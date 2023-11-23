法拉利的无名赛车英雄

250 GTO 可以说是最伟大的法拉利，同时也是最有价值的法拉利车款，但要如何才能取代它呢？这就是几乎 60 年前在巴黎车展上亮相的 250 LM 背负的艰巨任务。

虽然250 LM 无法与 250 GTO 的 GT 赛车荣耀相提并论。然而，它绝对不能以成绩不佳来形容。该车款在赛车运动中取得了许多成功，包括在勒芒赛中一举夺冠； 从它的设计并且启发了许多新型法拉利跑车（包括 296 GTB）； 如今，它已成为所有经典法拉利中最抢手、最珍贵的车型之一。

