Words: Giorgio Terruzzi



世纪的中心，1950 年。也是发动机的世纪。一个传奇的诞生，以及全新赛事证照的诞生：也就是世界一级方程式锦标赛。透过摄影作品捕捉到了赛车运动汽车的动感。散发惊人的动力，宛如想象世界中的可怕野兽，赛车车身所展现魅力独具的光泽，在黑白影像画面中丝毫未减。这些赛车象征着未来快速逼近，它们的声音只能通过照片来想象，最后让人们也能一睹当时蒙扎赛道的风采--长期以来，那里一直是赛车运动的圣殿。

演出各种令肾上腺素飙升的 "场面"--当时还未开始用到这种形容方式。在听到更多撼动人心的赛车咆哮声之前，人们回想起了 20 世纪 30 年代，塔齐奥-努沃拉里（Tazio Nuvolari ）和阿奇尔-瓦尔齐（Achille Varzi）的精彩故事。大炮和炸弹声响，是战争所造成的集体创伤。

