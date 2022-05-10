经历了75年的创新，马拉内罗工厂的宗旨始终如一，为世人提供世界上最先进的跑车。尽管每一辆新跃马都具备复杂的软件系统，但在四分之三个世纪里，有一件事恒久不变：法拉利要以红色呈现。
事实上，客户可以订购几乎任何颜色的法拉利。创新并没摒弃水性涂料，现在的客户可以拥有看似无限的外观选项。在考虑选择亚光或亮面之前，一辆车还能同时使用几种颜色。
从最初交付到完成喷漆，一辆法拉利跑车在喷漆车间的整个处理流程共有21个阶段，不过如果客户选择特殊涂装，这一过程会稍长一些。
独家参观马拉内罗的油漆车间
车底盘首先会进行彻底的脱脂处理以清洁表面，然后准备浸浴到电镀材料中，预防未来的腐蚀。电泳浸泡后，团队开始工作，机器人和工作人员每天在62辆车身上并肩工作。
机器人在这些处理流程中发挥着不可估量的作用，但是手工处理却是生产线上不可或缺的一部分。例如，车底盘的内部底漆涂层在机器人无法轻易进入的区域，必须手工进行，因为肉眼可以看到机器人看不到的细节。
正是这种团队合作确保了一个底盘能够通过两个自动化工位，并在22分钟内完全完成喷漆（每个工位需要11分钟）。一辆红色法拉利需要使用4公斤油漆，但所需量会因颜色而异：金属色的用量稍少，而黑色则用量略多。喷漆完成后，计算机会从汽车上的10到12个不同位置收集数据，以确保整个底盘的颜色正确。
个性化定制过程仍然很大程度上基于工匠原则。车身上完全不使用贴纸； 技术人员会贴上遮蔽胶带来保护油漆，然后手工涂抹，打造不同的颜色区域。这是一项繁复的工作：涂装将覆盖整辆车，通常涉及使用几种颜色和碳纤维等材料，团队大约需要6个小时才能完成。
喷漆一旦完成，汽车被带到仓库，完成在工厂内部的这个一直保持了75年的独特流程。