驾驶着法拉利 296 GTB ，沿着美妙的杰尼亚全景公路（Panoramica Zegna）驰骋，只需六个弯道就能让脊背产生愉悦的颤抖，让你的脸上不禁露出灿烂的笑容。6是一个具有象征性的数字。 实际上，驾驶的刺激快感几乎在瞬时产生，你将很快意识到对这样的弯道欲罢不能，希望会一直延绵下去。





为什么？因为296 GTB的新款发动机内有六个汽缸，这是跃马有史以来首台使用V6的量产车，为法拉利系列开辟了一个全新的领域。其实，任何一位质疑法拉利使用如此“袖珍”发动机的人都应该了解，马拉内罗一级方程式赛车也同样采用了六缸发动机。



