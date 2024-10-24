53 岁的肖在德克萨斯长大，2000 年时搬到了奥斯汀，几年后他购买了他的第一辆法拉利——California。自那时起，这个曾经沉寂的大学城，如今已成为德克萨斯大学 52,000 名学生的家园、一个科技大都会和美国排名第 11 位的大城市。但“保持奥斯汀的独特”仍然是这座城市的口头禅。肖说，居民们仍然极力保持这种不拘一格、自由自在的氛围。“我看到了心态年轻的人们，他们身上散发着一种独特的能量，你需要亲身体验才会相信，我爱上了他们。”

为了打破传统，肖将四辆跃马汽车停放在他位于市中心的摩天大楼公寓里，并驾驶着汽车高速行驶到科塔。在这些城市街道上，Monza 的超凡风格引来了市民们的欣喜笑容并用智能手机拍照留念。“它看起来非常有气质，”肖在谈到这辆采用 Grigio Alloy 涂装的 Nero Daytona 时说道。

作为美国第一条专门建造的 F1 赛道，COTA 于 2012 年竣工，为奥斯汀的繁荣时期注入了强劲动力。肖是一位留着红胡子的企业家，也是奥斯汀射击场和枪支商店 The Range 的老板，他表示，他的 Monza 赛车在 1500 英里路程中有一半是在这条 3.4 英里的赛道上行驶的。他说道：“能够在与 F1 相同的赛道上奔跑真是太棒了。”



