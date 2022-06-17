在天气晴朗并交通顺畅的日子里，从米兰到费奥拉诺赛道只需几个小时就能到达，75年前恩佐-法拉利的赛车运动冒险也在这里展开。





然而，对于本周首次组成Icona Cavalcade大游行车队的80辆法拉利Monza SP1和SP2来说，前往马拉内罗的法拉利心脏地带的五天旅程是一次更为壮观和历史性的驾驶冒险。