这是一项热火朝天的工作，法拉利铸造厂的员工具有将实心铝锭转化为高性能赛车部件的能力，并对自己的工作和技艺感到非常自豪。
技术随着年月不断精进，但工匠一如既往，使用他们的手、眼镜和精确判断力，确保每一个离开铸造厂的都是最优质的部件。
事实上，自恩佐·法拉利早期制造发动机以来，生产过程并没有太大变化。固体铝锭在两个大型熔炉中加热； 当它们变成液体时，它们被倒入砂或钢铸模中以生产机器部件。听起来似乎易如反掌，不过，请仔细想想。
观看从合金熔化到最终铸造部件的整个过程
首先，生产过程涉及的热量非常高。熔炉每年只关闭两次进行维护； 一年中每隔一个工作日，它们的平均运行温度超过 700°C，足以使2000公斤合金保持液态。当然，当合金被转移到钢包中时，它会立即再次开始冷却，这意味着工序必须快速精确。
然后是模具的生产过程。如今，砂模是由机器制造，但每次只有通过精湛的手工技能才能确保每次都能制造出完美的成品。一旦砂模制成（这是一个用二氧化硫喷砂进行加固的工序），一名机械师将对每个模具上进行细致的作业，标记缺陷并用手清洁毛刺。此处的一个错误可能意味着稍后会在发动机深处的组件缺陷，因此，这个阶段对细节的关注至关重要。
最后，铸造完成。砂子经过一种古老火焰技术的历炼，以确保合金顺利地穿过表面并进入模具，而不会迅速地减慢和冷却。然后，合金液体从钢包或直接从熔炉中倒出浇注。
即使在浇注的最后阶段，也必须使用员工的经验来确保以最高质量执行该过程。操作员用手浇注熔化的合金，检查温度并进行所需的任何更改。这一切证明了，无论技术变得如何尖端先进，75年一直保证产品质量的都是法拉利员工。