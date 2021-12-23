箇中可能性堪称无穷无尽。不同的装饰材料、纹理、油漆饰面和颜色都可以组合起来，打造出与道路上的任何其他车辆完全不同的真正独特车型。
当然，这类组合汪洋无疑会让人望而生畏，因此，为了帮助引导车主沿着他们希望遵循的道路前进，法拉利将个性化定制细分为三个系列：Scuderia、Classica和Inedita。三者之间的界限并非一成不变，客户可以从不同的系列中提取出不同的元素，将其作为个性化的起点，助力客户实现整体设计的平衡和谐之美。
Tailor Made 个性化定制不仅仅是颜色选择，选择 F8 Tributo 是为了展示可以实现的目标
然而，定制化项目不仅仅限于颜色选择。而且，为了展示该项目可以实现的成果，法拉利创造了自己对个性化定制跑车的诠释：图中所示的F8 Tributo。
F8 Tributo核心所搭载的3.9升双涡轮增压V8发动机已连续四年赢得久负盛名的国际年度发动机大奖。为了庆祝这一独特的成就，发动机成为了跑车个性化定制改装的灵感来源； 正如法拉利的颜色与装饰负责人Silvia Cavallaro所述，最引人注目的是内饰。
她解释道：“发动机进气歧管上的红色裂纹饰面与驾驶舱中红色皮革的相似纹理巧妙呼应。这些细节由专门开发的加压机械处理制成，还同时出现在座椅、门卡、门拉手、下仪表板和地垫嵌花上，搭配黑色Nero皮革和Alcantara地毯。”
3.9 升双涡轮增压 V8 发动机是 Tailor Made 个性化改装的灵感来源，最引人注目的是内饰的设计
“座椅本身也是独一无二的。通常，客户只能定制外垫，但是我们还为这款非常特殊的跑车更换了座椅嵌件，使用同样的红色裂纹皮革饰面，并增添了赛车风格条纹。为了延续活泼的赛车主题，采用了Grigio Nart以及亚光而不是亮面的碳纤维细节。”
“出于相同原因，外层涂料选取了经典法拉利赛车红的亚光版本---Rosso Corsa Opaco，与运用了Nero DS 1250 Opaco的亚光黑色车顶和窗柱相得益彰。
外层涂料选取了经典法拉利赛车红的亚光版本---Rosso Corsa Opaco
为了防止整体效果过于激进，合金轮圈并不是黑色，而是采用了Grigio Corsa色调，以便保留其细节，同时外部亮泽的碳纤维用于点睛内饰的亚光版本。
听起来似乎很复杂。幸运的是，每位预约了个性化定制项目的客户都可享受两位设计师的服务：其中一位设计师为车主提供潜在选项的建议，另一位将这些选项在电脑上实时显示。许多法拉利客户都喜欢参观在马拉内罗的实体和精神家园，但在纽约和上海也有个性化定制中心。
个性化定制项目的民主特性还反映在所选取要进行改装的法拉利车型上。诸如Monza SP1和SP2等限量版车型，显然是进一步个性化的候选者，目前法拉利系列中的每一款车型都能享受量身定制的待遇，车主们也能挑选种类繁多的定制车型。这是一个独家俱乐部，但也是对所有人开放的俱乐部。