法拉利技术武器库中的一个关键部分是模拟器，F1车队在过去20年内广泛使用该工具。当2009年国际汽联禁止季内测试时，模拟器于是成为更重要的技术发展途径之一。
随着成本上限的严格控制，对于新款F1赛车的进化程序，比以往任何时候都更需要在虚拟世界中进行。Scuderia Ferrari 法拉利车队最近开始使用一种全新的模拟器，它与真实条件的相关性和验证能力非常好，使用它的车手声称该模拟器的准确率达到98%左右。
观看一段独家视频，马克·热内（Marc Gené）在马拉内罗探索模拟器。
但这并不意味着以前的系统是多余的。事实上，正如F1 Clienti、XX计划和Corso Pilota车间负责人 菲利普-佩特鲁奇（Filippo Petrucci）所述，这个系统一直非常活跃。“所有的法拉利车手已持续使用这模拟器系统，直到2022年。随着法拉利车队现在改用最新一代模拟，旧的模拟将提供于法拉利客户赛车队以及LMH计划使用。我们还认为，这是为我们的 Corse Clienti 客户提供驾驶现代V6混合动力涡轮机的极佳机会，特别是拥有并熟悉老式V8、V10和V12机器的客户。”
对赛车团队的好处是有目共睹的。“你不需花费许多心血，就能对一辆车进行大幅度的改变，"佩特鲁奇继续说。你可以轻易改变一辆车的配置，包括改变轴距的长度。这是在现实世界中几乎不可能做到的事情。模拟器广泛用于设置，特别是当车队准备在新赛道上比赛时。法拉利的测试车手也可以与赛车队实时合作，进行设置上的改变，无论他们身在何处。”
模拟器提供了一些世界上最著名赛道的选项:蒙扎、巴塞罗那、银石、伊莫拉、纽伯格林、赞德沃兹、斯帕-弗朗科尔尚和穆尔吉略。
模拟器的需求量一直很大； 佩特鲁奇估计，每年只有15天可以为客户提供服务。培训课程安排于上午，内容为概述以往的F1赛车和最新的混合动力版本之间的差异。如解说能量回收、DRS和强大最新一代方向盘的复杂问题。
佩特鲁奇说：“客户可以定制体验，但我们会建议在白天进行两次赛道活动。在上午的比赛中，我们建议巴塞罗那，因为该赛道具有代表性，有一些快速、高下压力的弯道。在下午，顾客可以选择他们喜欢的任何一个赛道。教练实时监控车手，并通过通信链接提供指导。还有两名工程师在控制室里，负责监测F1车队可获得的所有遥测数据。
法拉利车队大使马克·热内与专业工程师密切合作,他们能够对驾驶体验进行动态和详细的分析。
你得到的反馈几乎与你在赛道上的汽车感觉相同。你可以复制一切，包括沥青的确切成分和轮胎的耗损情况。你可以控制所有的变量。在图像显示方面，在对驾驶员的反馈提供的细节方面，在踏板感觉，以及在反馈给驾驶员的振动感受，在所有方面都有持续的演变。当代的F1赛车更大、更重，也许不太灵活。但相对的轮胎尺寸也更大，提供更多的机械和空气动力抓地力，以及更多的下压力。坐在2017年规格的赛车上，对驾驶者来说，差异立即显而易见。”
模拟器设计者和工程师谈论延迟度，也就是模拟中与真实世界的赛车条件之间的时间差距。在最新的法拉利模拟器上，目前的延迟时间不到4毫秒，而系统的带宽在所谓的六个 “自由度”（简称DOF）上超过了55hz。这就是主屏幕上的信息在每个运动平面上经过处理后，传达给驾驶员和所谓的 “前庭”系统的技术方式。延迟度越低，驾驶员就能更快地对动态现象作出反应，如转向不足或过度。
在进入驾驶舱之前，工程师会对如何使用安装在方向盘后面的挡板以及在赛道的关键点使用哪个档位进行简要介绍。
佩特鲁奇从1995年到2015年一直是法拉利F1车队的一员，他认为年轻一代的车手--也就是在充满电脑游戏的时代中成长的年轻人，他们的天赋能够在此进一步得到提升--于是能够更快地适应模拟器的挑战。归根结底，这是在一个超现实，但又百分百安全的环境中建立信心，并有专家在旁指点，让他们更有效的缩短绕单圈时间。我想知道，车手可以期待看到什么样的改进。佩特鲁奇又笑了。
“嗯，有一个客户在巴塞罗那的单圈时间上减少了20秒......通常情况下，我们希望看到单圈时间能提高6或7秒之间。模拟器真的是一个非常有效的工具，同时也非常有趣。”