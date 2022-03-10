法拉利将在未来几周征战赛百灵1000英里耐力赛，卫冕冠军亚历山德罗·皮尔·圭迪（Alessandro Pier Guidi）和詹姆斯·卡拉多（James Calado）以51号战车488 GTE备战，在LMGTE Pro Class组别上角逐第三个世界冠军。
在勒芒 24 小时耐力赛期间，以51号战车488 GTE备战的法拉利高速驶过拉萨尔赛道的看台
今年是世界耐力锦标赛GTE Pro类别的最后一年，两位车手也将在赛事结束后终止五年精彩的合作伙伴关系。
年轻的意大利车手安东尼·奥福科（Antonio Fuoco）与来自AM组的米格尔·莫利纳（Miguel Molina）凭借52号赛车，助力法拉利夺取他们的第七个Pro Class制造商世界冠军头衔。
这是一种快节奏的生活，将幕后的汽车、车手和团队推向了极限
尽管所有的目光都集中在国际汽联世界耐力锦标赛第十赛季的首轮比赛上，但不可否认2021年是一个名垂青史的赛季。
亚历山德罗·皮尔·圭迪和詹姆斯·卡拉多在该年重获四年前的冠军头衔，在六场比赛中取得了三场胜利，包括他们8月在勒芒耐力赛的第二次胜利。法拉利执行董事长约翰·埃尔坎 (John Elkann)也在比赛开始前宣布，法国车手Côme Ledogar将加入了他们的行列，三位意志坚韧的车手在法国耐力赛上荣膺冠军。
AF Corse 的 Car 51 的机械师和车手的胜利和庆祝活动； Iron Lynx Team 在法国汽车马拉松比赛中获得 LMGTE AM 组第三名； AM 的 Car 83 车队庆祝世界耐力锦标赛的胜利
勒芒耐力赛的的两分胜利是圭迪和卡拉多在该赛季的基石，让他们与保时捷Kévin Estre和Neel Jani双人组的激烈战争中拔得头筹。51号跃马战车在第11个小时就确立了自己在24小时耐力赛中的领先地位，之后一骑绝尘，以40秒的优势击败追逐的雪佛兰Corvette C8.R。
皮尔·圭迪和卡拉多以12分的优势进入重整赛季，在巴林（Bahrain）赛道进行最后两场比赛。赛事组织者试图通过性能平衡的剧烈变化，在GTE领域创造公平竞争环境，让两位车手无缘巴林大奖赛主场举行的首场6小时比赛冠军。
法拉利车队在勒芒 24 小时的进站期间高速工作
法拉利在巴林首战获得第三名，保时捷在8小时的决赛中获得杆位，让两个追逐冠军的车队获得一致积分。皮尔·圭迪最终以第一名的英姿越过终点线，与卡拉多一起夺得车手桂冠，并为法拉利赢得了制造商的头衔。
巴林赛事结束后，法拉利可谓双喜临门。还保住了GTE Am组别车手和车队的桂冠。法国绅士车手弗朗索瓦·佩罗多（François Perrodo）和工厂车手尼克拉斯·尼尔森（Nicklas Nielsen）搭配WEC新晋车手阿莱西奥·罗维拉（Alessio Rovera）并肩作战，驾驶AF Corse车队的488 GTE，保住了他们在2019/20赛季赢得的组别冠军头衔。这也是佩罗多在2016年夺冠后，与法拉利和AFAF Corse车队再次获得的第三个GTE Am冠军。
辉煌战绩为法拉利在WEC的Am组别的统治赛季画上了圆满句号。佩罗多和他的队友赢得了包括勒芒耐力赛在内六场比赛中的四场。由Roberto Lacorte、Giorgio Sernagiotto和一级方程式开发车手安东尼·奥福科组成的Cetilar Racing车队在GTE组别的首个赛季中，以积分榜优异成绩获得第五个胜利。
这意味着法拉利总共获得了七场胜利和所有四个冠军头衔，而这些殊荣都是由GT赛车一力包揽，这注定是跃马粉丝终生铭记的一年。