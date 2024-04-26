为期六天的活动旨在让车主有机会在极具挑战性的各种冬季条件下，测试他们的高级驾驶技巧。

一月份，大约共 150 名参与者聚集在冰冻的云龙湖上。附近的牙克石市景色迷人，四季各有特色。在当地漫长而严酷的冬季，其广阔的森林连续几个月被白雪覆盖。在这个高纬度地区，这种情况每年可能持续长达 200 天，气温甚至会骤降至摄氏 -45 度。



Purosangue 的中前置式自然吸气 V12 发动机输出功率高达 725 cv，即使在低转速时也能提供约 80% 的扭矩。确保精彩无比的驾驶体验。云龙湖及其周围累积的冰雪环境进一步提升了四驱车的刺激度。





