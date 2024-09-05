法拉利是最早意识到同时使用汽油发动机和电动机还有另一个优势的汽车制造商之一。使用两台发动机而不是一台发动机也能提供更大的动力、更好的性能和卓越的驾驶性能。

在法拉利的首款混合动力车型、2013 年款标志性的 LaFerrari 上，163 马力的电动机对咆哮的 800cv V12，发动机加以补充，总输出功率达到了惊人的 960cv。它是当时最强大、速度最快的公路版法拉利（最高车速 350 公里/小时，0-200 公里/小时加速仅需 6.9 秒）。