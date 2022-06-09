本周的阿塞拜疆大奖赛将在巴库赛道隆重开幕，赛道蜿蜒穿过中世纪的街道，堪称世界上最好的街道赛道之一。不仅是最长也是最快的赛道，长度刚刚超过6公里，其中包括了一级方程式赛事中最长的直道，长达2.2公里，最高时速可达约360公里/小时，或225英里/小时。其宏伟的背景，特别是旧城墙旁的狭窄街道，是F1赛道中最华丽的部分之一。只有最著名的摩纳哥街道赛道拥有更壮观的景致。
法拉利车队在第 12 届新加坡大奖赛中占据主导地位，塞巴斯蒂安·维特尔和查尔斯·勒克莱尔分别获得第一和第二名
街道赛道非常特别。它们对车手来说更富挑战性，因为围栏和障碍物通常紧贴着赛道。误差幅度几乎为零。
法拉利一些最辉煌的F1胜利来自街头赛道，如：尼基·劳达于1975年在摩纳哥夺下的桂冠，1978年吉尔·维伦纽夫在蒙特利尔的主场胜利，以及迈克·舒马赫于2004年在墨尔本澳大利亚大奖赛上力压群雄的统治地位。
法拉利在2019年新加坡大奖赛上斩获的前二甲是法拉利车队最好的街道赛道胜利之一，尤其是因为这一结局非常出乎意料。
新加坡也是最好的街道赛道之一。环绕海港蜿蜒而行，作为第一个在夜间举行的大奖赛，倍添猎奇观赏性。滨海湾赛道最成功的车手是塞巴斯蒂安·维特尔（Sebastian Vettel），他荣膺五场胜利，其中包括他在2015年代表法拉利的首场赛季。
然而，当F1战队在2019年9月中旬前往新加坡时，大多数专家并不看好法拉利。尽管当时年仅21岁的早熟新秀勒克莱尔表现出色，不仅月初在斯帕赛道取得了首场F1胜利，并在一周后的蒙扎赛道上再次凯旋而归。
此次赛事的前两名是为scuderia车队第84次参赛
然而，新加坡是一个非同寻常的赛道。因为像斯帕和蒙扎这样的快速赛道上，动力和直线速度至关重要，而法拉利SF90在这些赛道上可谓是如鱼得水。而新加坡与大多数现代街道赛道一样，更窄、更慢、更颠簸。奔驰的刘易斯·汉密尔顿作为冠军竞标赛佼佼者，也是比赛中最受欢迎的车手，马克斯·维斯塔潘（Max Verstappen）也因为该赛道非常适合其红牛跑车而备受关注。尽管勒克莱尔的状态大勇，但他的队友维特尔却表现不佳：全年颗粒无收，并且一直被他的新队友超越。
所以，不仅大部分专家不看好法拉利，更多的人认为维特尔机会渺茫。
法拉利带着经过改进的SF90抵达新加坡，并对车型进行了广泛的空气动力学升级。一辆在慢速赛道上不以抓地力或平衡著称的汽车突然拥有了一切。排位赛证实了设计变更的有效性。勒克莱尔的法拉利在滨海湾周围疾驰，比其他任何车手都快，甚至也比候选冠军的汉密尔顿快一点。但最令人惊讶的是，表现不佳的维特尔居然排名第三，击败了状态良好的维斯塔潘。
出色的进站策略是决定 2019 年新加坡大奖赛获胜的关键时刻
比赛的胜利是通过维修站战术获得的，这在大奖赛上偶有发生。泛光灯在漆黑的天空下熠熠生辉，尽管轮胎退化加剧，勒克莱尔还是从杆位获得领先，并毫不费力地保持优势。队友维特尔也以第三名成绩早早进站。这是一次战术上的绝妙之举。
排在第二位的勒克莱尔和汉密尔顿在磨损的轮胎上苦苦挣扎，而维特尔却在飞翔。当所有领跑车手都进站时，维特尔发现自己在勒克莱尔的带领下取得了强大的领先优势。与两周前的摩纳哥大奖赛一样，巧妙地利用Undercut（后车比前车对手提早一两圈进站，然后出去用新胎对他的旧胎，这样可以获取速度上的优势，并且取得名次的提升）技巧，可怜的勒克莱尔又一次输掉了比赛。
与最近的摩纳哥大奖赛不同，法拉利这次的荣耀是拿下来冠亚军，维特尔挡住了冲锋的勒克莱尔。这也是维特尔为法拉利赢得的最后一场F1胜利。而对于勒克莱尔而言，冒险旅程才刚刚开始。