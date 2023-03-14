Ferrari GTO（也称288 GTO，这辆超级跑车另一广为人知的别名）应该值得更广泛大众的赞扬，即使该车款已受到专业汽车收藏家的激赏。
GTO该说是马拉内罗经典中一款可能被低估但十分关键的车型，常被被对法拉利认识不深的爱好者误认为是法拉利308 GTB，也经常被专家忽视。于是各界较为偏爱密切相关的法拉利F40。尤其是考虑到这款 “Gran Turismo Omologata” 是自法拉利传奇的250 GTO以来首款车名中同样用上GTO缩写的车型。此外，该车款也是基于毫不妥协的精神而诞生的。
在这段独家视频中近距离观看这两罕见的 GTO，展示了这款 39 年前发布的汽车的惊人线条
在某种程度上，我们要感谢B组赛车（Group B）。B组赛车由FISA管理机构于1982年赛季推出，是世界拉力赛车一种集合了各种艰难路况如：碎石、柏油和雪地路面上进行的激烈竞赛。鲜为人知的是，其众所周知的宽松技术法规也包括了赛道类别赛事。其中规则之一，限制只能生产并认证200辆赛车进入比赛。
接着，又可以再生产20款 “进化” 车型，为赛车运动引入更多极限版本，像是更轻车身、采用更先进的空气动力学、赋予额外动力，以及各方面普遍提升。这正是法拉利对标准版GTO更激进的兄弟车款GTO Evoluzione的改善计划。
然而，如同法拉利最高性能赛车一样，真正激发了GTO开发项目，就是沿用了一级方程式经验的技术创新。其强大的涡轮增压动力搭配轻质复合材料车身的灵感显然来自1981年的法拉利126 CK，也就是马拉内罗推出的第一辆复合涡轮增压一级方程式赛车。
引擎盖下是一款强大的 2.8 升 V8 发动机，输出功率为 400cv，能够在 4.9 秒内将汽车加速到 100km/h
这不只是一场从竞赛车款转型为公路车款的单纯营销计划。实际上，该项目由GES技术总监哈维·波斯特莱斯韦特（Harvey Postlethwaite）领导，成员包括了法拉利126 C计划的核心F1高级人员，负责GTO的开发。
该系列与当时入门级308 GTB超级跑车的相似之处为，它不但具有引人注目的外形，同时具备实际的设计概念。虽然两车款均为宾尼法利纳所设计，但是GTO的特色无论在外形或内涵上却是截然不同。
该车的造型与 308 GTB 相似，但内饰有几处细微之处不同，包括扬声器盖和仪表板上的特殊 GTO 标志
与308的半硬壳结构形成鲜明对比的是，GTO的轴距为2450mm，足足增加了110mm；其车身主要由轻质复合板所组成。
相形之下，在这款新车身之后推出铝制车款，或之前采用玻璃纤维的 308 均具备精致线条；而该车款的造型则是增添了阳刚的肌肉张力。此外，并传承了传奇 250 GTO的极致设计概念 ，亮点为三重冷却通风孔的特殊设计，如同后轮后侧出现了狂野的爪痕。
从根本上讲，该车款上搭载的中置V8发动机与308的发动机有许多类似之处，但同时也采取了不少技术更新，尤其是将原90度构型的发动机改为纵向位置——这在当时为法拉利的新尝试，现在已成为常态。该构型使五速手动变速箱在汽车后部可见，从而更容易在赛道上更改变速比。
车外的三重冷却通风口是对 1960 年代标志性赛车 250 GTO 的经典致敬
实际上，V8的排量从308的3.0升减少到2.8升（由此为GTO赢得了非正式288的绰号，由此能于250 GTO区分），但是配备强大双 IHI 涡轮增压器，其惊人动力绝对不容忽视。
结果是在车重仅为1160kg的羽量级车身上赋予了400 CV，即使在减少110kg之前，也比308 GTB的255 CV有了明显改善。在 4.9 秒内车速可从静止达到 100 Km/h 时速，GTO 则可以达到惊人的 305 Km/h 时速。
那么，对于法拉利车迷来说，GTO是一款超级跑车，它开启了法拉利公路赛车历史上最激动人心的时期，法拉利在持续利用F1技术迎接未来的同时，并引用了过去最令人回味的车名。这是理所当然的。