法拉利在巴林首战获得第三名，保时捷在8小时的决赛中获得杆位，让两个追逐冠军的车队获得一致积分。皮尔·圭迪最终以第一名的英姿越过终点线，与卡拉多一起夺得车手桂冠，并为法拉利赢得了制造商的头衔。





巴林赛事结束后，法拉利可谓双喜临门。还保住了GTE Am组别车手和车队的桂冠。法国绅士车手弗朗索瓦·佩罗多（François Perrodo）和工厂车手尼克拉斯·尼尔森（Nicklas Nielsen）搭配WEC新晋车手阿莱西奥·罗维拉（Alessio Rovera）并肩作战，驾驶AF Corse车队的488 GTE，保住了他们在2019/20赛季赢得的组别冠军头衔。这也是佩罗多在2016年夺冠后，与法拉利和AFAF Corse车队再次获得的第三个GTE Am冠军。





辉煌战绩为法拉利在WEC的Am组别的统治赛季画上了圆满句号。佩罗多和他的队友赢得了包括勒芒耐力赛在内六场比赛中的四场。由Roberto Lacorte、Giorgio Sernagiotto和一级方程式开发车手安东尼·奥福科组成的Cetilar Racing车队在GTE组别的首个赛季中，以积分榜优异成绩获得第五个胜利。





这意味着法拉利总共获得了七场胜利和所有四个冠军头衔，而这些殊荣都是由GT赛车一力包揽，这注定是跃马粉丝终生铭记的一年。