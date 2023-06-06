随着新款法拉利499P即将进入今年勒芒24小时耐力赛，跃马胜利在望。法拉利获得第10次勒芒耐力赛的胜算极高。若今年在久别赛场后再度夺冠，场面将特别令人感动。这是世界上最著名的耐力赛的100周年纪念日，而法拉利在1960年代初期已为该赛的常胜军。
获胜将是对一全新车型的一大要求，这是法拉利在50年后，第一款重新加入勒芒的赛车。然而，概念激进的电动混合动力 499P将尽全力为法拉利赢得上次在1965年取得的荣耀。
重温1965年勒芒24小时耐力赛上法拉利英勇取胜的精彩瞬间,这标志着法拉利车队连续第六次获胜。
这是法拉利在勒芒连续第六次获胜，也是法拉利八年来的第七次胜利，也是马拉内罗最著名的胜利记录之一。当时面对具有庞大预算的福特GT40赛车竞争对手，法拉利得胜也是完全出乎意料。
这场著名的竞争成为好莱坞电影《极速车王 （Ford v Ferrari ） 》的故事，该电影由马特·达蒙和克里斯蒂安·贝尔主演，时空背景于 1966 年。事实上，这是福特和法拉利车队在勒芒赛精彩较劲的第三幕。
第一幕，在1964年，福特被全面击败。这篇文章叙述的是发生在1965年的第二幕。福特车队回来了，不但更强大，也更敏锐。它的目标很简单，但并不容易：击败常年成功的法拉利车队。
这场比赛标志着马拉内罗最新推出的赛车330 P2首次亮相,它搭载4升V12发动机,图中是它的测试画面。
这一次，福特更是投入了巨额资金：一共派出11辆车参赛，其上搭载新款 7.0升 GT40 发动机。车手包括美国车手菲尔·希尔（Phil Hill，前法拉利世界冠军）和新西兰车手克里斯·阿蒙（Chris Amon，两年后将领导法拉利的F1车队）。有四辆 4.7升GT40赛车 - 虽然动力较小，但实际上比新的7.0升版本更可靠，以及和五辆福特4.7升动力 Cobra车型。
阵容强大的11辆法拉利也不甘示弱，准备好与福特车队对决。其中包括马拉内罗工厂推出的最新330 P2（车手包括捍卫法拉利F1世界冠军约翰·苏尔特斯John Surtees），较早的P1车型，以及由法拉利私人车手驾驶的250 LM。
一位值得注意的车手组合是经验丰富的美国F1和跑车赛车手Masten Gregory和崭露头角的奥地利F1明星车手Jochen Rindt（未来的世界冠军）。
1965年勒芒24小时耐力赛中,也有一位驾驶全新330 P2 Spider赛车的车手,他就是卫冕的法拉利F1世界冠军车手约翰·苏尔特斯（John Surtees）。
他们代表法拉利工厂所支持的北美赛车队参赛（North American Racing Team），该车队由法拉利的美国进口商路易吉·奇内蒂（Luigi Chinetti）经营，他是第一个驾驶法拉利赛车获得在勒芒赛（1949年）胜利的车手。然而，他们的250 LM 车速比不上更先进的4.0升V12法拉利P2，无法战胜发动机较强大的福特V8和其他新款赛车。正如预期的那样，法拉利较慢的赛车排名落在第 11 位，比最快的福特落后 12 秒。
菲尔·希尔（Phil Hill）驾驶 7.0升福特带头起跑，领先于由苏提斯（Surtees）的P2，及第二辆搭载 GT40大发动机的赛车。也许可以预见的是，马力强大的福特迅速领先，紧接着是第二辆7.0升福特。他们的车速惊人。相对的，其油耗也不落人后。一个多小时后，他们必须进入维修站加油。
这辆夺冠的赛车是号码为21的250 LM，由美国车手马斯顿·格里戈里（Masten Gregory）和德国车手约亨·林特（Jochen Rindt）驾驶，下图显示了它夺冠的过程。
于是法拉利趁机夺下领先位置。赛程第三个小时，法拉利赛车占据了前五名。到第七小时，所有GT40赛车因为发生发动机和变速箱问题，都退出了比赛。而法拉利全数11辆赛车仍在场上飞驰。
当勒芒赛于 1923 年揭幕时，其创始人希望比赛能够测试油耗（因为汽车耗油量越大，必须停下来的次数越多）和可靠性以及速度。1965年就证明了这一点。
但就在法拉利车队似乎即将取得胜利时，P2遇到了麻烦。法拉利一直使用赛车来测试新部件，并于1965年试用了具有径向通风槽的新制动盘（这很快在赛车应用方面成了惯例）。部件开始出现损毁。于是相对旧型、速度也较慢的法拉利赛车迅速超前。
赛前和赛后：这是意大利车手詹皮耶罗·比斯卡尔迪（Giampiero Biscaldi）的安静时刻，他在比赛中驾驶法拉利275 P2赛车，以及总冠军格里戈里和林特的喜悦爆发的时刻。
比赛开始二十四小时后，当格雷戈里（Gregory）和林特（Rindt ）的NART Ferrari 250 LM完成他们的第 348圈时，方格旗落下，领先另一辆由法籍私人车手驾驶的 250 LM 五圈。由比利时车手驾驶 275 GTB获得第三名：那就是著名的一次法拉利冠亚季军胜利。而且是由三辆一开始呼声不高的法拉利赛车实现。
1965年的比赛证明了汽车可靠性的重要性。这也显示了勒芒赛中经常惊喜不断。同时证明了，法拉利至少58年来最后一次所赢得勒芒总冠军。