在澳大利亚大奖赛中，法拉利赢得了比所有其他车队更多次的优胜。迈克尔-舒马赫在21世纪前期夺得了令人无法置信的胜利，接下来法拉利车手基米-莱科宁和塞巴斯蒂安-维特尔--以及去年的冠军查尔斯-勒克莱尔--都曾站在领奖台的最高台阶上喷洒香槟庆功（但在法国非澳大利亚。）
澳大利亚大奖赛相对较晚加入世界一级方程式锦标赛。第一届冠军赛于1985年在阿德雷德举行。然而，法拉利的第一次澳大利亚大奖赛胜利却要远远追溯到1957年，而澳大利亚--尽管它在地理上离意大利特别远--却是法拉利最早的非欧洲进口商之一的所在地。
法拉利车手 Lex Davison 在 1957 年的澳大利亚大奖赛中夺得方格旗，他驾驶的625 F1 为 Scuderia 赢得了澳大利亚的首场胜利
当时，有两位赛车手分别扮演了将法拉利引入澳大利亚的关键角色。最重要的是劳尔（Bill Lowe），他是1952年澳大利亚第一辆法拉利的进口商。劳尔是一位成功的业余车手，在1929年的澳大利亚大奖赛中获得第三名。作为一名狂热的汽车爱好者，他被50年代初开始在欧洲赛车场上受到声名鹊起的优雅法拉利跑车所吸引。于是他想也买一辆。当时恩佐-法拉利并不怎么情愿。毕竟，当时澳大利亚没有法拉利代理商。
劳尔刚好是一家成功的电气公司的老板，于是建议自己可以成为法拉利进口商。交易完成后，于1952年第一辆法拉利送往遥远的澳大利亚。那是一辆212 Inter Berlinetta。劳尔在将其出售之前，曾用这辆车参加了爬坡赛。直到1974年，WH Lowe and Co公司仍是澳大利亚的官方进口商。
法拉利在澳大利亚历史上的另一个重要人物是英国F1赛车手彼得-怀特黑德（Peter Whitehead）。1938年，这位约克郡车手驾驶一辆法拉利ERA赛车，在巴瑟斯特的传奇性全景山赛道上赢得了澳大利亚大奖赛的冠军，该赛道现在是世界上最著名的旅行车赛之一。他也是恩佐-法拉利第一位一级方程式赛车客户--一辆1949年推出的125型赛车。这辆车采用了代表英国赛车的绿色，赢得了当年的捷克大奖赛，并在法国大奖赛中获得第三名。
1968 年在墨尔本举行的澳大利亚大奖赛期间，克里斯·阿蒙 (Chris Amon) 驾驶他的 Dino 246 带领法拉利车队在塔斯曼系列赛和一年后的锦标赛中取得了多项胜利
1954年，它还成为第一辆在澳大利亚和新西兰参赛的F1法拉利。其中一场胜利包括了新西兰的Lady Wigram Trophy车赛。第二年，怀特黑德说服恩佐-法拉利为他自己和澳大利亚车手托尼-加兹（Tony Gaze）--像怀特黑德一样，也是一名前二战战斗机飞行员-- 提供了一对625 F1赛车，用于加入一系列的澳大利亚车赛。
怀特黑德在1957年之前一直定期驾驶法拉利赛车，在多次澳大利亚和新西兰大奖赛站上领奖台。(他于1958年9月在法国的跑车比赛中丧生，当时43岁）。
对于几十名当地赛车手来说，怀特海德亲身展示了法拉利极致赛车性能。一些最优秀的澳大利亚车手随后也开始购买进口的法拉利赛车。
1987 年澳大利亚大奖赛，法拉利车手 Gerhard Berger 在阿德莱德庆祝胜利，Ayrton Senna 获得亚军。 Michele Alboreto 为法拉利获得第三名
当地英雄莱克斯-戴维森（Lex Davison），F1澳大利亚大奖赛冠军奖杯就是以他的名字命名的。他驾驶着曾属于托尼-加兹的625 F1赛车赢得了1957年澳大利亚车手锦标赛。同年，他为法拉利赢得了第一个澳大利亚大奖赛的冠军，并在1958年重复了这一壮举。
在澳大利亚大奖赛取得世界锦标赛地位的20年前，在大洋洲已有当地的F1系列。塔斯曼系列赛（Tasman Series）以分隔两国的海洋命名，在欧洲淡季期间在澳大利亚和新西兰举行。
也就是在南半球的盛夏。60年代，这里成为欧洲F1车队和车手的最爱，适合逃离北方的严峻冬季。汽车通常是前一年的F1赛车，但发动机容量限制在2.5升。
墨尔本市为 2017 年澳大利亚大奖赛提供了绝佳的场地，那时法拉利车手塞巴斯蒂安维特尔的目标是杆位
1968年，法拉利首次进入塔斯曼系列赛。F1车队领队克里斯-阿蒙（Chris Amo）是一名新西兰人，他不但赢得了他的主场大奖赛，并在冠军赛中仅次于获得了两次世界冠军吉姆-克拉克，夺得亚军。1969年，阿蒙表现更加出色。他稳稳地赢得了系列赛，共七场比赛中的四场，包括澳大利亚和新西兰大奖赛。
在70年代，塔斯曼系列赛失去了对F1车队的吸引力，澳大利亚大奖赛又恢复了参赛成员主要为当地车手及当地车队的比赛。F1赛车也由5.0升V8 Formula 5000赛车所取代。
然后，在1985年，第一次F1世界锦标赛澳大利亚大奖赛举行，在1987年由格哈德-伯杰（Gerhard Berger）为法拉利取得胜利。法拉利还赢得了过去四次澳大利亚大奖赛中的三次，查尔斯-勒克莱尔和卡洛斯-塞恩斯有望在4月2日的墨尔本赛再次写下这一纪录。