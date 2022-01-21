这是一项热火朝天的工作，法拉利铸造厂的员工具有将实心铝锭转化为高性能赛车部件的能力，并对自己的工作和技艺感到非常自豪。





技术随着年月不断精进，但工匠一如既往，使用他们的手、眼镜和精确判断力，确保每一个离开铸造厂的都是最优质的部件。





事实上，自恩佐·法拉利早期制造发动机以来，生产过程并没有太大变化。固体铝锭在两个大型熔炉中加热； 当它们变成液体时，它们被倒入砂或钢铸模中以生产机器部件。听起来似乎易如反掌，不过，请仔细想想。