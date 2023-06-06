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比赛

1965年勒芒赛 - 法拉利的英勇胜利

今年，跃马新款赛车准备好在再度于勒芒赛夺冠。让我们回顾法拉利上一次在世界顶级耐力赛中取得总冠军的辉煌历史
撰文: Gavin Green

随着新款法拉利499P即将进入今年勒芒24小时耐力赛，跃马胜利在望。法拉利获得第10次勒芒耐力赛的胜算极高。若今年在久别赛场后再度夺冠，场面将特别令人感动。这是世界上最著名的耐力赛的100周年纪念日，而法拉利在1960年代初期已为该赛的常胜军。

获胜将是对一全新车型的一大要求，这是法拉利在50年后，第一款重新加入勒芒的赛车。然而，概念激进的电动混合动力 499P将尽全力为法拉利赢得上次在1965年取得的荣耀。


重温1965年勒芒24小时耐力赛上法拉利英勇取胜的精彩瞬间,这标志着法拉利车队连续第六次获胜。

这是法拉利在勒芒连续第六次获胜，也是法拉利八年来的第七次胜利，也是马拉内罗最著名的胜利记录之一。当时面对具有庞大预算的福特GT40赛车竞争对手，法拉利得胜也是完全出乎意料。

这场著名的竞争成为好莱坞电影《极速车王 （Ford v Ferrari ） 》的故事，该电影由马特·达蒙和克里斯蒂安·贝尔主演，时空背景于 1966 年。事实上，这是福特和法拉利车队在勒芒赛精彩较劲的第三幕。

第一幕，在1964年，福特被全面击败。这篇文章叙述的是发生在1965年的第二幕。福特车队回来了，不但更强大，也更敏锐。它的目标很简单，但并不容易：击败常年成功的法拉利车队。


这场比赛标志着马拉内罗最新推出的赛车330 P2首次亮相,它搭载4升V12发动机,图中是它的测试画面。

这一次，福特更是投入了巨额资金：一共派出11辆车参赛，其上搭载新款 7.0升 GT40 发动机。车手包括美国车手菲尔·希尔（Phil Hill，前法拉利世界冠军）和新西兰车手克里斯·阿蒙（Chris Amon，两年后将领导法拉利的F1车队）。有四辆 4.7升GT40赛车 - 虽然动力较小，但实际上比新的7.0升版本更可靠，以及和五辆福特4.7升动力 Cobra车型。

阵容强大的11辆法拉利也不甘示弱，准备好与福特车队对决。其中包括马拉内罗工厂推出的最新330 P2（车手包括捍卫法拉利F1世界冠军约翰·苏尔特斯John Surtees），较早的P1车型，以及由法拉利私人车手驾驶的250 LM。

一位值得注意的车手组合是经验丰富的美国F1和跑车赛车手Masten Gregory和崭露头角的奥地利F1明星车手Jochen Rindt（未来的世界冠军）。

1965年勒芒24小时耐力赛中,也有一位驾驶全新330 P2 Spider赛车的车手,他就是卫冕的法拉利F1世界冠军车手约翰·苏尔特斯（John Surtees）。

他们代表法拉利工厂所支持的北美赛车队参赛（North American Racing Team），该车队由法拉利的美国进口商路易吉·奇内蒂（Luigi Chinetti）经营，他是第一个驾驶法拉利赛车获得在勒芒赛（1949年）胜利的车手。然而，他们的250 LM 车速比不上更先进的4.0升V12法拉利P2，无法战胜发动机较强大的福特V8和其他新款赛车。正如预期的那样，法拉利较慢的赛车排名落在第 11 位，比最快的福特落后 12 秒。

菲尔·希尔（Phil Hill）驾驶 7.0升福特带头起跑，领先于由苏提斯（Surtees）的P2，及第二辆搭载 GT40大发动机的赛车。也许可以预见的是，马力强大的福特迅速领先，紧接着是第二辆7.0升福特。他们的车速惊人。相对的，其油耗也不落人后。一个多小时后，他们必须进入维修站加油。

这辆夺冠的赛车是号码为21的250 LM，由美国车手马斯顿·格里戈里（Masten Gregory）和德国车手约亨·林特（Jochen Rindt）驾驶，下图显示了它夺冠的过程。

于是法拉利趁机夺下领先位置。赛程第三个小时，法拉利赛车占据了前五名。到第七小时，所有GT40赛车因为发生发动机和变速箱问题，都退出了比赛。而法拉利全数11辆赛车仍在场上飞驰。

当勒芒赛于 1923 年揭幕时，其创始人希望比赛能够测试油耗（因为汽车耗油量越大，必须停下来的次数越多）和可靠性以及速度。1965年就证明了这一点。

但就在法拉利车队似乎即将取得胜利时，P2遇到了麻烦。法拉利一直使用赛车来测试新部件，并于1965年试用了具有径向通风槽的新制动盘（这很快在赛车应用方面成了惯例）。部件开始出现损毁。于是相对旧型、速度也较慢的法拉利赛车迅速超前。

赛前和赛后：这是意大利车手詹皮耶罗·比斯卡尔迪（Giampiero Biscaldi）的安静时刻，他在比赛中驾驶法拉利275 P2赛车，以及总冠军格里戈里和林特的喜悦爆发的时刻。

比赛开始二十四小时后，当格雷戈里（Gregory）和林特（Rindt ）的NART Ferrari 250 LM完成他们的第 348圈时，方格旗落下，领先另一辆由法籍私人车手驾驶的 250 LM 五圈。由比利时车手驾驶 275 GTB获得第三名：那就是著名的一次法拉利冠亚季军胜利。而且是由三辆一开始呼声不高的法拉利赛车实现。

1965年的比赛证明了汽车可靠性的重要性。这也显示了勒芒赛中经常惊喜不断。同时证明了，法拉利至少58年来最后一次所赢得勒芒总冠军。