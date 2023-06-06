这是法拉利在勒芒连续第六次获胜，也是法拉利八年来的第七次胜利，也是马拉内罗最著名的胜利记录之一。当时面对具有庞大预算的福特GT40赛车竞争对手，法拉利得胜也是完全出乎意料。

这场著名的竞争成为好莱坞电影《极速车王 （Ford v Ferrari ） 》的故事，该电影由马特·达蒙和克里斯蒂安·贝尔主演，时空背景于 1966 年。事实上，这是福特和法拉利车队在勒芒赛精彩较劲的第三幕。



第一幕，在1964年，福特被全面击败。这篇文章叙述的是发生在1965年的第二幕。福特车队回来了，不但更强大，也更敏锐。它的目标很简单，但并不容易：击败常年成功的法拉利车队。





