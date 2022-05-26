这一概念得以延续并蓬勃发展，汽车设计也日渐创新和美观。法拉利的第一辆车125 S是一辆“barchetta”赛车 - 小船之意，这一名称和形式在第一届勒芒24小时耐力赛上再次被使用，由Luigi Chinetti驾驶166 MM在1949年赢得了冠军。





在四十年代结束之前，公司的第一辆公路GT赛车166 Inter并推出了Spider版本，由Stabilimenti Farina公司所设计。1951年，在摩德纳和都灵之间一场重要的会面之后，恩佐决定授权都灵车场为法拉利汽车提供独家设计。





212 Inter Cabriolet是汽车史上成果非凡的创意合作项目中所产生的第一个车款。



