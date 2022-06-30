汽车的设计一直着迷于研究空气动力学。在20年代末和30年代初，汽车设计师开始醉心于“流线型”的概念。因此，汽车受到航空领域的影响，采用圆滑的车身和光滑的泪珠形状，旨在最大限度地减少阻力。





但这只是冰山一角，直到60年代初，法拉利的先驱工程师们才真正掌握了下压力等概念。

