然而，定制化项目不仅仅限于颜色选择。而且，为了展示该项目可以实现的成果，法拉利创造了自己对个性化定制跑车的诠释：图中所示的F8 Tributo。

F8 Tributo核心所搭载的3.9升双涡轮增压V8发动机已连续四年赢得久负盛名的国际年度发动机大奖。为了庆祝这一独特的成就，发动机成为了跑车个性化定制改装的灵感来源； 正如法拉利的颜色与装饰负责人Silvia Cavallaro所述，最引人注目的是内饰。

她解释道：“发动机进气歧管上的红色裂纹饰面与驾驶舱中红色皮革的相似纹理巧妙呼应。这些细节由专门开发的加压机械处理制成，还同时出现在座椅、门卡、门拉手、下仪表板和地垫嵌花上，搭配黑色Nero皮革和Alcantara地毯。”