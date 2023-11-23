法拉利的无名赛车英雄

250 GTO 可以说是最伟大的法拉利，同时也是最有价值的法拉利车款，但要如何才能取代它呢？这就是几乎 60 年前在巴黎车展上亮相的 250 LM 背负的艰巨任务。
虽然250 LM 无法与 250 GTO 的 GT 赛车荣耀相提并论。然而，它绝对不能以成绩不佳来形容。该车款在赛车运动中取得了许多成功，包括在勒芒赛中一举夺冠； 从它的设计并且启发了许多新型法拉利跑车（包括 296 GTB）； 如今，它已成为所有经典法拉利中最抢手、最珍贵的车型之一。
虽然它的诞生可谓一波三折。从本质上讲，它是 1963 年勒芒赛冠军跑车 250 P 原型的双门贝林内塔版（berlinetta）。如同 250 GTO，它也是一款限量生产的跑车，旨在参加 GT 跑车比赛。因此，它将出售给客户，并且参加世界各地的顶级 GT 赛事。
然而，在 250 LM 于巴黎亮相几个月后，世界汽车运动管理机构国际汽联（FIA）竟拒绝对其进行认证。
原因是，法拉利未能制造出 100 辆获得认证所需的汽车数量。于是，它必须参加最高级别的原型车比赛，与量身定制的跑车一较高下。这一决定大大降低了 250 LM 在比赛中获胜的可能性，以及对客户的吸引力。这也激怒了恩佐-法拉利，他威胁要退出 GT 赛事。
法拉利车队在 1964 和 1965 赛季中使用了原型 275 P 和 330 P 运动赛车，而动力较低（车速较慢）的 250 LM 则卖给了法拉利支持的私人车队，包括北美赛车队 (NART)、英国的 Ferrari Concessionaires、瑞士的 Ecurie Filipinetti 和比利时的 Ecurie Francorchamps。与 275 P 和 330 P 相比，250 LM 的肌肉感可能略逊一筹，但其灵活性、速度和可靠性仍使其成为一款极具吸引力的跑车。
该车最辉煌的时刻在 1965 年的勒芒大赛上。虽面对法拉利车队的新款 330 P2 和福特车队的新款 GT40，最后由 NART 车队参赛的约亨-林特（Jochen Rindt）和马斯顿-格里高利（Masten Gregory）驾驶的 250 LM 车队惊险获胜。他们发车时仅排在第11位，在排位赛中落后最快的福特车 12 秒。
拥有大笔预算的福特车，因发动机和变速箱问题而提前退赛。当时新款 330 P2 赛车在创新的新型盘式制动器出现故障之前，似乎一直胜算在握。 法拉利一向在赛车活动中测试新部件，并于1965年测试了具有径向通风槽的新制动盘（这很快在赛车应用方面成了惯例）。当刹车失灵时，330 P2 获胜的希望也随之破灭。
NART 参赛的 250 LM 以领先另一辆私人参赛的 250 LM 和一辆 275 GTB 5 圈的惊人优势夺冠。那就是一次传奇的法拉利冠亚季军胜利。而且是由三辆一开始呼声不高的法拉利赛车实现。
一辆 Scuderia Filipinetti 250 LM 也获得了第六名，排在两辆新出厂的保时捷之后。250 LM 还在兰斯 12 小时耐力赛（1964 年）和南非基亚拉米 9 小时耐力赛（同样于 1964 年）中取得胜利。
250 LM 的设计引领了潮流，因此它的许多造型元素都受到模仿（包括 296 GTB）。加上期极具创新性的各项技术，尤其它是法拉利首款后中置发动机的 V12 双门跑车。
最重要的是，它在马拉内罗的赛车运动史中占有崇高的地位，是最后一辆赢得勒芒冠军的法拉利赛车。直到今年新款 499P 也实现了辉煌成果。