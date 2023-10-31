法拉利车队在 2004 年匈牙利大奖赛上取得了最重大的胜利之一，同时连续六次夺得车队世界冠军。法拉利两辆猩红色赛车在发车区以排第1，2位开赛，最终获得第一名和第二名，并领先第三名车手 40 秒。法拉利车队也取得了该赛的最快圈速。如今，这款 F2004 的跑车在法拉利工作室（Ferrari Atelier）的精心打造下，以专用涂装的造型呈现在世人面前。
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采用这种特殊配置的Assetto Fiorano 版 Ferrari 296 GTB 将限量生产五辆。结合历史、创新和独特性，向 2023 年法拉利品牌最成功的大奖赛赛车之一致敬。在这辆车上，完美结合了过去的辉煌、当代愿景和最新动力总成技术。如同 F2004，这款搭载中置发动机的单座赛车代表了马拉内罗最先进技术顶峰。 Ferrari Atelier 级汽车不仅讲述了一个标志性的故事，而且赋予无穷的活力。这是对法拉利不断追求性能的赞颂，并确保法拉利车队历史上这一辉煌篇章的伟大传承将永远充满活力。
经过法拉利车队的热情赞助者的精心挑选，五辆汽车中的第一辆在布达佩斯亮相。法拉利车队负责人弗雷德里克·瓦瑟尔（Frédéric Vasseur）也在场。值得注意的是，19 年前，法拉利取得压倒性胜利的同时，里皮家族（Lippi）也在匈牙利首都开设了第一家法拉利经销店。所有五辆车均已提前出售给匈牙利客户。
法拉利 Atelier制造的296 GTB采用了与F2004 F1赛车相同的红白色涂装。
从车头的 No.1 字样可以清楚地辨识该车的血统。赛车号码以原始字体显示，使用 Bianco King 国王白色调车身，完全比照 F2004 的风格。同时请注意，车身的前后部、驾驶舱顶部和下侧翼均采用了与 Rosso F1 相同的三层金属红色色调，和 Bianco King 国王白细节。它代表了 Ferrari Atelier、生产部门和一级方程式车队之间的紧密合作关系。
而这种独特的规格不仅限于表面。Assetto Fiorano 配置版 296 GTB 已针对赛道进行了专门设定，配备了源自 GT 赛车的特殊 Multimatic 减震器，和经过电路优化的碳纤高等级下压力前扰流板。驾驶员和乘客座椅上均安装了带有法拉利标志的四点式安全带，两个头枕上均有匈牙利赛道图形和匈牙利国旗刺绣。
向 F2004 致敬的Assetto Fiorano 配置版 296 GTB是法拉利在本世纪初称霸大奖赛的有力证明，同时也是一款具有前瞻性的超级跑车，不仅呈现法拉利运动传统的精髓，而且应用最前沿科学技术，创造了一款跨越时间，具有灵魂的 Berlinetta 跑车。