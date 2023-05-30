法拉利技术武器库中的一个关键部分是模拟器，F1车队在过去20年内广泛使用该工具。当2009年国际汽联禁止季内测试时，模拟器于是成为更重要的技术发展途径之一。

随着成本上限的严格控制，对于新款F1赛车的进化程序，比以往任何时候都更需要在虚拟世界中进行。Scuderia Ferrari 法拉利车队最近开始使用一种全新的模拟器，它与真实条件的相关性和验证能力非常好，使用它的车手声称该模拟器的准确率达到98%左右。



