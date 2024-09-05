两台发动机无缝协作。在创新的 LaFerrari 上，电动机巨大的低转速扭矩提高了操纵性和节气门响应。这也意味着 V12 可以调节以获得额外的顶级动力和更高的转速。这是法拉利公路版车型上使用的最强大的自然吸气发动机，转速可以达到极为强劲的 9250 rpm。
与法拉利的其他系统一样，KERS 混合动力系统是一项 F1 创新，适用于公路驾驶。法拉利是首批采用该技术的 F1 车队之一，也是第一支利用 KERS 赢得大奖赛的车队：基米·莱科宁 (Kimi Räikkönen) 驾驶 F60 一级方程式赛车，在速度极快的有名的斯帕赛道上赢得了 2009 年比利时大奖赛冠军。到了 2011 年，它已在 F1 中广泛使用。
KERS（动能回收系统）利用汽车制动时的动能并将其储存起来，为电动机提供动力以提高性能。更为复杂的版本（现在通常称为 ERS，即能量回收系统）仍然在 F1 和顶级跑车比赛中使用，包括两次夺得勒芒冠军的法拉利 499P.
国际汽联是世界赛车运动的管理机构，对混合动力汽车尤其感兴趣。随着公路版车型日益电气化，F1 和跑车比赛中的混合动力开发也被证明是一个有用的试验场。这就是为什么现在有这么多汽车制造商参与精英赛车运动的主要原因，而且还有越来越多的汽车制造商准备参与。赛车运动长期以来一直致力于公路版车型的改进。
法拉利的下一款混合动力汽车采用了不同的系统。SF90 Stradale 和 Spider 展示了插电式混合动力技术，是第一款部分采用插电式（即由电网供电）的法拉利车型。
插电式系统及其更大的电池意味着可以存储更多的电能，从而提高电动机的可用功率。这也意味着法拉利跑车可以在静音、无污染的纯电动驱动下短距离行驶（25 公里），这是法拉利首次做到这一点。
SF90 是第一款达到令人兴奋的 1000cv 综合功率输出的公路版法拉利车型 —— 一台 780cv 涡轮增压 V8 发动机和三个电动机（两个在前轴上，一个在后轴上，位于 V8 发动机和八速双离合器变速箱之间）提供的 220cv 功率。在默认的混合动力模式下，汽车同时使用汽油和电力，并在两者之间自动无缝循环，以优化效率。在最快的 Qualify 模式下，两台发动机共同发挥其最大潜能，提供令人难以置信的 1000cv 组合功率输出。难怪 SF90 是有史以来速度最快、最令人兴奋的跑车之一。