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匈牙利狂想曲

这款极为特别的Assetto Fiorano 配置版 296 GTB 旨在向法拉利车队，及其近 20 年前在匈牙利夺得冠军的成功致敬
撰文: Adam Hay-Nicholls

法拉利车队在 2004 年匈牙利大奖赛上取得了最重大的胜利之一，同时连续六次夺得车队世界冠军。法拉利两辆猩红色赛车在发车区以排第1，2位开赛，最终获得第一名和第二名，并领先第三名车手 40 秒。法拉利车队也取得了该赛的最快圈速。如今，这款 F2004 的跑车在法拉利工作室（Ferrari Atelier）的精心打造下，以专用涂装的造型呈现在世人面前。

观看匈牙利大奖赛向296 GTB Assetto Fiorano致敬的视频片段 

采用这种特殊配置的Assetto Fiorano 版 Ferrari 296 GTB 将限量生产五辆。结合历史、创新和独特性，向 2023 年法拉利品牌最成功的大奖赛赛车之一致敬。在这辆车上，完美结合了过去的辉煌、当代愿景和最新动力总成技术。如同 F2004，这款搭载中置发动机的单座赛车代表了马拉内罗最先进技术顶峰。 Ferrari Atelier 级汽车不仅讲述了一个标志性的故事，而且赋予无穷的活力。这是对法拉利不断追求性能的赞颂，并确保法拉利车队历史上这一辉煌篇章的伟大传承将永远充满活力。

经过法拉利车队的热情赞助者的精心挑选，五辆汽车中的第一辆在布达佩斯亮相。法拉利车队负责人弗雷德里克·瓦瑟尔（Frédéric Vasseur）也在场。值得注意的是，19 年前，法拉利取得压倒性胜利的同时，里皮家族（Lippi）也在匈牙利首都开设了第一家法拉利经销店。所有五辆车均已提前出售给匈牙利客户。

法拉利 Atelier制造的296 GTB采用了与F2004 F1赛车相同的红白色涂装。

从车头的 No.1 字样可以清楚地辨识该车的血统。赛车号码以原始字体显示，使用 Bianco King 国王白色调车身，完全比照 F2004 的风格。同时请注意，车身的前后部、驾驶舱顶部和下侧翼均采用了与 Rosso F1 相同的三层金属红色色调，和 Bianco King 国王白细节。它代表了 Ferrari Atelier、生产部门和一级方程式车队之间的紧密合作关系。

这款跑车的设计灵感来自F2004，正如碳纤维牌上所说，它是一款非常具有前瞻性的运动车。

而这种独特的规格不仅限于表面。Assetto Fiorano 配置版 296 GTB 已针对赛道进行了专门设定，配备了源自 GT 赛车的特殊 Multimatic 减震器，和经过电路优化的碳纤高等级下压力前扰流板。驾驶员和乘客座椅上均安装了带有法拉利标志的四点式安全带，两个头枕上均有匈牙利赛道图形和匈牙利国旗刺绣。

法拉利296 GTB内饰的每个细节都旨在重新定义“驾驶乐趣”的概念。

向 F2004 致敬的Assetto Fiorano 配置版 296 GTB是法拉利在本世纪初称霸大奖赛的有力证明，同时也是一款具有前瞻性的超级跑车，不仅呈现法拉利运动传统的精髓，而且应用最前沿科学技术，创造了一款跨越时间，具有灵魂的 Berlinetta 跑车。