采用这种特殊配置的Assetto Fiorano 版 Ferrari 296 GTB 将限量生产五辆。结合历史、创新和独特性，向 2023 年法拉利品牌最成功的大奖赛赛车之一致敬。在这辆车上，完美结合了过去的辉煌、当代愿景和最新动力总成技术。如同 F2004，这款搭载中置发动机的单座赛车代表了马拉内罗最先进技术顶峰。 Ferrari Atelier 级汽车不仅讲述了一个标志性的故事，而且赋予无穷的活力。这是对法拉利不断追求性能的赞颂，并确保法拉利车队历史上这一辉煌篇章的伟大传承将永远充满活力。

经过法拉利车队的热情赞助者的精心挑选，五辆汽车中的第一辆在布达佩斯亮相。法拉利车队负责人弗雷德里克·瓦瑟尔（Frédéric Vasseur）也在场。值得注意的是，19 年前，法拉利取得压倒性胜利的同时，里皮家族（Lippi）也在匈牙利首都开设了第一家法拉利经销店。所有五辆车均已提前出售给匈牙利客户。

