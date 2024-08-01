Forever12 永远的12

项目负责人 Luca Breveglieri 表示：“要开发 812 Superfast 这样一款成功车型的继任者绝对不是一件容易的事。在打造一款全新的 V12 汽车时，最大的挑战是实现将两种核心特色合一：这是一款结合了高性能与优雅造型、运动型豪华旅行的汽车。”

由于 12Cilindri 和 12Cilindri Spider 敞篷版是同时推出的，因此具有相同的设计理念，正如跑车外观设计主管 Andrea Militello 所解释的那样：“我们特意在 12Cilindri 的设计上采取了颠覆性的做法，采用了更为复杂的设计语言。它以其简洁、强劲的外观展望未来。看起来几乎就像一艘宇宙飞船。”



这款双门轿跑车的座舱部分向上延伸的方式特别引人注目，其车顶和包含后窗的三角翼图案融为一体。对于 Spider 敞篷版而言，两个强劲的后支撑结构赋予其形状结构，其中的黑色元素与轿跑车的三角翼形状相呼应，连接两个外侧部分。





