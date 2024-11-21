法拉利的涡轮增压丰碑

那是一个悲壮但成功赛季的最后一场赛事。法拉利的全新涡轮增压赛车赢得了三场比赛以及梦寐以求的车队冠军。然而，恩佐·法拉利最喜爱的车手 Gilles Villeneuve 却在比利时大奖赛的排位赛中丧生。其法拉利队友 Didier Pironi 在这一年的大部分赛事上都是冠军车手，如果不是在德国发生了一场影响职业生涯的撞车事故，他也肯定会成为世界冠军。最后，他还是获得了亚军。

1982 年的凯撒宫大奖赛是在内华达州赌城举行的第二场 F1 赛事。与今年在城市街道赛道上举行的比赛不同，1981 年和 1982 年的比赛在著名的凯撒宫酒店停车场内举行。