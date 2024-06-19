在 2024 年Ferrari Tribute 法拉利致敬赛的第一站，参赛车辆从伊塞奥出发前往都灵。在贝加莫铺满鹅卵石的迷人街道上，沿途穿越诺瓦拉省，路经平静如镜面的美丽湖泊，并穿梭于悠闲的山顶村庄。傍晚抵达工业城市都灵，赛程中美好的第一天结束了。

第二天一早，参赛法拉利汽车纷纷驶离都灵，前往托斯卡纳历史名城卢卡。车队一路向南，沿着波光粼粼的利古里亚海岸行驶，在拉帕洛的海边午餐停留，然后继续向南行，在黄昏时分抵达卢卡并过夜，法拉利发动机轰鸣交响乐在这座保存完好的文艺复兴时期城墙内回荡。





