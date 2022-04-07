工作速度肯定比Scaglietti的时代更快。装配线每天管理62辆车型，分别为V8（以及现有的V6 296 GTB）和V12车型。每辆车经过36个工位，尽管生产过程中涉及的自动化水平略有不同，具体取决于气缸尺寸，每个步骤需要16分钟。





车身焊接厂的三个主要阶段被称为Lastratura（组装）、Ferratura（焊接）和Revisione（检修）。第一阶段包括安装基本底盘，并将侧裙和车顶的结构部件焊接到位。第二阶段从检查焊接和清洁所有表面开始，随后添加移动部件，如车门和前罩。第三阶段是最终的质量检测，在此阶段汽车将会进行清洗，并置于特殊照明下以便检测公差（例如，对于某些车型，车门和侧裙之间只能有3.5毫米的间隙），并在焊接完成后检查表面的美观度。





装配线上的所有汽车都必须经过这三个阶段，但是V8和V12车型的制作流程之间有一个很大的区别，主要体现在一个称为OP40的区域内，该区域配备了四个机器人。对于V8车型而言，所有后侧面板的组装均由这些机器人完成，这些机器人在两个楼层工作，根据不同车底盘，正确定位零件，然后将它们焊接到位。





相比之下，V12车型的焊接过程没有自动化。与车间中完成的所有其他焊接有所不同，这一过程均由专家完成，需要精确的美学技能。 其目的是确保部件在连接时，车身成为一个完整的成品形状，而不是把零件胡乱拼凑在一起。





或许正是这种以手工打造的方法体现了几代人对车身焊接的工匠奉献精神。在Scaglietti的时代，挥动锤子的坚定声音和金属压力机的运作标志着另一辆法拉利Icon车型的到来； 如今，并非机器人，而是由匠心手工完成的精巧美学杰作缔造了传奇。