这位加拿大车手让他想起了曾于30年代为法拉利车队效力，随后为阿尔法罗密欧征战的伟大车手---塔齐奥·努沃拉里（Tazio Nuvolari）。
维伦纽夫和努沃拉里一样，身材矮小、速度快、勇敢且对赛车充满热情。他的法拉利队友、1979年世界冠军乔迪·斯切特 (Jody Scheckter) 认为维伦纽夫是赛车史上最快的车手。许多人则认为他是法拉利最伟大的F1英雄。
吉尔斯·维伦纽夫 (Gilles Villeneuve) 身材矮小、速度快、勇敢且对赛车充满热情。 最伟大的胜利是他的最后一场胜利：1981 年西班牙大奖赛
维伦纽夫的F1生涯相对较短，一生也是如此。他在1977赛季末以新人身份加入法拉利车队，并很快成为一代车手中最令人激动的新秀。尽管他通常速度更快，无奈还是被谢克特（Scheckter） 以微弱优势击败，痛失1979年的冠军头衔。他为法拉利赢得了六场大奖赛，而最辉煌的一次胜利或许是他的最后一次胜利---1981年西班牙大奖赛。
那一年，法拉利推出首款涡轮增压一级方程式赛车，搭载V6发动机的126 C。它以其惊人的澎湃动力和直线速度而闻名，但同样也因难以驾御而臭名昭著。涡轮迟滞是所有早期涡轮增压赛车的问题，126C缺乏竞争对手所具备的操控流畅性。
这款车在摩纳哥的首场胜利出人意料。因为这条赛道非常注重操控性，似乎并不适合这一款新车。虽然它为强大的新款法拉利涡轮增压展示了美好前景，但这场胜利更多地向世人证明了维伦纽夫卓尔不凡的驾驶技术。
观看吉尔斯·维伦纽夫 (Gilles Villeneuve) 如何赢得西班牙大奖赛，这场比赛并没有人预料到他会赢
而第二场赛事西班牙大奖赛在马德里以北狭窄的哈拉马赛道上，没有人认为他会在比赛中获胜。英国赛车：威廉姆斯、迈凯轮、莲花和布拉汉姆品牌都具有更佳的操控性和更多的地面抓地力。
排位赛证实了专家的预测。维伦纽夫排在第七位，他的新队友法国人迪迪埃·皮罗尼（Didier Pironi）排在第13位。赛事初期，顶着炎热的气候，维伦纽夫在西班牙国王面前飙升至第三位。到了80圈比赛的第14圈，他已经英勇地领先了。尽管轮胎出现故障、涡轮迟滞和操控性不佳，维伦纽夫仍顽强地坚持了下来。这位以其华丽车技和速度而闻名的车手正在展示其技能的另一面：智慧、韧性和专注力。
他娴熟重复地使用其著名的延期刹车技巧。赛道大部分由弯道组成，他充分利用法拉利涡轮增压的动力，在主直道上强化领先优势，避免在弯道上被追上。这是一场纪律严明的战术胜利。在他身后，车后们一边追赶这位小加拿大人，一边调换位置。
维伦纽夫在参加西班牙大奖赛时已经度过了一个出色的赛季。 他在摩纳哥的胜利表明了车手和新的强大法拉利涡轮增压器优秀呈现
他越过终点线，正如比赛时大部分时间一样，身后跟着一列赛车。在经历了F1历史上最凶猛的一场战斗后，前五名赛车之间的差距为1.24秒。维伦纽夫的胜利却表现出更优秀的主导性，当然也更具天赋。但大多数专家认为西班牙大奖赛的胜利是他表现最为出色的一次。
126C随后进行了改进，配备了更可靠的涡轮发动机，部分原因在于所采用的卓越空气动力学设计，大力改进了操控性。它为法拉利在1982年和1983年的世界车队锦标赛冠军中提供了无可匹敌的动力。
遗憾的是，维伦纽夫并不喜欢它的转变。在1982年圣马力诺大奖赛上，落后于队友皮罗尼而获得有争议的亚军，随后在比利时大奖赛的最后一场排位赛中丧生。更争强好胜的他一直在追逐杆位，不顾一切地想开得更快。年仅32岁。
如今，举办加拿大大奖赛的蒙特利尔赛道以他的名字命名，法拉利在费奥拉诺的测试赛道入口设置了一个吉尔斯·维伦纽夫的青铜半身像。 他的儿子雅克在父亲去世时刚刚年满11岁，后来在1997年的世界锦标赛中折桂。