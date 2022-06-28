事实上，工厂的工作理念是“手工装配，自动监管”。换句话说，员工使用人类的技能和判断力来构建引擎，而计算机测量和分析数据则用于确保不会出现任何错误。机器人还可以发挥另一个关键作用，它们在需要大量精确重复操作的领域工作，例如为发动机部件添加润滑剂。





技术人员及其技能是发动机装配至关重要的基础。发动机是汽车的心脏。燃烧正时、凸轮轴相位器、涡轮增压器、动力运动和全新电动机只是确保法拉利以最高性能运行的复杂性的冰山一角，此外，根本不可能创建一个完全自动化的流程来应对每一个复杂的问题。





不过，一旦发动机完全组装好，最后一个工位只有机器人可以操作：冷测试台，每台V8法拉利发动机都必须完成并通过该测试。





冷测试本质上是不使用燃料和燃烧，通过将电动机连接到曲轴来转动发动机，对正在运行的发动机进行诊断测试。





目的不是测试性能（因为需要燃烧才能知晓），而是确保每个发动机部件都在法拉利可接受的范围内运作，而且在发动机被认为能够通过测试之前，内部和外部传感器会收集数千个数据参数。





这是对发动机装配部“手工装配，自动监管”理念的完美总结。