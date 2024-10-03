法拉利在富士赛中夺冠

三位车手共同驾驶 54 号赛车 Vista AF Corse ，于 9 月 15 日星期日率先冲过终点线，为这辆今年在 LMGT3 级别世界耐力锦标赛赛段首次亮相的赛车赢得了胜利。该级别专为由专业和绅士车队所驾驶的系列衍生汽车而设。

这个周末，法拉利车队在这项赛事的优越表现夺得冠军。因为由阿莱西奥·罗维拉 (Alessio Rovera)、弗朗索瓦·埃里奥 (François Heriau) 和西蒙·曼 (Simon Mann) 驾驶的 55 号姊妹车先获得了杆位，而这辆赛车随后在赛中获得了第六名。





