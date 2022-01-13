维伦纽夫的F1生涯相对较短，一生也是如此。他在1977赛季末以新人身份加入法拉利车队，并很快成为一代车手中最令人激动的新秀。尽管他通常速度更快，无奈还是被谢克特（Scheckter） 以微弱优势击败，痛失1979年的冠军头衔。他为法拉利赢得了六场大奖赛，而最辉煌的一次胜利或许是他的最后一次胜利---1981年西班牙大奖赛。





那一年，法拉利推出首款涡轮增压一级方程式赛车，搭载V6发动机的126 C。它以其惊人的澎湃动力和直线速度而闻名，但同样也因难以驾御而臭名昭著。涡轮迟滞是所有早期涡轮增压赛车的问题，126C缺乏竞争对手所具备的操控流畅性。





这款车在摩纳哥的首场胜利出人意料。因为这条赛道非常注重操控性，似乎并不适合这一款新车。虽然它为强大的新款法拉利涡轮增压展示了美好前景，但这场胜利更多地向世人证明了维伦纽夫卓尔不凡的驾驶技术。