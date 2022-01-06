1961年，约翰·肯尼迪在其镀金的“卡梅洛特（Camelot）”总统任期内进驻白宫，苏联的尤里·加加林（Yuri Gagarin）成为第一个进入太空的人。而一级方程式世界锦标赛在9月10日来到蒙扎，举办了万众期待的意大利大奖赛。
法拉利车队拥有两位为世界冠军而生的车手：沃尔夫冈·冯·崔普斯，一位极具天赋的德国骑士贵族车手，以及菲尔·希尔，一位拥有精湛车技的美国车手，彼时是其为法拉利车队效力的第五个赛季。冯·崔普斯的4分领先优势成为倒数第二场比赛的热门人选。
Phil Hill 和 Wolfgang Von Trips 在参加意大利大奖赛之前就已经取得了相当大的成功
对于赛车运动来说，这是动荡的一年，革命性的全新法拉利156 F1 占据主导地位，并在赛车历史上留下浓墨重彩的一笔。该款赛车由卡罗·奇蒂（Carlo Chiti）和毛罗·福尔吉耶里（Mauro Forghieri）设计，以应对限制发动机尺寸的新F1规则，其1500cc自然吸气V6‘Dino’发动机轻松赢得了比赛，助力法拉利车队横扫比利时的前四名和英国大奖赛的前三名。156 F1配备了一个5速变速箱，四个车轮均安装了邓禄普（Dunlop）的盘式制动器，独立车轮悬架以及伸缩式减震器。
观看Phil Hill驾驶法拉利 156 F1“Sharknose”如何赢得 1961 年世界冠军
但是备受观众青睐的是其以前进气口的尖头形状为主导的流畅线条，“鲨鱼鼻”外形让该款赛车成为了经久不衰的风格ICON。在那个炎热的9月星期天下午三点，壮观的32辆一级方程式赛车冲出起跑线，共有5辆156赛车参与了角逐。2小时3分13秒后，希尔的“鲨鱼鼻”冲过蒙扎赛道的终点线，将世界冠军收入囊中，并让他成为有史以来第一位美国一级方程式冠军。法拉利在那个赛季已经获得了其首个车队冠军头衔，因此1961年9月的第10天成为了赛车历史上不可磨灭的印记。
凭借 V6 Dino 发动机、四个车轮均安装了邓禄普（Dunlop）的盘式制动器，独立车轮悬架，法拉利 156 F1 将在赛车历史上留下自己的印记
不幸的是冯·崔普斯在第二圈的可怕撞车事故中丧生，十几名观众也不幸殒命。尽管成为传奇的双料冠军，但伤心欲绝的法拉利车队还是退出了该赛季的最后一场大奖赛，向这位广受赞誉的德国赛车手和所有伤亡人员表示哀悼之情。