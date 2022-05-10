经历了75年的创新，马拉内罗工厂的宗旨始终如一，为世人提供世界上最先进的跑车。尽管每一辆新跃马都具备复杂的软件系统，但在四分之三个世纪里，有一件事恒久不变：法拉利要以红色呈现。





事实上，客户可以订购几乎任何颜色的法拉利。创新并没摒弃水性涂料，现在的客户可以拥有看似无限的外观选项。在考虑选择亚光或亮面之前，一辆车还能同时使用几种颜色。





从最初交付到完成喷漆，一辆法拉利跑车在喷漆车间的整个处理流程共有21个阶段，不过如果客户选择特殊涂装，这一过程会稍长一些。