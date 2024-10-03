法拉利在富士赛中夺冠

在日本最著名、最常成为摄影及绘画主题的富士山脚下，法拉利 296 LMGT3 首次取得世界锦标赛胜利。法拉利在 FIA WEC 2024(2024 年国际汽联世界耐力锦标赛) 第七轮富士 6 小时耐力赛中取得胜利，由法拉利官方车手达维德·里贡 (Davide Rigon)、托马斯·弗洛尔 (Thomas Flohr) 和弗朗西斯科·卡斯特拉奇 (Francesco Castellacci) 共同夺得。
三位车手共同驾驶 54 号赛车 Vista AF Corse ，于 9 月 15 日星期日率先冲过终点线，为这辆今年在 LMGT3 级别世界耐力锦标赛赛段首次亮相的赛车赢得了胜利。该级别专为由专业和绅士车队所驾驶的系列衍生汽车而设。
这个周末，法拉利车队在这项赛事的优越表现夺得冠军。因为由阿莱西奥·罗维拉 (Alessio Rovera)、弗朗索瓦·埃里奥 (François Heriau) 和西蒙·曼 (Simon Mann) 驾驶的 55 号姊妹车先获得了杆位，而这辆赛车随后在赛中获得了第六名。
法拉利在富士的成功，为跃马自 2012 年国际汽联世界耐力锦标赛 (FIA WEC) 成立以来，第 54 次在 GT 级别比赛中获胜。三位车手里贡、弗洛尔和卡斯特拉奇合作无间，重复了他们在 2023 年的胜利。当时他们在同一赛道上驾驶法拉利 488 GTE 赛车夺冠 - 这是该车型最后一次赢得世界锦标赛胜利。之后该车在 2024 年赛季由最新赛车 296 LMGT3 所取代。这是弗洛尔和卡斯特拉奇在富士赛道的第三次胜利。而此前他们分别在 2023 年和 2017 年赛中都取得过胜利。其中较早的一场在车手米格尔·莫利纳 (Miguel Molina) 的带领下取得胜利。
国际汽联世界耐力锦标赛第八轮暨最后一轮比赛将于 11 月 2 日在巴林举行。这是世界锦标赛赛季决赛的传统场地。法拉利希望在日本赛事夺冠后，再次取得下一场精彩胜利。