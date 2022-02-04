但我们更应该专注于其变速箱而不是其设计美感，因为这辆法拉利搭载了有史以来最伟大的赛车运动创新之一：半自动变速箱。传统的离合器只需要在起步和进站时使用，而所谓的换挡拨片让车手可以将双手放置在方向盘上，并将注意力集中在最佳赛车路线上……





然而，季前的噪音都消失了。据说640不会发出咕噜声，其变速箱的电子元件或许非常创新，但是创新的东西常常具有不可靠性。它在自由练习和排位赛中不断出现故障，曼塞尔甚至开玩笑地建议将他带到里约的英国航空公司的机长在返程航段上等待他，尽管这个航班在大奖赛结束前就该起飞了。