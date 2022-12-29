勒芒拉力赛是法拉利树立国际声誉的地方。在1949年的胜利之后，它被提升至超级跑车联赛。
恩佐·法拉利全新的跑车公司早期曾创下不少耀眼战绩。在第一辆法拉利于1947年驶出马拉内罗新工厂的一年后，跃马赛车就赢得了西西里岛的Targa Florio拉力赛以及往返于布雷西亚和罗马公路之间的Mille Miglia一千英里耐力赛。这些都是精英跑车比赛，尽管绝大多数参赛者都是意大利车手。
另一方面，勒芒拉力赛是真正的国际赛事，吸引了来自法国、德国、英国以及意大利的最佳车队的参与。后来，美国人和日本人都开始加入追逐（并实现）荣耀。
观看视频：法拉利在勒芒的成功历史，为明年复出期待已久
那时和现在一样，勒芒的比赛是世界上最伟大的跑车赛事：这是一场24小时不间断的高速马拉松比赛，赛道包括一条著名的长直道，现在赛车在此的时速通常会超过320公里/小时（200英里/小时）。1949年，获胜的法拉利赛车在24小时内行驶了惊人的3178公里（1974英里）。（去年的获胜者行驶了5177公里，即3217英里，平均时速为215公里或134英里/小时。） 事实证明，异常严苛的24小时耐力赛在汽车开发中起到非常宝贵的作用，尤其是在动力总成、制动器和轮胎方面。
勒芒拉力赛是世界上现存最古老的耐力跑车比赛，明年将迎来100周年。与摩纳哥大奖赛和印第安纳波利斯500英里大奖赛一样，它可能是世界上最著名的赛车比赛。
1949年的比赛是战后的第一场勒芒比赛。赛道在遭到猛烈轰炸后进行了大规模重建
（战争期间曾被德国空军用作着陆跑道）。由于担心潜在的地雷，外场的一部分仍然是禁区。
Luigi Chinetti 于 1949 年在勒芒夺得方格旗，标志着法拉利的首场胜利，也是搭载 V12 发动机的汽车的首场胜利
参与比赛的赛车主要来自法国和英国的知名品牌。两辆法拉利166MM参与了角逐。对于潜在的勒芒冠军来说，这是一辆体积很小的赛车，它的发动机也很不寻常：小容量（仅2.0升）的V12发动机要与竞争对手通常更大的4缸或6缸发动机进行对抗。
夜幕降临后不久，路易吉·奇内蒂 (Luigi Chinetti)的法拉利开始领先。此后一直无人可挡。奇内蒂在接近尾声时，由于离合器打滑而放慢了速度，但仍然以一圈的优势获胜。这位勇士在24小时的比赛中开了将近23小时。而人称为塞尔斯登勋爵的队友彼得·米切尔·汤姆森（Peter Mitchell-Thomson）因感不适，仅驾驶了一小时十二分钟。
骁勇的166 MM是第一辆赢得勒芒耐力赛冠军的V12赛车。其2.0升发动机的容量是所有勒芒冠军车型中最小的，该记录一直保持到2015年。
1961 年，Phil Hill 驾驶他的 250 TR 在勒芒赛道上风驰电掣，为法拉利赢得了他的第二场胜利
这是法拉利在勒芒比赛九场胜利中的第一场。在接下来的二十年里，它成为了法拉利最成功的比赛。随后在1954年、1958年摘下桂冠，然后是1960年至1965年的六连胜。这些殊荣还包括未来世界冠军菲尔·希尔的英勇战绩，他在1958年驾驶自己的250 TR(Testa Rossa)在恶劣的条件下取得胜利，在此四年前，何塞·弗洛伊兰·冈萨雷斯（José Froilán González）驾驶着375 Plus，以微弱优势击败了备受瞩目的新款D-type捷豹。最后一次在1965年获得的胜利也非常特殊：约亨·林特（Jochen Rindt）和马斯特·格雷戈里（Masten Gregory）驾驶着毫无优势（且在动力上完全落后）的250 LM击败了预算庞大的新款福特GT40。
如今，自上次参加勒芒比赛 50 周年以来，法拉利准备凭借新款 499P Hypercar 重返这项运动的巅峰，图为 2022 年 Finali Mondiali赛况盛世
1973年法拉利的312P斩获亚军，今天，在距法拉利车队最后一次进入勒芒的50年后，跃马再次震撼回归。从那以后，法拉利经常在萨尔特赛道上比赛，经常获得组别冠军。就在去年，法拉利488 GTE赢得了GTE Pro级别的冠军。
但是，令人惊叹的法拉利新款499P将在明年全力争夺绝对胜利。它将参加包括勒芒在内的世界耐力锦标赛（WEC）的精英 LMH（勒芒 Hypercar）级别比赛，并使用前卫的混合动力系统：双涡轮增压中后置V6 296 GT3发动机与前置电动机相结合。总输出功率为680 cv。
这辆车充满未来感，是法拉利新技术的试验台。同时也承载着悠久的传统，采用具有50年历史的312P配色方案，还有一场可追溯到73年前创下著名勒芒记录的辉煌胜利。