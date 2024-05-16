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激情

追求荣誉至上

他们既是英雄，也是明星。绝对是冠军的每一位车手。早年参与赛车运动的车手，通常将勇气放在第一位。他们常常将追求速度作为第一目标，而付出生命的代价
Words: Giorgio Terruzzi

世纪的中心，1950 年。也是发动机的世纪。一个传奇的诞生，以及全新赛事证照的诞生：也就是世界一级方程式锦标赛。透过摄影作品捕捉到了赛车运动汽车的动感。散发惊人的动力，宛如想象世界中的可怕野兽，赛车车身所展现魅力独具的光泽，在黑白影像画面中丝毫未减。这些赛车象征着未来快速逼近，它们的声音只能通过照片来想象，最后让人们也能一睹当时蒙扎赛道的风采--长期以来，那里一直是赛车运动的圣殿。

演出各种令肾上腺素飙升的 "场面"--当时还未开始用到这种形容方式。在听到更多撼动人心的赛车咆哮声之前，人们回想起了 20 世纪 30 年代，塔齐奥-努沃拉里（Tazio Nuvolari ）和阿奇尔-瓦尔齐（Achille Varzi）的精彩故事。大炮和炸弹声响，是战争所造成的集体创伤。

上图：1953年在蒙扎赛道，阿尔贝托·阿斯卡里（4号车）、胡安·曼努埃尔·方吉奥（50号车）和朱塞佩·“尼诺”·法里纳（6号车）列队站位

而战后的生活，人们重新有了对生命的狂热，而赛车运动中车手们的牺牲成了悲剧故事中的重要部分，因为这是通往成功必须承担的风险。车手们是众所瞩目的英雄，至于何时何地会酿出悲剧，谁也说不清楚，因为在车赛中，车手创造了历史同时也会面临死亡危机。

“《Piloti, che gente（伟大的赛车手）》”。完美的书名。恩佐法拉利精心挑选特殊人物作为书中故事的主角。他们虽然饱受折磨，但同时也是具有远见的理想搭档，并为取得荣耀深谋远虑。

上图：1957年7月，在安特里举行的英国大奖赛上，英国赛车手彼得·柯林斯与他的妻子，美国女演员路易斯（原姓金）一同出现。这对夫妇是当时最具魅力的明星情侣之一

赛车手两人一组：早年间，名闻遐迩的赛车手塔齐奥-努沃拉里（Tazio Nuvolari）是一对成功搭档； 他与另一位车手阿尔贝托-阿斯卡里（Alberto Ascari）共同创造了世界一级方程式锦标赛的辉煌成果。阿斯卡里仍然是一位赛车界举足轻重的人物。1952 年和 53 年夺得的两次胜利； 他曾驾驶的法拉利 500 赛车家喻户晓，至今仍以微缩版的形式在市场上流通。阿斯卡里是一个几乎无法超越的赛车手，他的姓氏让人想起他的父亲安东尼奥，以及他与法拉利的深厚渊源。

阿尔贝托后来虽然离开法拉利车队加盟蓝旗亚，但他的死因却一直是个谜。年轻赛车手尤金尼奥-卡斯特罗蒂（Eugenio Castellotti）让阿斯卡里在蒙扎赛道练习时试用他的法拉利赛车，以表示对这位赛车大师的尊重。

左图：尤金尼奥·卡斯特洛蒂（左）在1956年塞布林12小时耐力赛中与方吉奥交谈，他们共同驾驶860蒙扎赛车获胜。右图：1954年6月，在蒙扎的Supercortemaggiore大奖赛上，迈克·霍桑（左）和乌贝托·马乔利庆祝他们的胜利

当阿斯卡里飞驰而去时，法拉利车手在维修站一动不动。阿斯卡里没有戴自己的幸运头盔，而是戴着别人的头盔，也没有穿他惯穿的蓝色运动衫。以迷信闻名的阿斯卡里竟然驾驶法拉利赛车撞车身亡。

这是一次亡命的交接。接下来的另一个故事有关新一代赛车手，他们有更多被拍摄，以及媒体曝光机会。像是那些人呢？比如 迈克·霍索恩（Mike Hawthorn, 这位约克郡人习惯在比赛时系着圆点领结，是一位很受欢迎又和蔼可亲的年轻人，而且对生活充满热情，手上总是拿着一杯饮料。他有一位在生活中、比赛中、照片中，一直形影不离的伙伴彼得·柯林斯（Peter Collins），他看起来就像一位潇洒的好莱坞演员。


杰基·艾克斯在1969年美国沃特金斯格伦6小时耐力赛期间的测试。这位比利时车手在首次加入法拉利车队时只有22岁，他在1968年至1973年间两次效力于法拉利车队

1956 年，在蒙扎赛道上，科林斯将自己的蓝旗亚-法拉利赛车让给了方吉奥，将冠军拱手让给了这位经验丰富的阿根廷赛车手。“我不急，”他说。“我还有时间。” 不幸的是，他仅剩的时间并不多。1958 年 8 月 3 日，他在纽博格林赛道上去世，而几个月后，他的朋友、刚刚取得世界冠军的迈克也在英国家中的公路上去世。其他更早的死亡名单还包括了 1957 年 3 月 14 日在摩德纳测试的卡斯特罗蒂（Castellotti），以及 1957 年 5 月 12 日在卡夫里亚纳的一千英里拉力赛时意外身故的阿方索·德·波尔塔戈（Alfonso de Portago）。

阵亡车手的名单不绝于耳。只有极少数杰出的幸存者不安地谈论着这些危险。1958年，方吉奥终于受够了； 而斯特林·莫斯（Stirling Moss）一定有位守护天使，因为他几乎每跑一英里都要冒两次生命危险； 杰克·艾克斯（Jacky Ickx）和杰基·斯图尔特（Jackie Stewart），在随后的几十年里毫发无损，他们甚至不知道自己是如何做到的。

上图：胡安·曼努埃尔·方吉奥在蒙扎赛道领先斯特林·莫斯，最终为法拉利赢得了1956年的世界冠军

当然，目前情况好多了。汽车和赛道的安全均受到提高。但如果今天我们仍然能够追随对赛车运动的热情，不管透过什么言辞和举动，我们都要把这一切归功于那些曾经面临这些风险、失去生命的人。

他们驾驶的赛车与日常生活相去甚远，比普通人能接触、购买或驾驶的汽车要快得多。让我们缅怀那些活在综合了独特快感和极度大胆，奇妙又疯狂的境界中； 不断面对个人心魔赛的伟大车手们。

封面图片：费利斯·博内托在开始1953年墨西哥Carrera Panamericana五日赛前点燃了他的烟斗。在这场比赛中，这位50岁的意大利车手不幸遇难。