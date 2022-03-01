从哪里开始？也许可以从电子差速器（E-diff）说起，它首次出现在2004年的F430中，是一级方程式赛车技术迁移到公路跑车上的典型例子。它有什么作用？通过优化在弯道内可用的抓地力，同时减少牵引力损耗，增强高速驾驶时的平稳性。





它如何运作？通过使用由液压执行器控制的两组摩擦盘，在车轮之间分配扭矩； 传递的扭矩量取决于包括转向角、油门踏板输入和偏航（车辆围绕垂直轴的旋转）在内的变量。



