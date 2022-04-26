方向盘更小更休闲，使汽车更具灵活操控性。主要仪表看起来非常眼熟，其中大表盘是由法拉利的合作伙伴Veglia打造。辅助表盘如今分布在仪表板上。顺便一提，已故的伟大车手斯特林·莫斯驾驶 250 GT Competizione在1960年的古德伍德旅游杯（Goodwood Tourist Trophy）中获胜，并能够在车上听到收音机的现场比赛评论。他说，这有助于了解与后面汽车的差距有多大……





到了1964年，迷人的250 GT Lusso更具奢华感，并对仪表盘布局进行了大幅调整。此时，两个主表盘分别被移到了仪表板中央的罩内，五个辅助表盘则分别放置在驾驶员前方的单独罗盘架内。1966年，365 P Berlinetta Speciale在中置发动机配置和紧凑的尺寸的布局下，以巧思匠心在汽车中安装了三个座椅，向世人展示了内饰的无限可能性。