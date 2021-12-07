我对于与恩佐-法拉利相处的每一个时刻记忆犹新。那次在他的办公室举行的会议，是在我给他写了一封信表达对他的工作的钦佩，及我对法拉利的热情之后。我当时没想到会收到任何回应，所以几个月后收到马拉内罗的邀请时，我感到非常惊讶。
6 月，Scudieri 驾驶着法拉利 488 Challenge Evo 在瓦伦西亚的 Ricardo Tormo 赛道的维修站中参加 Coppa Shell Am
而在见面之后，两人一拍即合，恩佐并邀请斯库迪耶里向法拉利公司呈递一些合同。于是两企业间的合作关系由此诞生，Adler Plastic塑料公司为法拉利各种车型生产部件，包括最近的Portofino、SF90 Stradale、812 Superfast、Roma和全新的296 GTB。换句话说，若你是法拉利的客户，那么你可能也是斯库迪耶里公司的客户。
Scudieri 和同事参观那不勒斯附近的Tecno Tessile Adier 工厂
在过去的四十年里，Adler公司在加工塑料和其他衍生材料方面已取得高度专业知识。该公司是意大利领先的汽车声学和热学舒适度系统生产商；在汽车内饰、门板和地毯方面则是全球汽车产业第二大生产商。
阿德勒塑料公司的总部设在奥塔维亚诺（Ottaviano），这是一个位于那不勒斯东北方约20公里的小镇，也就是在维苏威火山山脚下。我们的对话在斯库迪耶里的办公室里进行。在他身后的墙上挂着一系列较早期和近期的法拉利汽车的照片--包括不久前推出的法拉利Monza SP2--也是这位企业家实际拥有的车型。"这些是我多年来收集的一些法拉利车款，"斯库迪耶里自豪地说，并补充说，他最近并订购了一辆法拉利Roma。
Scudieri车队 与收藏中的那些难以忘怀的法拉利汽车在私人赛道上合影
事实上，若在汽车行业能有双赢的局面，存在于斯库迪耶里与马拉内罗之间的供应商与客户合作关系一定是其中最具代表性的一个。他的收藏令人印象深刻，其中包括--1962年的法拉利250 GT 2+2，1977年的512 BB，2014年的LaFerrari，2017年的GTC4Lusso和去年购买的488 Challenge Evo。
挑战赛是斯库迪耶里最近热衷的运动之一--也因此他的公司是Ferrari Challenge（欧洲、北美和英国）和Ferrari Competizioni GT的赞助商。
在里卡多·托尔莫赛道的更衣室里
"法拉利挑战赛是一个策划完美的锦标赛，不但提供了与技术优异的对手竞技的机会，并使得每位车手接受到近极限的测试，"斯库迪耶里热烈的谈到了这个系列赛。他在2020年首次以赛号101加入赛事。"从穆杰罗到斯帕，从伊莫拉到斯皮尔伯格，从瓦伦西亚到布尔诺，个赛道都极具魅力。毫无疑问，它们也是最具标志性的赛道，是展现运动激情的殿堂"。 当然，锦标赛中驾驶的汽车对此也有贡献。"当你配备如488 Challenge Evo这种令人屏息的一流赛车时，你不可能长时间不加入赛道"。
而最后一个问题--对于一个在职业和个人方面都如此沉浸于法拉利的人来说--是很自然的。"在所有的法拉利车型中，你最喜欢哪一辆？" 对斯库迪耶里来说，回复这问题的难度几乎可以与参加一场挑战赛相提并论。"这很难说，因为他们都是我的挚爱"，这位那不勒斯企业家精明地回答。然后他改变了话题。"但我可以告诉你哪个是我的第一辆 法拉利。那是一辆迪诺208 GT4。令人难以忘怀。还记得，当我拿起它时，我眼中闪烁着美丽红光。"