Ferrari GTO（也称288 GTO，这辆超级跑车另一广为人知的别名）应该值得更广泛大众的赞扬，即使该车款已受到专业汽车收藏家的激赏。

GTO该说是马拉内罗经典中一款可能被低估但十分关键的车型，常被被对法拉利认识不深的爱好者误认为是法拉利308 GTB，也经常被专家忽视。于是各界较为偏爱密切相关的法拉利F40。尤其是考虑到这款 “Gran Turismo Omologata” 是自法拉利传奇的250 GTO以来首款车名中同样用上GTO缩写的车型。此外，该车款也是基于毫不妥协的精神而诞生的。





