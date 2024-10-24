每个人都会感激这样的朋友，他开车带你游览他们最喜欢的城市，带你看热闹的景点，甚至带你去吃饭。如果这座城市是德克萨斯州的奥斯汀，而汽车是一辆近乎神话的法拉利 Monza SP2，那么这位内部人士的旅程节奏就会变得明显加快。
在今年 10 月 20 日举行的一级方程式美国大奖赛前夕，法拉利车手查尔斯·勒克莱尔（Charles Leclerc）和卡洛斯·塞恩斯（Carlos Sainz）分别获得第一名和第二名。法拉利收藏家格兰特·肖担任我们的导游，带我们参观了主办城市和热闹的美洲赛道 (COTA)。
53 岁的肖在德克萨斯长大，2000 年时搬到了奥斯汀，几年后他购买了他的第一辆法拉利——California。自那时起，这个曾经沉寂的大学城，如今已成为德克萨斯大学 52,000 名学生的家园、一个科技大都会和美国排名第 11 位的大城市。但“保持奥斯汀的独特”仍然是这座城市的口头禅。肖说，居民们仍然极力保持这种不拘一格、自由自在的氛围。“我看到了心态年轻的人们，他们身上散发着一种独特的能量，你需要亲身体验才会相信，我爱上了他们。”
为了打破传统，肖将四辆跃马汽车停放在他位于市中心的摩天大楼公寓里，并驾驶着汽车高速行驶到科塔。在这些城市街道上，Monza 的超凡风格引来了市民们的欣喜笑容并用智能手机拍照留念。“它看起来非常有气质，”肖在谈到这辆采用 Grigio Alloy 涂装的 Nero Daytona 时说道。
作为美国第一条专门建造的 F1 赛道，COTA 于 2012 年竣工，为奥斯汀的繁荣时期注入了强劲动力。肖是一位留着红胡子的企业家，也是奥斯汀射击场和枪支商店 The Range 的老板，他表示，他的 Monza 赛车在 1500 英里路程中有一半是在这条 3.4 英里的赛道上行驶的。他说道：“能够在与 F1 相同的赛道上奔跑真是太棒了。”
但现在奥斯汀已不仅仅因赛车而闻名。这座城市和音乐就像韦伦 (Waylon) 和威利 (Willie) 一样密不可分，1972 年，尼尔森 (Nelson) 从纳什维尔搬到了这里。那一年，他在充满大麻味的 Armadillo World 总部举办的音乐会，让奥斯汀登上了反主流文化的版图。
自那时起，SXSW（“South by Southwest”）就成为了奥斯汀创意活力的象征。SXSW 音乐节从 1987 年的一个杂乱无章的独立音乐节发展成为音乐、电影、电视和科技的盛会。今年有超过 1,200 名艺术家在 65 个舞台上表演，还有 91 场电影首映、数百名会议演讲者和家喻户晓的好莱坞明星参加。
肖绕道前往老第六街，或称“Dirty 6”。在这里，大学生、当地人和游客漫步经过餐馆、酒吧和音乐场所，这些场所的门窗都敞开着，吸引顾客进来。West 6th Street 是 Dirty 6th 的“高档表亲”，其中包括 Ranch 616 和 Waterloo Records and Video。“Old 6th 更有学院风，而 West 6th 则让人感觉‘嘿，你现在有工作了，可以多花点钱了’，”肖说。
但如果来到奥斯汀，没有品尝过烧烤，那就不算来过奥斯汀。烧烤是用橡树烟熏制而成，低温慢烤，一百多年来一直是德克萨斯州烧烤的代名词。令人眼花缭乱的选择，从实体店到令人垂涎欲滴的美食车。后者包括 KG BBQ，这是由烧烤大师和詹姆斯比尔德奖半决赛选手 Kareem El-Ghayesh 制作的埃及-德克萨斯熏肉。“它是我们这里饮食的主要部分，也是德克萨斯州独有的。”肖说道。
有些人认为整个德克萨斯州都是平坦且干燥的； 肖很高兴地证明事实并非如此。伯德夫人湖 (Lady Bird Lake) 位于奥斯汀市中心。快速逃离到美丽的德克萨斯丘陵地区，让蒙扎回到它的自然栖息地。季节性的野花和富有挑战性的弯道等待着您，它们有着像电影西部片中的名字，例如“ Twisted Sisters”和“Devil’s Backbone”。这里是体验这款时尚的巴切塔游艇的最佳地点，还可以欣赏它那极其浪漫的造型。无玻璃设计让乘客感受到 799 马力、8,500 rpm 的 V12 发动机所能带来的所有感觉。
肖非常熟悉户外轮胎野餐。他的收藏包括一辆 SF90 Spider、一辆 812 Competizione A、一辆 458 Speciale A、一辆 296 GTB 和一辆 Purosangue，以及一辆订购的 Daytona SP3。但回到城市范围内，肖承认交通对于超级跑车的容忍度正在变得越来越低。当肖搬到这里时，规定仍然禁止建造任何比州议会大厦更高的建筑物。如今，他居住在一栋 56 层高的大楼里，幸运的是，那里有空间停放他的法拉利汽车。
“德克萨斯州的州鸟是建筑起重机，”他说。尽管奥斯汀已经长大，但它的个性保持不变。“这座城市非常接受你的任何怪癖，无论是汽车还是音乐。奥斯汀接受一切，我喜欢这一点。”