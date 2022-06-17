在天气晴朗并交通顺畅的日子里，从米兰到费奥拉诺赛道只需几个小时就能到达，75年前恩佐-法拉利的赛车运动冒险也在这里展开。
然而，对于本周首次组成Icona Cavalcade大游行车队的80辆法拉利Monza SP1和SP2来说，前往马拉内罗的法拉利心脏地带的五天旅程是一次更为壮观和历史性的驾驶冒险。
观看有史以来第一届Icona Cavalcade大游行活动令人难以忘怀的景点
Icona Cavalcade庆祝了有史以来最大的 Ferrari Monza收藏，车主们从全球20多个国家特地前来参加活动，参与的车队从蒙扎赛车场出发，在法拉利的私人赛道费奥拉诺结束。
2019年推出的Monza SP1和SP2是法拉利Icona系列的先驱，该系列现在包括采V12构型的法拉利Daytona SP3，是一款向1960年代运动型专业赛车致敬的中置发动机。
Icona Cavalcade庆祝了有史以来最大的 Ferrari Monza收藏，车主们从全球20多个国家特地前来参加活动
Monza SP1和SP2的灵感来自于赛车 "barchetta"，始于1948年的法拉利166 MM，并经过马拉内罗工厂于50年代和60年代初期所推出的多款敞篷运动赛车款持续不断发展。
Monza由与812 Superfast相同的自然吸气V12发动机提供动力，可以在2.9秒内将这一标志性的法拉利汽车从静止状态加速至100公里/小时速度，最大速度达到299公里/小时。
80 辆法拉利 Monza SP1 和 SP2 组成了有史以来第一个 Icona Cavalcade，开始了从米兰到法拉利心脏地带马拉内罗的五天旅程
关于但这些惊人的数字我们有机会再延伸讨论。Cavalcade的壮观车队一行，缓慢地穿过安静的中世纪街道、一路上并造访蜿蜒山路及风景明媚的湖泊区，在视觉享受之上，并搭配了法拉利V12著名的悦耳轰鸣。
全长5.793公里的蒙扎赛道是第一条在欧洲建造的永久性赛道。其4.25公里的高速椭圆路段自1969年以来遭到废弃，即使1961年名车手菲尔-希尔曾经在该区夺得个人及法拉利车队一级方程式世界冠军的创举。然而，由于法拉利有如此辉煌的历史，灰绿两色形成的弯道穿过树荫，成为法拉利游行的完美背景。晚间则选在蒙扎皇家別墅（Villa Reale）举行汽车展览。
Monza SP1 和 SP2 于 2010 年推出，是法拉利 Icona 系列的先驱，其灵感来自于 1948 年法拉利 166 MM 开始的赛车“barchetta”
在接下来的几天里，游行车队蜿蜒穿过贝加莫、克雷莫纳和斯特雷萨三个历史悠久的广场，然后一路沿着马焦雷湖（Borromean三岛的所在地，十七世纪贵族Borromean家族于此建造著名的豪华住宅 ），到达瓦雷泽湖 。
接着，车队又穿过雷吉亚诺-亚平宁山脉，在路上看到了特殊Pietra di Bismantova和Quattro Castella特殊地形，最后到达了马拉内罗的法拉利工厂。
最后一天特别庆祝法拉利75周年，参与人士包括了客户、收藏家，当然还有蒙扎SP1和SP2汽车，一同到了著名的费奥拉诺赛道，一个象征跃马赛车精神的地方 ，同时也适合作为由80辆经典法拉利所组成的Cavalcade游行队伍的完美结束。此庆祝法拉利传统之行共五天，全程位于意大利北部。