本周日，艾米利亚·罗马涅大奖赛在伊莫拉举行。法拉利车手夏尔·勒克莱尔在2022年世界锦标赛中轻松领先，法拉利在汽车制造商世界冠军赛中具有显著优势。迄今为止，法拉利在本赛季中力压群雄：最快的车手，最卓越的赛车。





今年与22年前的相似之处显而易见。一如当年，法拉利如今正享受一级方程式复兴的浪潮。一如当年，一位年轻车手也在热切关注加入法拉利世界冠军名列的美好前景。





距离法拉利车手上一次获得冠军已经过去了15年。早在2000年，已经过了21年，尽管在此期间已斩获三个汽车制造商头衔，来减缓渴求冠军的痛苦。





正如夏尔·勒克莱尔着眼于打造2022年的历史篇章，22年前的迈克尔·舒马赫亦是如此。