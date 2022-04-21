本周日，艾米利亚·罗马涅大奖赛在伊莫拉举行。法拉利车手夏尔·勒克莱尔在2022年世界锦标赛中轻松领先，法拉利在汽车制造商世界冠军赛中具有显著优势。迄今为止，法拉利在本赛季中力压群雄：最快的车手，最卓越的赛车。
今年与22年前的相似之处显而易见。一如当年，法拉利如今正享受一级方程式复兴的浪潮。一如当年，一位年轻车手也在热切关注加入法拉利世界冠军名列的美好前景。
距离法拉利车手上一次获得冠军已经过去了15年。早在2000年，已经过了21年，尽管在此期间已斩获三个汽车制造商头衔，来减缓渴求冠军的痛苦。
正如夏尔·勒克莱尔着眼于打造2022年的历史篇章，22年前的迈克尔·舒马赫亦是如此。
迈克尔·舒马赫（Michael Schumacher）在某种程度上是有史以来最成功的法拉利 F1 车手，他赢得了 72 场大奖赛和 5 个世界冠军头衔
2000年4月9日在伊莫拉举行的圣马力诺大奖赛是世界冠军争夺战的第三轮。舒马赫前往博洛尼亚以东的艾米利亚罗马涅赛道征战，觊望拿下大奖赛胜利的三连冠。这位德国车手与驾驶迈凯伦-奔驰的卫冕双料世界冠军米卡·哈基宁对决，尽管对手在两场比赛中都是杆位，但舒马赫依然将澳大利亚与巴西赛事的奖杯收入囊中。在两次大奖赛中，哈基宁都出现了稳定性问题。这意味着当车手们前往伊莫拉比赛时，舒马赫已经具备了获得冠军的强力领先优势。因此，2022年与卫冕冠军马克斯·维斯塔潘（Max Verstappen）之间的角逐与历史有非常明显的相似之处。
伊莫拉对法拉利而言，Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari（恩佐与迪诺·法拉利国际赛道）是一个法拉利车队期待获胜的地方。
伊莫拉对法拉利而言，是具有特殊意义的赛场。首先，与蒙扎赛道一样，都在意大利，所以车迷们能够在自己的主场大声欢呼并挥动红色旗帜；同样重要的是，这条赛道以法拉利创始人和他的儿子命名。Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari（恩佐与迪诺·法拉利国际赛道）是一个法拉利车队期待获胜的地方。
回到了2000年的伊莫拉赛场，被哈基宁再次超越的舒马赫感到非常失望。他从第二位发车，在比赛初期获得第二名，然后在整个过程中与“芬兰飞人”进行了激烈斗争。当哈基宁按计划第二次进站时，他窥见了自己的机会，“竭尽全力”扩大领先优势，并在第二次闪电进站后保持在前面。他仅以一秒多一点的优势获胜。
自1979年乔迪·谢克特 (Jody Scheckter) 以来，三场比赛的三连冠让法拉利有望迎来首个世界车手冠军。但是一级方程式赛车充满不可预测性......哈基宁奋起反击，赢得了四场比赛，随着9月意大利大奖赛的临近，迈凯轮车手领跑了冠军争夺战。一级方程式的运气瞬息万变，夏尔·勒克莱尔必定已了然于胸。
舒马赫从第二位发车，仅以一秒多一点的优势获胜。
在蒙扎站，法拉利车队助力舒马赫带领其队友鲁本斯·巴里切罗（Rubens Barrichello）为法拉利赢下冠亚军。这位英勇善战的德国车手继续摘下其余三场大奖赛的桂冠，为法拉利赢得了其首个世界冠军。
这是他为法拉利车队连续五次获得车手冠军中的首个殊荣。从某种程度上讲，他是有史以来最成功的法拉利一级方程式车手：72次大奖赛胜利和五个车手冠军。尼基·劳达以15场胜利和两个世界冠军的成绩远远落后。
舒马赫的2000年冠军胜利已经接近尾声。相比之下，他在2001年赛季完全占据统治地位，力挫群雄。舒马赫赢得了九场比赛，得分远超最接近对手的两倍多。他在2004年的最终冠军胜利更是精彩绝伦。他赢得了前13场比赛中的12场，在18场比赛中赢得了13场。
他又为法拉利效力了两个赛季，并于2006年底退役。在加入新的F1梅赛德斯·奔驰车队之前，他担任了车队“超级助理 ”一职。2013年，距离45岁生日还有几周的时候，他在滑雪时脑部严重受伤，目前仍在康复中。