生产线的初始阶段是完全自动化的，因为机器使用巨大的“C形钩”将底盘提升到合适的操作位置。在这些阶段，汽车基本上分为顶部和底部。底部将安装来自发动机装配线的动力系统，顶部也会安装电子设备，然后顶部与底部相结合。

接下来是一系列精心操练且非常细致的流程，包括安装重要的外部细节（如著名的盾型徽标），以及安装厚重的皮革仪表板； 这是一项艰巨的任务，需要手动引导专门的机械臂进入狭小的机舱空间，在不损坏内部的情况下小心放置仪表板。

在装配线上的大多数阶段，每位技术娴熟的工匠只有约6分钟的时间进行作业，确保扭紧所有螺钉和紧固件，并进行质量检测，然后继续处理下一辆车。

技术人员使用特殊工具小心地将满载技术元素的方向盘和座椅安装到位，以确保正确铆合，车身外部也已经过加工处理，减震器已固定在传感器的周围，前后大灯也已安装完毕。

与此同时，在充满节奏的缝纫机声音中，良工巧匠们正在取下大片皮革，标记表面任何需要注意的瑕疵部分，然后将其放置到激光裁剪机上，确保仅使用最佳的皮革来制造汽车的内饰。

在装配线的尽头，完成装配的汽车隆重地驶出，准备好迎接大量的测试和质量检查。然后，第二天，更多未完成的汽车到达，优美的舞蹈再次开始……