摩德纳恩佐·法拉利博物馆的 “GAME CHANGERS”特展

汽车创新是一门微妙的艺术。透过流畅过程，与持续对工艺进行评估，在许多车赛中夺得成功，最后打造出改变游戏规则的汽车正是法拉利车间不断演变的证据。
对于法拉利来说，自1947年第一辆跃马车型125 S问世以来，创新意识就已存在于其DNA中。
观看视频：塑造汽车历史进程的跃马
当然，1500cc V12的首次亮相所代表不仅仅是一辆汽车，同时也是恩佐·法拉利的宣言，展现品牌浓厚的创新哲学，即将引领接下来75年的革命性车型和未来主义设计问世。
目前在位于意大利摩德纳市的恩佐·法拉利博物馆举办最新展览，目的在于法拉利改变游戏规则的精华片段。
博物馆展通过一辆最能改变游戏规则的法拉利，展现法拉利的创新故事，从最初的 1947 年法拉利 125 S 到今天的四座四门 Purosangue
展示共分为三个区域——包括：设计、技术和性能，不仅展示法拉利历史上最重要的汽车，并且通过创新概念传达了马拉内罗品牌的故事。
Pinin Farina 375 MM（MM字母缩写代表著名Mille Miglia 意大利公路赛）也许最能体现法拉利的设计展区，该车由意大利电影导演罗伯托·罗塞利尼为妻子英格丽德·伯格曼委托定制。在特展中也可观赏作为法拉利公路车制定蓝图用途的跃马车型 —— 铝制车身166 MM，这是有史以来第一辆名为 Barchetta 的汽车。
法拉利技术创新的典型例子为1976年的400 Automatic，这是第一款配备自动变速箱的2+2 Grand Tourer；另外法拉利 F1-89 是有史以来第一款采用电动液压变速箱的单座车。
6.3 升 V12 法拉利 FXX 位于展览区性能的位置，是第一个专为赛道设计的特别系列跃马赛车
在法拉利性能展区，参观者可以欣赏1973 365 GT4 BB，这是第一款配备原装 180° V12 的中置发动机 GT Berlinetta；以及 2005 年的法拉利 FXX，这是跃马特别系列的第一款专为赛道使用而设计的车型。
但是，这次巡回赛展中最精彩的部分，是一辆最能改变游戏规则的法拉利，它不仅展现法拉利的创新故事，更成功与75年前第一辆跃马双座赛车产生密切连接。
比照125 S赛车，Purosangue上搭载着经典的V12发动机。构型也采用法拉利最初始的小型赛车的四门四座设计。以此跃马再度改变了汽车游戏规则。至少就目前而言。