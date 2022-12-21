“革命性”一词在法拉利75年的历史中被多次使用。但一辆汽车上汇集了如此丰富的革命性创新却极为罕见。

这是法拉利史上的首创车型。却完全符合马拉内罗的开拓创新精神，首席营销兼商务官恩里科·加里埃拉（Enrico Galliera）解释道：“我们喜欢不可预测性。当然，法拉利已经生产过许多四座车型，但与我们的客户交谈后，我们明显感到一款能够容纳四个成年人且更容易进入后排座椅的车型存在很大需求。”



法拉利的DNA从第一天开始就融入到了设计中，加里埃拉在解释车名时说道：“Purosangue最初是我们为该项目指定的代号，目的是让所有参与者都将其视为100%纯粹的法拉利。这个概念非常适合作为纯血的跃马。”

