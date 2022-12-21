“革命性”一词在法拉利75年的历史中被多次使用。但一辆汽车上汇集了如此丰富的革命性创新却极为罕见。
这是法拉利史上的首创车型。却完全符合马拉内罗的开拓创新精神，首席营销兼商务官恩里科·加里埃拉（Enrico Galliera）解释道：“我们喜欢不可预测性。当然，法拉利已经生产过许多四座车型，但与我们的客户交谈后，我们明显感到一款能够容纳四个成年人且更容易进入后排座椅的车型存在很大需求。”
法拉利的DNA从第一天开始就融入到了设计中，加里埃拉在解释车名时说道：“Purosangue最初是我们为该项目指定的代号，目的是让所有参与者都将其视为100%纯粹的法拉利。这个概念非常适合作为纯血的跃马。”
新的仪表板也极具创新性，本质上是将两个驾驶舱合二为一，真正让前排乘客拥有身临其境的驾驶体验。
法拉利固有的基因始于设计。这无疑是法拉利设计中心团队（由弗拉维奥·曼佐尼领导）所面临的最艰巨的挑战之一。弗拉维奥说道：“首先，我们要这设计的是一辆法拉利，这一点非常重要。我们的想法是创造非常灵活、强壮且具有动感的车身，兼备四个车门和更高的离地间隙。”
Purosangue不仅是法拉利有史以来第一辆四门跑车，也是首台配备铰链式后门的车型，像手臂一样打开，邀请您进入车内。法拉利称它为“欢迎门”，经验视觉效果中蕴含着精妙的理性特征：能让人轻松进出。Purosangue隐藏在腰线中的后门按钮凸显另一巧思，宛如一辆双门双门轿跑车。
进入车内部，就会立即惊叹前所未有的宽松空间。仪表板也极具创新性，本质上是将两个驾驶舱合二为一。没有中央显示屏，取而代之的是乘客侧的独立显示屏，与驾驶员的显示屏完美地呼应，真正让前排乘客拥有身临其境的驾驶体验。肌理完美的雕刻性设计增强超跑感觉，强烈的环绕感扑面而来。
在法拉利首次获得专利中，Purosangue 有四扇车门 - 后门铰接在后部，电动倾斜后排座椅使得乘客更容易进入
Purosangue可以完全舒适地容纳四名成年人，甚至是非常高大的成年人。座椅的设计也倾注了大量的心血，纤巧且极度舒适，可整体加热并调节温度，优雅的金属嵌件呼应60年代的经典法拉利。后备箱还能够容纳最大的行李，可单独折叠的后排座椅进一步提高了容量。
Purosangue搭载了法拉利标志性的自然吸气式V12发动机。正如加里埃拉解释的那样：“V12最能代表法拉利的传统和技术，对我们喜爱V12的核心客户来说最具有说服力。”
架构是纯粹的法拉利：从前置中置动力单元，到极其强大的 V12发动机，再到变速驱动桥变速箱，以及理想的重量分配
发动机专为Purosangue而优化，其725cv功率输出是标准设定，在2000rpm转速工作时，便可释放80%的峰值扭矩。转速进入最高的8250rmp时，便能倾听惊艳不凡的标志性声浪。此外，超卓性能不言而喻：0-100公里/小时加速时间为3.3秒，0-200公里/小时加速时间为10.6秒。
与所有其他中置发动机法拉利一样，Purosangue的发动机位于前中央位置，八速双离合变速器位于后桥，从而实现了49/51的最佳前后重量分配。高性能材料不仅可以减轻重量，还可以保证下压力：例如，采用标准的碳纤维车顶降低了汽车的重心。
即使是身体高大的乘客也能完全舒适地坐在 Purosangue 的后排
行驶高度可以通过全新的法拉利主动悬架技术进行升高和降低，这也意味着汽车可以应对各种路面和条件。
但是，正如恩里科·加里埃拉所述，Purosangue主要用于普通道路。“它的DNA是性能，而不是巴黎-达喀尔拉力赛。没错，尽管在沙地、泥地或雪地上表现良好，但它确实专为路上驾驶乐趣而设。您可以每天在任何条件下使用它。凭借其超卓的多功能性，实为前往科尔蒂纳或圣莫里茨滑雪、乡村旅行或海边旅行的首选车型。即使是最漫长的旅程，四个人也能舒适无比。”