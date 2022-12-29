勒芒拉力赛是法拉利树立国际声誉的地方。在1949年的胜利之后，它被提升至超级跑车联赛。





恩佐·法拉利全新的跑车公司早期曾创下不少耀眼战绩。在第一辆法拉利于1947年驶出马拉内罗新工厂的一年后，跃马赛车就赢得了西西里岛的Targa Florio拉力赛以及往返于布雷西亚和罗马公路之间的Mille Miglia一千英里耐力赛。这些都是精英跑车比赛，尽管绝大多数参赛者都是意大利车手。





另一方面，勒芒拉力赛是真正的国际赛事，吸引了来自法国、德国、英国以及意大利的最佳车队的参与。后来，美国人和日本人都开始加入追逐（并实现）荣耀。