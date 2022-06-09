街道赛道非常特别。它们对车手来说更富挑战性，因为围栏和障碍物通常紧贴着赛道。误差幅度几乎为零。





法拉利一些最辉煌的F1胜利来自街头赛道，如：尼基·劳达于1975年在摩纳哥夺下的桂冠，1978年吉尔·维伦纽夫在蒙特利尔的主场胜利，以及迈克·舒马赫于2004年在墨尔本澳大利亚大奖赛上力压群雄的统治地位。





法拉利在2019年新加坡大奖赛上斩获的前二甲是法拉利车队最好的街道赛道胜利之一，尤其是因为这一结局非常出乎意料。





新加坡也是最好的街道赛道之一。环绕海港蜿蜒而行，作为第一个在夜间举行的大奖赛，倍添猎奇观赏性。滨海湾赛道最成功的车手是塞巴斯蒂安·维特尔（Sebastian Vettel），他荣膺五场胜利，其中包括他在2015年代表法拉利的首场赛季。





然而，当F1战队在2019年9月中旬前往新加坡时，大多数专家并不看好法拉利。尽管当时年仅21岁的早熟新秀勒克莱尔表现出色，不仅月初在斯帕赛道取得了首场F1胜利，并在一周后的蒙扎赛道上再次凯旋而归。