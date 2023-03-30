当时，有两位赛车手分别扮演了将法拉利引入澳大利亚的关键角色。最重要的是劳尔（Bill Lowe），他是1952年澳大利亚第一辆法拉利的进口商。劳尔是一位成功的业余车手，在1929年的澳大利亚大奖赛中获得第三名。作为一名狂热的汽车爱好者，他被50年代初开始在欧洲赛车场上受到声名鹊起的优雅法拉利跑车所吸引。于是他想也买一辆。当时恩佐-法拉利并不怎么情愿。毕竟，当时澳大利亚没有法拉利代理商。

劳尔刚好是一家成功的电气公司的老板，于是建议自己可以成为法拉利进口商。交易完成后，于1952年第一辆法拉利送往遥远的澳大利亚。那是一辆212 Inter Berlinetta。劳尔在将其出售之前，曾用这辆车参加了爬坡赛。直到1974年，WH Lowe and Co公司仍是澳大利亚的官方进口商。



法拉利在澳大利亚历史上的另一个重要人物是英国F1赛车手彼得-怀特黑德（Peter Whitehead）。1938年，这位约克郡车手驾驶一辆法拉利ERA赛车，在巴瑟斯特的传奇性全景山赛道上赢得了澳大利亚大奖赛的冠军，该赛道现在是世界上最著名的旅行车赛之一。他也是恩佐-法拉利第一位一级方程式赛车客户--一辆1949年推出的125型赛车。这辆车采用了代表英国赛车的绿色，赢得了当年的捷克大奖赛，并在法国大奖赛中获得第三名。

