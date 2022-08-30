法拉利无论在技术和设计形态方面都做出了重大贡献。这也是个不断受到各方讨论的话题。法拉利首席设计官弗拉维奥·曼佐尼（Flavio Manzoni）解释道：





“历史传承是一种正式的语言，定义了法拉利品牌的身份。法拉利汽车能传递一种元语言和品牌独具的特征。透过使用抽象词汇诠释并赋予现代化特色。在我看来，最伟大的杰作是颠覆性的。我的意思并非扼杀传统，而是颠覆传统。过去是代表法拉利的普世力量，但永不忘记现代性和原创的重要性'。





以Daytona SP3为例。虽然它的灵感来自六十年代后期的330 P3 / 4（设计师曼佐尼的产品目录最爱之一），但该车无论在设计和执行方面都极其现代。造型上有很多亮点，特别是前大灯上的缩回式面板，能向后滑动显示汽车的LED灯 - 以此将过去，现在和未来以一个聪明的方式整合为一。



