尽管在意大利语中并不存在“y”这个字母。无论如何，这一命名法早于汽车本身，它起源于“辉腾马车（spider phaeton）”，这是一种轻便的马车，用于体育或表演活动。由于只提供基本的保护，并不适合旅游用途。观察力敏锐的人士注意到，这些车辆的细长的车轮和“蜘蛛”的造型很相近...
166 Inter 是第一款带有可伸缩车顶的法拉利公路车
这一概念得以延续并蓬勃发展，汽车设计也日渐创新和美观。法拉利的第一辆车125 S是一辆“barchetta”赛车 - 小船之意，这一名称和形式在第一届勒芒24小时耐力赛上再次被使用，由Luigi Chinetti驾驶166 MM在1949年赢得了冠军。
在四十年代结束之前，公司的第一辆公路GT赛车166 Inter并推出了Spider版本，由Stabilimenti Farina公司所设计。1951年，在摩德纳和都灵之间一场重要的会面之后，恩佐决定授权都灵车场为法拉利汽车提供独家设计。
212 Inter Cabriolet是汽车史上成果非凡的创意合作项目中所产生的第一个车款。
观看法拉利 75 年的敞篷驾驶影片
接着并一辆接一辆的陆续诞生，通常是接获富有并喜欢享受温暖气候的客户订单。按照法拉利的标准，有些车型的设计比较低调：比方说400和410 Superamerica车型，或者是更加高雅的车型，比如250 PF敞篷车。
法拉利最著名的Spider车型应当能说是250 GT California，其灵感来自恩佐的密友 - 美国籍的Luigi Chinetti，及收到该公司西海岸进口商John von Neumann的要求，他们希望打造出更具运动风的车型。为此法拉利陆续推出了两个版本，第一款为较长轴距并采用Tour de France车款的基础设计，并在1960年推出另一款长度较短的汽车，灵感来自250 GTpasso corto 。
1977 308 GTS 没有伸缩车顶，而是采用了可拆卸车顶，这在 1972 Dino 246 GTS 上首次出现
在六十年尾，365 GTS/4 'Daytona' Spyder（带有一个“y”字母）的辉煌问世，其车身由宾尼法利纳的名家Leonardo Fioravanti所设计。法拉利和Scaglietti的制造商付出了巨大的努力，才造就出最后的极致设计：它需要使用许多崭新设计的车身面板、新式挡风玻璃框架和后备箱盖，以及底盘加固，以弥补因拆除车顶而损失的结构刚度。
与此同时，法拉利的创新概念也应用至1972年的Dino 246 GTS上的可拆卸车顶板。这是一种在中置发动机配置的限制下提供敞篷结构的巧妙方法。底盘沿着发动机架的两侧和前侧进行强化措施，并在防滚环上增加了加固件。
812 GTS 可以以高达 45 公里/小时的速度展开车顶
1977年的308 GTS采用了类似的设计，1983年的Mondial Cabriolet则设法结合折叠车顶和四座构型，同时搭配必要的结构升级。348 Spider于1993年问世，是法拉利自1969年推出365 GTS以来的首款双座敞篷车。它的下一代，F355提供多种版本，包括Berlinetta，具备targa车顶的GTS，及Spider敞篷，虽然不搭配GTB的标志性的后侧支撑，但以一个巧妙的包装折叠帆布车顶作为替代方法。
接下来的下一代还更聪明。360 Modena Spider为法拉利首款全铝材质GT跑车，宾尼法利纳的设计融入了全新现代主义美学。车顶能在20秒内完成折叠，金属板和面板相互联锁的巧妙运作如同一场精湛机械舞蹈表演。乘员后侧的两个防滚笼加强了安全性，整流罩也有助于塑造车尾的优美形状。然后是极简主义的550 Barchetta和575 Superamerica，后者使用了一个特殊又引人注目的“Revochromic”车顶，由前宾尼法利纳设计首席莱昂纳多·菲奥拉万蒂申请专利，并与Saint Gobain公司的意大利玻璃材质专家共同开发。车顶在单轴上旋转180度，与行李箱或后备箱齐平; 在玻璃面板方面，法拉利更提供车主五种不同色调浓淡选择，可由表盘上的中控台控制。
2008年，一切又更加智能化。California的车顶由两个部分组成，代替以往的三个部分，这些部分在井然有序的折叠之后，隐藏在启动面板下方。再度优化之下，在法拉利Portofino也实现了一个令人叫好的工程杰作，谁都会误以为那只是一辆轿跑车，直到目睹车顶居然可以神奇地消失。
当然，Spider以F8 Tributo的面目延续至今，而296 GTS则为全新推出。我们还应该感谢2010年款的599 SA Aperta等限量系列车型（80辆），2014年迷人的F60 America（10辆），和同年的Sergio（仅6辆），以及几辆一次性作品。 LaFerrari Aperta车型是继F50之后的一款极品，在全方位表现看来均是惊人之作，而SF90的Spider版本则是法拉利有史以来最强大的敞篷车型。也别忘了还有Monza SP1/SP2，一辆完全排除车顶的跑车...