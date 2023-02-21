摩德纳恩佐·法拉利博物馆的 “GAME CHANGERS”特展

汽车创新是一门微妙的艺术。透过流畅过程，与持续对工艺进行评估，在许多车赛中夺得成功，最后打造出改变游戏规则的汽车正是法拉利车间不断演变的证据。

对于法拉利来说，自1947年第一辆跃马车型125 S问世以来，创新意识就已存在于其DNA中。





