有两位为世界冠军而生的车手：沃尔夫冈·冯·崔普斯，一位极具天赋的德国骑士贵族车手，以及菲尔·希尔，一位拥有精湛车技的美国车手，彼时是其为法拉利车队效力的第五个赛季。冯·崔普斯的4分领先优势成为倒数第二场比赛的热门人选。