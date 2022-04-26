一个安装在中央的大表盘内含有三个较小的嵌入式表盘，用于监测温度和燃油油位，左右两侧分别是转速表和速度计。
250系列随后在50年代迅速飞升，其中一辆GT赛车---250 GT SWB passo corto攀上顶峰。
方向盘在 1966 年法拉利 330 GTC 的内饰中占据主导地位
方向盘更小更休闲，使汽车更具灵活操控性。主要仪表看起来非常眼熟，其中大表盘是由法拉利的合作伙伴Veglia打造。辅助表盘如今分布在仪表板上。顺便一提，已故的伟大车手斯特林·莫斯驾驶 250 GT Competizione在1960年的古德伍德旅游杯（Goodwood Tourist Trophy）中获胜，并能够在车上听到收音机的现场比赛评论。他说，这有助于了解与后面汽车的差距有多大……
到了1964年，迷人的250 GT Lusso更具奢华感，并对仪表盘布局进行了大幅调整。此时，两个主表盘分别被移到了仪表板中央的罩内，五个辅助表盘则分别放置在驾驶员前方的单独罗盘架内。1966年，365 P Berlinetta Speciale在中置发动机配置和紧凑的尺寸的布局下，以巧思匠心在汽车中安装了三个座椅，向世人展示了内饰的无限可能性。
观看75 年间法拉利的驾驶舱不断创新的演变
但是，正是1968年面世的365 GTB4，也就是众所周知的Dyatona，将前置发动机法拉利GT赛车的布局理念从内到外快速向前推进。这款车型共有8块仪表，全部都被安置在驾驶员前方单一的罗盘架内。曾经是建成后才考虑的通风问题，则由一系列的垂直板条解决。座椅点缀对比色嵌件，甚至车门也采用了抢眼的未来主义风格设计。
它的继任者---365 GT4 2+2内外均采用方方正正的现代风格。依然沿用三辐式方向盘，仅在边缘添加了软垫，辅助表盘略向驾驶员倾斜，位于扩大的中央控制台的顶部。中置发动机的Berlinetta Boxer的内部结构更加简约，完全取消了中控台，但在中央通道上引入了拨动开关，车门也非常时尚。
1980 年 308 GTS Quattrovalvole 的一切都在驾驶员的视线范围内
F40是法拉利藏库目录中的一款璀璨明珠，外观与内饰无不彰显其独特之处。仪表板为简单的灰色， 车顶由镂空乙烯基制成。没有内置门把手； 取而代之的是一条钢索。
其继任者F50也采用了类似的设计理念； 一个简单但美丽的碳纤维面板延伸了驾驶舱的宽度，其方向盘与其他启动整个法拉利历史的汽车极为相似，但更具现代气息。
456 GT和550 Maranello均配备了气势磅礴的中控台，并重新强调所采用的材料和构造。与F50一样，敞开式变速器和变速杆将其标志为最后一款手动V12车型。换挡拨片和半自动变速器首次出现在1997年大获成功的F355的更新版中，标志着从赛道到公路的直接转移。安全气囊也是如此，这是一项重要的安全创新，但与美轮美奂相差甚远。
manettino 交互式方向盘于 2004 年首次出现在 F430 上
2002年，Enzo车型加深了源自F1赛车元素的创新，并预示着一个技术飞速成熟的时代。法拉利升级了Enzo自动手动变速箱的硬件和软件，打造令人惊叹的交互式换档。而方向盘呢？则从F1汲取灵感，将控制装置转移到了方向盘上。平顶式设计，并配备了一系列LED灯，可展示转速范围的峰值。一旦超过5500rpm阈值，它们就会以500rpm的增量点亮。两个拇指翼梁上有指示灯按钮，方向盘中心两侧有六个按钮。
法拉利在2004年的F430上更具前瞻性，引入了一种名为Manettino（意大利语中的小杠杆）的控制旋钮开关。这是一个非常直观的设计，至今仍在使用。轻轻扭转每个设置，驾驶员既可以改变悬架、CST 稳定性和牵引力控制、电子差速器和自动变速器的速度。红色的“Engine start（发动机启动）”按钮则是传统设计的荣耀回归。
配备 Assetto Fiorano 套件的全新 296 GTS 驾驶舱
2009年，尽管458 Italia车型在座舱人体工程学上再次取得巨大的飞跃，依然选择重温这一设计理念。中央安装的大型转速表在驾驶员正前方，两侧有音频和卫星导航显示器，可通过方向盘两侧的两个小卫星吊舱访问使用。
现在，法拉利的控制逻辑以“眼观路面，手握方向盘”理念为导向。296 GTB、Roma和SF90 Stradale等最新车型的驾驶舱以2022年的标准来看，可谓是让人心醉神迷的创新杰作。驾驶员前方的最新一代16英寸数字仪表盘是多任务处理的极致臻品：结合了仪表板（转速计依然抢眼）、信息娱乐显示器和导航系统。方向盘上的功能按钮控制着其他一些次要功能。如今，手握方向盘，即可轻松操控换档拨片、指示灯按钮、雨刷控制和前灯控制以及驾驶模式Manettino。
但触感依然是关键元素。