在过去的四十年里，Adler公司在加工塑料和其他衍生材料方面已取得高度专业知识。该公司是意大利领先的汽车声学和热学舒适度系统生产商；在汽车内饰、门板和地毯方面则是全球汽车产业第二大生产商。





阿德勒塑料公司的总部设在奥塔维亚诺（Ottaviano），这是一个位于那不勒斯东北方约20公里的小镇，也就是在维苏威火山山脚下。我们的对话在斯库迪耶里的办公室里进行。在他身后的墙上挂着一系列较早期和近期的法拉利汽车的照片--包括不久前推出的法拉利Monza SP2--也是这位企业家实际拥有的车型。"这些是我多年来收集的一些法拉利车款，"斯库迪耶里自豪地说，并补充说，他最近并订购了一辆法拉利Roma。



