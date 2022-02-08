驾驶着法拉利 296 GTB ，沿着美妙的杰尼亚全景公路（Panoramica Zegna）驰骋，只需六个弯道就能让脊背产生愉悦的颤抖，让你的脸上不禁露出灿烂的笑容。6是一个具有象征性的数字。 实际上，驾驶的刺激快感几乎在瞬时产生，你将很快意识到对这样的弯道欲罢不能，希望会一直延绵下去。
为什么？因为296 GTB的新款发动机内有六个汽缸，这是跃马有史以来首台使用V6的量产车，为法拉利系列开辟了一个全新的领域。其实，任何一位质疑法拉利使用如此“袖珍”发动机的人都应该了解，马拉内罗一级方程式赛车也同样采用了六缸发动机。
296 GTB散发着浓重的敏捷灵活性。 该款车型的线条完全不受任何空气动力学附件的干扰，并进一步增强了其设计的纯粹性和紧凑感。
任何挥之不去的疑虑肯定会被这款新动力装置的重要性能数据所驱散：2992cc的V6发动机释放出663cv的输出功率，配以输出功率达167cv的电动机，综合功率输出高达830cv。
然而，这只是一个具有革新120度气缸夹角的六缸发动机，也就意味着轻盈紧凑的外形。并带来低重心的绝佳优势。对于任何一位有幸驾驶296 GTB的车手来说，这一切都会立即转化为令人叹为观止的澎湃动力和犹如驾驶卡丁车般的颤栗快感。
观看我们为 296 GTB 拍摄的独家影片时的幕后花絮
296 GTB散发着浓重的敏捷灵活性，让人一眼万年。具备法拉利车型中最短的轴距，令人立即联想到跃马辉煌历史中一些最战绩显赫的SWB车型。尽管披上了极具现代感的外衣，并配备一个大型的中央排气管，其雕塑感车尾线条与传奇的法拉利250 LM一脉相承。该款车型的线条完全不受任何空气动力学附件的干扰，并进一步增强了其设计的纯粹性和紧凑感。
为了测试其让肾上腺素飙升的性能，我们驾驶296 GTB沿着杰尼亚全景公路驰骋，这是一条雕刻于皮埃蒙特山脉中蜿蜒曲折的奇妙道路，在波河谷平原上方3000英尺处飘摇，一望无际。
遮阳板形状的挡风玻璃在视觉上将驾驶室向前推进； 泪珠形大灯仿佛一种新奇配饰； 混合 eManettino 由全数字界面控制
这条道路是在杰出的毛纺厂创始人埃麦尼吉尔多·杰尼亚（Ermenegildo Zegna）要求下修建的，目的是打造一条穿越杜鹃花和绣球花绿洲的旅游路线。在20世纪30年代，这是一个巨大的工程壮举，人们只遵循山脉的曲线和他们自己纯粹的直觉，挥舞着镐头和炸药从岩石中凿出道路。
当你在这辆车上踩下油门时，直觉也是你的第一感觉。296 GTB反应瞬时敏捷，更不可思议的是能够预测道路和驾驶者的意图，能立即为驾行激发巨大的信心。简而言之，296 GTB可以满足一切需求。融汇了无限动力以及令人赞叹的扭矩，它在每一个弯道都变得更热切踊跃。
拍摄地点位于意大利西北部比耶拉阿尔卑斯山的 Oasi Zegna 自然保护区内壮观的 Panoramic Zegna 道路上
然后，在转弯用力刹车时，排气口会传出明显的爆破声浪，让这款V6更像是搭载了12缸发动机，使肾上腺素飙升到新高度。最后，在美妙的恍惚眩晕中蜿蜒爬上全景公路26公里的弯道后，可以稍作休息，转身原路返回，这一次就能大饱眼福，欣赏壮丽美景。
万籁俱寂，只有电动马达的呼呼声作伴。但如果无法抑制踩下油门的本能，它也会在一瞬间飞升至120公里/小时。