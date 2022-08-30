汽车设计师喜欢以拟人化方式使其作品更有趣。无论是老虎，猎豹，鲨鱼，甚至在起跑区蓄势待发的奥运短跑运动员，都经常成为汽车造型设计的灵感来源。似乎我们需要这些视觉提示来更深入理解我们观看的物品。
于是，汽车也有一张“脸”的概念相当有趣 - 特别是前灯所扮演的角色。它们不就等于是汽车的双眼吗？当然，我们认为前大灯存在是理所当然的，但如果没有它们，我们显然会迷失方向，无论对于它们外观造型上的感受如何。
在 1950 年代，法拉利车头灯趋于简单、实用且时尚
法拉利无论在技术和设计形态方面都做出了重大贡献。这也是个不断受到各方讨论的话题。法拉利首席设计官弗拉维奥·曼佐尼（Flavio Manzoni）解释道：
“历史传承是一种正式的语言，定义了法拉利品牌的身份。法拉利汽车能传递一种元语言和品牌独具的特征。透过使用抽象词汇诠释并赋予现代化特色。在我看来，最伟大的杰作是颠覆性的。我的意思并非扼杀传统，而是颠覆传统。过去是代表法拉利的普世力量，但永不忘记现代性和原创的重要性'。
以Daytona SP3为例。虽然它的灵感来自六十年代后期的330 P3 / 4（设计师曼佐尼的产品目录最爱之一），但该车无论在设计和执行方面都极其现代。造型上有很多亮点，特别是前大灯上的缩回式面板，能向后滑动显示汽车的LED灯 - 以此将过去，现在和未来以一个聪明的方式整合为一。
观看法拉利车头灯在 75 年中的风格和功能演变方式
早期的法拉利使用密封光束大灯，该大灯于1939年问世，采用抛物面反射方式，与钨丝和透镜密封在同一个单元。卤素灯于1962年首次使用，利用气体与钨反应获得更有效的照明。然后是高强度气体放电（HID），使用气体和金属的组合在灯丝热时产生蓝白光。或者用氙气灯，一种通过电极以高电压充电的气体应用。
如今的法拉利采用LED灯，使用半导体来传输能量发射光子以产生光。LED 的使用寿命约为45000小时，而 HID 的使用寿命则为15000小时。并可提供一系列色调的灯光，这是设计师提供多种色彩选择的显著特色。
法拉利 Testarossa 很可能是最著名的带有“弹出式”大灯的跑车
如果我们注意法拉利多年来的作风，创新和设计一直相辅相成。由米兰Touring公司所设计的166 MM Barchetta丰富表现力，具有优雅且几乎天真无邪的外观。仅仅四年后，375 MM问世，是Scaglietti公司特别为着名的意大利新浪潮电影导演罗伯托·罗塞利尼（Roberto Rossellini）设计的车身； 其上的遮盖灯和安装在格栅上的辅助灯功能极佳。
而他为妻子、女演员英格丽·褒曼订购车款的车灯隐藏在前挡泥板的顶部，此风格艳冠群芳。因此2003年所推出的612 Scaglietti引用此一概念，采用现代风格诠释方式同时向其致敬。
几年后，250 GT California Spyder问世，这是法拉利的另一款产品，旨在吸引购买意愿不断成长美国客户群。提供密封或开放两种设计：尽管短轴距版本的极为罕见，只生产了16辆大灯开放式汽车。虽然车主可以二选一，但通常不容易决定。
F12berlinetta 采用了新的 LED 灯技术，以提供更好的视觉和引人注目的设计
在法拉利收藏家眼中同样重要的是早期欧洲规格365 GTB / 4 Daytonas，其前大灯上搭配有机玻璃盖。
但根据美国法令，原设计必须由弹出式大灯取代。这种配置一直持续到九十年代后期，当时360 Modena取代了采用可伸缩照明的F355车款。
LED问世对当代法拉利的面貌产生了巨大影响。以F12berlinetta为例，其上有八个方形的LED模块，每个模块都有自己的透镜外壳，与L形聚碳酸酯单元并排，下方有一个单独的投影透镜。
这是一个复杂的构型，对汽车整体设计和作用产生重大影响。自F12问世以来的十年中，Centro Stile法拉利设计中心善用LED技术的可能性，并将其运用于多个主要车型及限量版系列，衍生出多种美不胜收的变体车款，不断创造出高度渐进并纯粹的法拉利外观。