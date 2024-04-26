作为跃马品牌历史上第一款纯粹的四门四座车型，法拉利 Purosangue 拥有独特的外观。再加上深雪覆盖的偏远冰冻地形的壮丽风光，参与活动的法拉利车主们将享受到一次非凡独特的驾驶体验。
因此，法拉利中国特地举办一场与众不同的“Esperienza ”法拉利体验活动。这经验在冰天雪地的内蒙古展开。
为期六天的活动旨在让车主有机会在极具挑战性的各种冬季条件下，测试他们的高级驾驶技巧。
一月份，大约共 150 名参与者聚集在冰冻的云龙湖上。附近的牙克石市景色迷人，四季各有特色。在当地漫长而严酷的冬季，其广阔的森林连续几个月被白雪覆盖。在这个高纬度地区，这种情况每年可能持续长达 200 天，气温甚至会骤降至摄氏 -45 度。
Purosangue 的中前置式自然吸气 V12 发动机输出功率高达 725 cv，即使在低转速时也能提供约 80% 的扭矩。确保精彩无比的驾驶体验。云龙湖及其周围累积的冰雪环境进一步提升了四驱车的刺激度。
此活动的驾驶项目多种多样，包括环形路线、回转练习和丰富的越野驾驶机会。显然，处于如此恶劣的条件下，对驾驶员和汽车都是严峻的挑战，因此，在换上适用于冰雪路面上的钉胎之前，法拉利的安全意识教练团队向所有参与者介绍了一系列驾驶技巧，重点是如何在抓地力极低的条件下控制汽车，如何掌握反转向技术，以及如何在湿滑的转弯处使用油门和转向的诀窍。
雪地赛道是 Purosangue 一系列技术特点的理想试验场，例如：侧倾和俯仰控制、主动悬挂系统，以及接触片优化后提供更佳牵引力。事实证明，精湛的牵引力是这场秀的亮点。
事实上，在如此艰难的条件下，Purosangue 的快速加速和灵活操控能力让每一位寻求刺激的车手都感到肾上腺素飙升。
在巧妙并灵活地完成冰雪路面驾驭后，许多参与者在冰雪驾驶体验结束时得出了相同的结论，而这一结论在 Purosangue 车款上已获得各方广泛认同：以汽车的体积而言，该车型具备令人激赏的多功能性，这在同类产品中相当难得。
如同所有的 "Esperienza "系列活动安排，本次活动同样重视社交活动，有效的向来自中国各地的车主介绍内蒙古美食。与此同时，还有传统音乐家演奏马头琴，以及蒙古图瓦喉歌互动表演。即使是卡丁车赛事，也安排传统的蒙古包作为休息场所，以当地独特的环境和文化增添了本次活动的精彩度。