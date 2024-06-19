从两辆 1972 年 Dino 246 GT、三辆 Testarossas 和一辆 1978 年 512BB，以及五辆SF90 Spider、四辆812 Superfast和一辆LaFerrari超级跑车，马拉内罗的名流翘楚车主齐聚一堂，参加 2024 年的 1000 Miglia Ferrari Tribute 法拉利致敬赛。
今年的赛事是首届 Mille Miglia 一千英里拉力赛举办 97 周年纪念。相较起来，如今的赛事比往日要轻松得多。现代 Mille Miglia 拉力赛赛程长达 2,000 公里，是原赛程的两倍，历时五天，让参赛者在体验意大利北部最美道路和景点的同时，也尽情享受驾驶跃马的乐趣。
在 2024 年Ferrari Tribute 法拉利致敬赛的第一站，参赛车辆从伊塞奥出发前往都灵。在贝加莫铺满鹅卵石的迷人街道上，沿途穿越诺瓦拉省，路经平静如镜面的美丽湖泊，并穿梭于悠闲的山顶村庄。傍晚抵达工业城市都灵，赛程中美好的第一天结束了。
第二天一早，参赛法拉利汽车纷纷驶离都灵，前往托斯卡纳历史名城卢卡。车队一路向南，沿着波光粼粼的利古里亚海岸行驶，在拉帕洛的海边午餐停留，然后继续向南行，在黄昏时分抵达卢卡并过夜，法拉利发动机轰鸣交响乐在这座保存完好的文艺复兴时期城墙内回荡。
车队继续向南行进，第三天的目的地是罗马。在近 400 公里的沿海公路和蜿蜒曲折的内陆小道上，法拉利致敬车经过罗西尼亚诺-马里蒂莫（Rosignano Marittimo）和比博纳（Bibbona）这两个美丽的中世纪沿海小镇，然后继续向内陆驶去，前往坐落在博尔塞纳湖畔的小渔村马尔塔（Marta），最后抵达意大利首都罗马，在市中心举行法拉利致敬车巡游。
第四天，法拉利致敬汽车开始折返段，从罗马一路向北，高速行驶了 400 公里到达博洛尼亚南部边缘的圣拉扎罗-迪萨韦纳城市。穿过壮丽的翁布里亚乡村，经过阿梅利亚（Amelia）、奥维耶托（Orvieto）和帕西尼亚诺-苏尔-特拉西梅奥（Passignano Sul Trasimeno）等城镇，车队于晚上 8 时 15 分到达当天的终点站，及时享用了一顿丰盛的晚餐，众人并早早地安然入睡。
由于拉力赛的第五站也是最后一站将在更早的时间开始，因此早睡是明智之举。太阳升起时，法拉利致敬车队离开博洛尼亚，前往布雷西亚 - Mille Miglia拉力赛的故乡，也是年轻的弗朗切斯科-马佐蒂（Francesco Mazzotti）和艾莫-马吉（Aymo Maggi）伯爵于 1927 年创办这项传说中的公路赛的地方。中午过后抵达布雷西亚时，法拉利致敬车沿着该市宏伟的威尼斯大道（Viale Venezia ）进行了盛大的游行，标志着此次参观活动的结束。
共五天的精彩驾驶行程中，参与者沿途欣赏意大利最美的道路、最靓丽的风景和最纯正的意式风情。并驾驶马拉内罗最顶级的新旧汽车车款。今天的 Mille Miglia 拉力赛也许没有早期那么疯狂与惊险，但作为体验意大利最美的景点和法拉利多项优异性能的方式，没有比这适合的了。