法拉利的涡轮增压丰碑

那是一个悲壮但成功赛季的最后一场赛事。法拉利的全新涡轮增压赛车赢得了三场比赛以及梦寐以求的车队冠军。然而，恩佐·法拉利最喜爱的车手 Gilles Villeneuve 却在比利时大奖赛的排位赛中丧生。其法拉利队友 Didier Pironi 在这一年的大部分赛事上都是冠军车手，如果不是在德国发生了一场影响职业生涯的撞车事故，他也肯定会成为世界冠军。最后，他还是获得了亚军。
此后，涡轮增压赛车一直在 F1 中占据主导地位，直到 1989 年才因成本过高而被禁用。涡轮增压技术在 F1 中消失了 25 年，直到 2014 年才重磅回归，为此后的每辆 F1 赛车提供动力。
事实证明，涡轮增压器是动力系统工程师武器库中最重要的利器之一，它使发动机体积更小，功率更大。涡轮增压器将空气强制送入发动机，而对于内燃机而言，更多的空气意味着更强的动力。
凭借在一级方程式赛车中积累的经验，法拉利成为跑车涡轮增压技术的先驱。第一辆法拉利涡轮增压公路跑车是 208 GTB Turbo，与夺得车队冠军的 126 C2 同年推出。单个 KKK 涡轮增压器有助于弥补排量较小造成的动力不足。涡轮增压 V8 发动机的输出功率为 220cv，而同时代的 3.0 升 308 GTB 发动机的输出功率为 240cv。此外，2.0 升发动机也为跃马在意大利市场赢得了税收优势。
更著名的是 1984 年推出的 GTO 。现在，GTO 被公认为世界上首款现代限量版超级跑车（或称 “超跑”），不仅盖世无双（仅生产了 272 辆），而且速度惊人。
双涡轮增压器将 V8 发动机的功率提升至 400cv，再匹配轻质复合材料车身，使 GTO 的性能达到了真正令人叹为观止的水平。其最高时速超过 300 公里/小时，从 0 到 100 公里/小时仅需 4.9 秒。GTO 的涡轮增压发动机和轻质材料技术大部分一如既往地沿袭 F1。于是，第一辆超高性能涡轮增压跃马诞生了。
GTO 的继任者 F40更令人热血沸腾。在 1987 年发布时，它还是世界上速度最快的公路跑车。与 GTO 一样，它也使用了双涡轮增压 V8 发动机，可提供 478cv 的超强动力输出，从 0 加速到 100 公里/小时仅需 4.1 秒，这在当时是非常极为惊人的性能数据。恩佐·法拉利于 1988 年去世，这是他亲自签署的最后一辆公路跑车。可谓是一段绝唱。从其时尚豪迈的个性到涡轮增压性能，仍有许多人认为 F40 是有史以来最令人激动的超级跑车。
涡轮增压技术已经提升了许多现代法拉利跑车的性能，如 2014 年的 California T 和 2015 年的 488 GTB。自此以后，每一辆中置发动机的法拉利 V8 Berlinetta 都配备了涡轮增压发动机，包括今天的 296 GTB，它与现代 F1 赛车一样，也配备了电动混合动力辅助装置。
涡轮增压和混合动力为法拉利最新的限量版旗舰车型 F80 带来了惊人的性能。这款超卓车型动力系统的大部分技术来自 Charles Leclerc 和 Carlos Sainz 在拉斯维加斯驾驶的最新 F1 赛车。而这辆赛车的历史可以追溯到 126 C2，它在拉斯维加斯最著名酒店的停车场内夺得了涡轮增压时代的第一个世界冠军。