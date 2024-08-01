Forever12 永远的12

V12 为法拉利至今最具有标志性的车款。自 1947 年第一辆法拉利出厂以来，V12 发动机一直是该产品系列的必备配置。然而，随着时间的推移，即使是标志性车型也会逐渐成熟和发展。而 12Cilindri 是一款大胆、创新的新产品，仍重新定义了法拉利中前置 12 缸发动机。
项目负责人 Luca Breveglieri 表示：“要开发 812 Superfast 这样一款成功车型的继任者绝对不是一件容易的事。在打造一款全新的 V12 汽车时，最大的挑战是实现将两种核心特色合一：这是一款结合了高性能与优雅造型、运动型豪华旅行的汽车。”
由于 12Cilindri 和 12Cilindri Spider 敞篷版是同时推出的，因此具有相同的设计理念，正如跑车外观设计主管 Andrea Militello 所解释的那样：“我们特意在 12Cilindri 的设计上采取了颠覆性的做法，采用了更为复杂的设计语言。它以其简洁、强劲的外观展望未来。看起来几乎就像一艘宇宙飞船。”
这款双门轿跑车的座舱部分向上延伸的方式特别引人注目，其车顶和包含后窗的三角翼图案融为一体。对于 Spider 敞篷版而言，两个强劲的后支撑结构赋予其形状结构，其中的黑色元素与轿跑车的三角翼形状相呼应，连接两个外侧部分。
事实上，这些外部部件值得特别介绍，它们是 12Cilindri 最显著的新功能之一：创新型主动空气动力学襟翼。底盘工程师 Alessandro Iobbi 也补充道：“使用两个独立的空气动力学襟翼代替单个中央扰流板，能够最大限度地提高不同条件下的空气动力学效率。当襟翼关闭时，就会被隐藏起来； 打开时，它们可以在 250 公里/小时的速度下提供高达 50 公斤的额外下压力。”
跑车内饰设计主管 Fabio Massari 表示，该车型优雅与运动造型之间的基本平衡也体现在其内饰设计上。“为了最好地表达汽车的‘双重灵魂’，我们致力在材料和饰面上进行了充分研究。”12Cilindri 将法拉利将驾驶舱一分为二的大胆概念提升到了新高点，同时在仪表板中央集成了一个精美的第三个数字屏幕，供驾驶员和乘客使用。
正如其车名已包含，12Cilindri 的核心确实是其 V12 发动机，该发动机基于 812 Competizione 的 12 缸发动机。确实，部件包括曲轴、钛连杆和活塞，以及带有滑动指式从动件的气门机构都是采用相同的设计。最终，这款发动机的功率与 812 Competizione 相同（830 cv），并且每升比功率达到同类车款最佳的 128 cv。
“我们将转速限制提高到 9,500 rpm，比 812 Superfast 车型还高出约 1,000 rpm，”发动机开发主管 Ruggero Cevolani 解释道。“我们并且让扭矩传输尽可能平稳，以带来标志性的加速度不断增加的感觉。”如果没有震耳欲聋的轰鸣声，独特的法拉利 V12 体验就不算完整。得益于全新的排气系统，12Cilindri 的声响达到了新的高度。
同时，该车的全新铝制底盘扭转刚度也大大提高。该车型从头到尾都采用超灵敏设计，轴距与 812 Superfast 相比缩短了 20 毫米，于是能够更精确地改变方向。
12Cilindri 车辆测试负责人 Pietro Ciurletti 强调汽车配备先进传感器和执行器套件的重要性。“我们的任务是开发充分顺应驾驶员需求的控制装置。例如，新式六向底盘传感器将所有控制器（从电子转向到牵引力控制）的信息增加了一倍，从而可以更快地识别抓地力水平的变化。”
车辆动力学工程师 Jacopo Canestri 说道：“与 812 Superfast 相比，我们将 200 公里/小时至静止的制动距离缩短了 8 米。如果只是通过硬件改进是不可能实现的。”
自 1947 年以来，V12 系列已成为法拉利 DNA 中不可或缺的组成部分。如今，这一游览传统继续被重新发明和发扬。正如 Luca Breveglieri 总结：“虽然法拉利 V12 可能不再是该系列中最强大的车型，但它肯定是最具标志性的。我们非常高兴看到这项法拉利的传奇象征能如此自信地面对未来。”